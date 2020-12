Atunci i-am condamnat pe toți la boală

Ați purtat masca? V-ați conformat măsurilor impuse de autorități, purtând, așa cum e absolut necesar, masca și pe stradă, și la birou, și în magazine și… peste tot? Teoretic, bine ați făcut. Practic, tot bine, dacă ați avut norocul să găsiți măști adevărate, dar dacă ați cumpărat măști neconforme (mai exact, măști care NU vă apără de niciun virus) de la unul dintre marile magazine de la care vă faceți, de obicei, cumpărăturile de zi cu zi, ați mimat protecția în fața bolii, fiind păcăliți să dați banii pe măști care vă puteau îmbolnăvi sau chiar v-au îmbolnăvit. Controalele făcute de inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului pe parcursul unei singure luni – între 23 octombrie şi 23 noiembrie -, în București și la 600 de magazine din ţară, precum şi în mai multe branduri de farmacii care vând măşti de protecţie, a relevat faptul că mulți dintre noi am fost păcăliți și supuși unui risc major de îmbolnăvire, cumpărând și purtând măști neconforme, de așa-zis “protecție”. Nu e vorba de câteva loturi rătăcite prin magazine sau farmacii, lucru care, chiar și așa să fi fost, ar fi reprezentat tot un pericol, ci este vorba despre peste 93 la sută din întreaga cantitate aflată la vânzare în magazinele pe care cetățenii le vizitează și din care cumpără cel mai des.

Raportul ANPC arată că printre neregulile constatate la măști se află lipsa totală sau parţială a elementelor de identificare, a menţionării compoziţiei materialului, lipsa traducerii în limba română sau a marcajelor CE. Printre companiile care au fost sancţionate pentru comercializarea măştilor neconforme se află mari magazine precum Lidl, Selgros, Penny, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, Dedeman, Profi, DM, dar şi compania petrolieră Lukoil România. Raportul mai arată că au fost amendate şi câteva reţele de farmacii. Niciunei firme nu i-a fost suspendată activitatea, ci doar s-au dat amenzi cu valoare totală de trei milioane de lei. Mai aflăm, totodată, că importante loturi de dezinfectant aflat la vânzare prin diverse locuri (de această dată nu au fost menționate magazinele) este toxic, putând provoca probleme oculare grave în anumite cazuri. Mulți au spus că acest aspect e irelevant: “Doar nu bei dezinfectantul, să fim serioși!” Greșit, pentru că, ceea ce acești oameni nu știu este faptul că orice substanță, lichidă sau sub formă de gel, cu care ne dezinfectăm mâinile, pătrunde prin piele în sistemul limfatic, este o logică ce funcționează și în cazul gelurilor antireumatice sau antiinflamatoare.

Revenind la această situație de o gravitate uriașă, legată de măștile care ne îmbolnăvesc, în aceste condiții, românii ce mai pot face? Cum să mai ascultăm cu încredere recomadările celor care ne conduc, îndemnându-ne pe tonuri imperative să purtăm masca? Ce mască să purtăm, aia din Kaufland, Lidl, Penny etc. pe care cheltuim o pungă de bani și care, pe lângă că ne chinuie existența, este inutilă sau utilă doar bolii? De ce nu ni se oferă minima siguranță, alături de imperativul purtării măștii, că ceea ce luăm din magazine ne ajută și ne protejează? Cine este vinovatul principal pentru această situație, dincolo de achizițiile viciate de ilegalități, de lipsa verificărilor din partea autorităților statului, de inconștiența celor care au semnat acestor contracte știind, mare parte din ei, că trimit către boală ori către moarte oamenii care vin în fața unui virus atât de agresiv cu niște batiste de doi bani puse la gură și la nas? Cine știe câți s-au îmbolnăvit și câți au sfârșit în chinuri prin ATI, din cauza unei astfel de măști? Lipsa unui cadru legislativ care să permită verificarea la sânge a tuturor loturilor de materiale sanitare care intră în țară – măști, dezinfectanți, mănuși, combinezoane etc. – reprezintă una dintre cauzele principale pentru care am ajuns să fim păcăliți și expuși bolii ori chiar morții, folosind aceste măști mincinoase. Aceste controale ar fi trebuit să fie asemenea controalelor anti-drog sau al celor în care intră armamentul.

Atât de severe, atât de minuțioase și mai ales atât de bine verificate de către autorități. Nu există nicio justificare, nicio rațiune pentru care acest cadru legislative sever lipsește, iată, și astăzi, la aproape un an de la declanșarea pandemiei. Cum mă mai poți îndemna, dumneata, prim-ministru, ministrul sănătății sau președinte, să port masca, repetând acest lucru obsesiv, zi de zi, iar pe partea cealaltă eu, conștient că trebuie să port masca, dar și rupt la buzunare cu amenda dacă n-o port, să iau din magazine, nu unul, ci zece, cele mai mari și cele mai vizitate, o mască total inutilă? Desigur, vina o au și cei care fac achizițiile în aceste lanțuri din care toți facem cumpărăturile zilnic. Și ei sunt responsabili. Însa marele responsabil este acest stat incapabil să ne ajute, să ne sprijine, să ne ofere o protecție în fața acestei pandemii așa cum de altfel, nu putem apela la sprijinul lui în nicio altă problemă concretă pe care o avem. Pentru că, așa cum spun medicii și așa cum știe orice om, fără să aibă nevoie de studii medicale, o mască neconformă este nu doar inutilă, ci este calea cea mai sigură către spital sau groapă, dacă ai ghinionul să o ai pe față atunci când te afli într-un mediu contaminat sau când ai în față o persoană bolnavă, care are 93 la sută șanse să poarte o mască la fel de mincinoasă cu cea pe care o porți tu. Să dai sau să vinzi cuiva o mască neconformă se numește, simplu, crimă.

Este inacceptabil, de asemenea, cum nicio autoritate nu a ieșit până în acest moment să spună ceva concret și asumat legat de acest subiect, iar cei care au ieșit, au bâjbâit ca somnambulii într-un vis urât recitând aceleași vorbe goale și lipsite de sens, încercând să dreagă busuiocul în stilul pe care deja îl cunoaștem. Vin alegerile, desigur, asumarea unei responsabilități și, eventual, a unei greșeli comise, în această perioadă, echivalează cu tăiatul crengii de sub picioare.