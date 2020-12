Votul pentru PNL reprezintă opțiunea pentru modernizare și dezvoltare

Votul la care vă invităm duminică reprezintă un moment unic, în care Sălajul și România poate avea o șansă istorică pentru modernizare și dezvoltare, adică ceea ce generează bunăstare în avantajul fiecărui român.

România are nevoie de stabilitate, coerență și valorificarea unui Plan Național menit să aducă împreună toate energiile pozitive, constructive, din societate. România are nevoie de perspective solide, are nevoie de încredere în viitorul său și de o atitudine hotărâtă pentru a-și clădi singură destinul. Partidul Național Liberal oferă acest proiect, cu premierul Ludovic Orban, în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis! Este un proiect care presupune convergență și coerență în acțiunea guvernamentală, prin colaborarea eficientă dintre cele două forțe ale executivului. Pentru acest lucru este nevoie de susținere parlamentară, iar acesta este sensul votului din 6 decembrie.

Proiectul PNL este singura soluție care, în mod real, poate deveni motorul reformelor prin care vom repara statul și vom obține un salt în dezvoltare fără precedent după Revoluție. Urmează 4 ani fără vreun alt scrutin, perioadă în care viitorul Guvern poate lucra așezat la reformarea din temelii a statului, fie că vorbim despre domeniul sănătății, despre educație sau despre digitalizare și debirocratizare.

Reformarea statului este indisolubil legată de garantarea independenței justiția și promovarea luptei anticorupție. Sunt elemente cheie în planul de guvernare al PNL, întrucât pasul către prosperitate nu poate fi făcut decât prin corectarea tuturor loviturilor date de PSD sistemului judiciar, lucru necesar pentru a avea încrederea investitorilor. Când independența justiției este garantată și corupția din sistemul public este drastic diminuată, atunci afacerile oneste prosperă și, implicit, veniturile și nivelul de trai al românilor cresc.

Eficiența statului depinde în mare măsură de independența justiției, de combaterea corupției și de eliminarea birocrației inutile – care nu face altceva decât să ofere teren fertil abuzului, actelor de corupție și perpetuării neîncrederii. Din acest motiv, în planul de guvernare al PNL este prevăzută revizuirea Constituției și a Legilor Justiției, în acord cu Referendumul din 2019 și cu Acordul Național semnat alături de președintele Iohannis.

Ultimul an de guvernare a dovedit că PNL a fost singura formațiune politică care a avut curajul să administreze treburile țării, atunci când toți ceilalți s-au dat deoparte și au refuzat responsabilitatea guvernării.

Guvernarea PNL, într-o perioadă de criză cu care România nu s-a mai confruntat vreodată, a arătat că prin implicare reală, prin muncă neobosită, prin permanenta preocupare de a găsi soluții, țara noastră poate face față oricărei situații, oricât de dificilă. Guvernarea PNL a arătat că România poate evita dezastre iminente ori nenorociri pe care în mod normal le-am fi considerat imposibil de depășit. În cel mai greu an, România s-a putut baza pe PNL!

Ritmul guvernării liberale din ultimul an, care a făcut să poată fi ținut sub control epidemia COVID-19 în comparație cu țări europene mult mai avansate, este ceea ce arată potențialul guvernării PNL pentru momentul în care va fi depășită această criza sanitară.

Nu avem voie să ratăm această perioadă de reconstrucție în care ne putem concentra pe investiții și dezvoltare. Avem 80 de miliarde de euro la dispoziție să facem proiecte de la zero sau să reparăm ce nu funcționează. Fiecare județ, fiecare localitate din România va avea acces la banii europeni din PNRR și din celelalte axe bugetare, fie că vorbim de coeziune, fie că vorbim de politica agricolă comună.

NU trebuie uitat că PNL a preluat un stat anchilozat, cu mecanisme blocate de rugină, cu o capacitate administrativă compromisă, cu resurse strategice secătuite, care sunt rezultatul guvernărilor succesive ale PSD, guvernări contaminate de nepăsare, impostură și dispreț.

PSD a lăsat țara în pragul unui dezastru economic. Facturi neplătite, datorii externe, lucrări blocate sau abandonate, taxe și impozite care cocoșau sectoare întregi ale economiei și peste toate o mulțime de mine plantate în legislație care puteau să arunce oricând în aer bugetul de stat. PNL a adoptat toate măsurile necesare pentru a salva economia și pentru a reduce la minimum impactul negativ al pandemiei!

NU a fost suficient dezastrul lăsat de PSD, dar a continuat cu permanentul sabotaj parlamentar, menit să pună bețe în roate Guvernului cu prețul vieții oamenilor și să compromită efortul tuturor de a limita criza sanitară. Atacurile recurente ale PSD au vizat irosirea efortului național conjugat, fiind un detractor obsesiv, lipsit de scrupule și de responsabilitate, orbit de ură și dominat de dorința de răzbunare alimentată politic.

În vreme de război sanitar, PSD s-a comportat ca un trădător de țară, arătând că este capabil de crimă cu sânge rece, înjunghiind pe la spate și crezând că va extrage capital politic dintr-un eventual eșec al Guvernului în gestionarea crizei sanitare – totul fără ca PSD să aibă vreo remușcare asupra victimelor acțiunilor sale.

PNL a dovedit că se poate, a dovedit că în ciuda situației extrem de dificile generată de pandemiei și a piedicilor puse cu încrâncenare de PSD, prin actul guvernării liberale se poate ajunge cu bine la liman. Acesta este și motivul pentru care PNL este acum privit de cei mai mulți români drept singurul partid care putea gestiona criza sanitară.

PNL a arătat în doar un an de când a preluat guvernarea că știe ce are de făcut ca să pună România pe drumul dezvoltării și al modernizării. Iar asta în condiții foarte vitrege în care ne-am confruntat cu o epidemie ce nu putea fi prevăzută de nimeni și care a pus mare presiune pe economia extrem de fragilă deja din cauza proastei guvernări a PSD.

PNL a demonstrat că este singurul partid capabil să înfrângă PSD. Votul românilor în 6 decembrie, în favoarea PNL, este garanția că PSD îi este luată puterea de a face rău și va fi învins definitiv.

