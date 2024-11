Viorel Mihiș, candidat PNL la Camera Deputaților – „Continuăm împreună pentru dezvoltarea Văii Someșului și a Sălajului!”

Viorel Mihiș este un nume cunoscut pe Valea Someșului, dar și în Sălaj. Un inginer silvic extrem de apreciat, care a urcat cu tenacitate și competență treptele profesionale, dar și cele politice. Iar când vine vorba de politică, cariera lui Viorel Mihiș a fost dedicată Partidului Național Liberal.

Cu seriozitate și competență, liberalul sălăjean a rămas alături de familia politică din care a ales să facă parte, indiferent de situațiile mai mult sau mai puțin complicate din viața partidului. „Consider loialitatea una din cele mai importante calități pentru un om politic. De aceea am fost și voi rămâne loial colegilor mei, care mi-au făcut onoarea de a mă nominaliza pentru candidatura la Camera Deputaților. M-am bucurat să fiu parte din cea mai performantă administrație județeană din 1990 încoace, iar încrederea domnului Dinu Iancu Sălăjanu, președintele PNL Sălaj, și a domnului Lucian Bode, secretarul general al partidului, înseamnă enorm pentru mine. Indiferent de poziția politică, am încercat să reprezint o voce pentru Valea Someșului și am făcut lobby, de fiecare dată, pentru această frumoasă zonă a Sălajului. După aproape trei decenii de uitare, investițiile din această zonă au adus plus valoare acestor comunități. Continuăm împreună pentru dezvoltarea Văii Someșului și a Sălajului!”, declară Viorel Mihiș.

La comanda Partidului Național Liberal, filiala Sălaj, executat de ZTV SRL, Cod AEP 11240002.

(P)