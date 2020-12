Unii au crescut, alții s-au prăbușit: Rezultatele alegerilor parlamentare 2020 în Sălaj, comparativ cu 2016

Rezultatele alegerilor parlamentare din acest an relevă scăderi și creșteri în procente, la principalele formațiuni politice aflate pe buletinele de vot. Astfel, în ceea ce privește Partidul Social Democrat, la alegerile de duminică, această formațiune politică a obținut un procent de 20,6 la sută, în scădere cu circa 8 procente față de alegerile din 2016, când a obținut un procent de 29,5 la sută. Între timp, PSD a pierdut și șefia Consiliului Județean, iar la stabilirea candidaților pentru parlament s-a cam lăsat cu scântei. Nu vrem să ne gândim cum arăta scorul partidului dacă nu candida doctorul Neaga, cel care e clar că, prin notorietatea și profesionalismul său, a tras partidul după el.

Partidul Național Liberal a obținut la alegerile de duminică un procent de 27,7 la sută, în creștere comparativ cu anul 2016 când a obținut, în Sălaj, un procent de 26,5 la sută. Liberalii au scos un scor bun, cu două procente peste media partidului, obținută la nivel național. Probabil au contat activitatea ministrului Bode și notorietatea lui Dinu Iancu-Sălăjanu. UDMR a avut în acest an un procent de 24,9 la sută, iar la alegerile din urmă cu patru ani 25 la sută. Un procent constant pentru UDMR, care are un electorat disciplinat, mobilizat exemplar la vot de fiecare dată. Alianța USR-PLUS a obținut la alegerile din acest an, în Sălaj, un procent de 10,8 la sută, mult mai bun față de alegerile din 2016, când procentul a fost de 5,3 la sută. Procentul în acest an este mai mult decât dublu, practic, un salt spectaculos. Sigur, vis-à-vis de alegerile europarlamentare alianța se aștepta să obțină un scor mai mare. Partidul Mișcarea Populară a înregistrat o scădere față de acum patru ani, astfel, la alegerile din acest an a obținut 2,5 la sută, în timp ce în 2016 obținuse un procent de 3,56 la sută. O scădere în trend cu rezultatele la nivel național, dar și cu slaba activitate din județ din ultimii patru ani, cu un senator care a cam făcut turul partidelor. Pro România, ce a fuzionat între timp cu ALDE, a scăzut în procente, astfel încât, anul acesta la alegerile parlamentare a obținut 2,7 la sută, având, în urmă cu patru ani, 5 la sută. Și aici, rezultatul e în ton cu cel de la nivel național, dar au contat și candidații locali, care aveau la activ partide fără număr, prin urmare, traseismul este face parte din motivele sancțiunii aplicate de alegători, la urne.

Ce spun șefii partidelor, legat de rezultatul alegerilor parlamentare

Lucian Bode, președintele PNL Sălaj și deputat în noul Parlament, a mulțumit sălăjenilor pentru participarea la vot: “Pentru a doua oară în acest an ne-ați dovedit că prioritatea voastră este dezvoltarea județului nostru. Procentul obținut de PNL Sălaj este rezultatul unei activități susținute, extenuante de multe ori, în condiții extrem de dificile și vi se datorează în totalitate. Cu ajutorul vostru, am reușit să câștigăm alegerile în 33 de localități, să ne clasăm pe primul loc la nivel județean și să putem afirma că anii în care Sălajul era o pată roșie pe harta galbenă a Transilvaniei au apus demult. A fost o experiență extraordinară, o lecție dură dar, sper, constructivă. Urmează patru ani de muncă, în care va trebui să vă dovedim tuturor că putem să punem în practică ceea ce ne-am asumat și că Sălajul se poate alinia la standardele de dezvoltare ale celorlalte județe din Transilvania”. La rândul său, președintele USR Sălaj, Cristian Viașu, a declarat pentru Magazin Sălăjean: “Dublarea numărului de voturi față de cel obținut în 2016, ne certifică faptul că suntem pe drumul cel bun și că ne-am maturizat ca partid. USR-PLUS este, acum, a treia forță politică a țării. Suntem în așteptarea rezultatelor finale pentru a vedea distribuția mandatelor de parlamentar. Totuși, este regretabil faptul că prezența la urne a fost redusă. Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot și celor care au votat USR-PLUS. Dacă alianța USR-PLUS va avea parlamentar(i) în județul Sălaj, aceștia se vor pune exclusiv în slujba cetățeanului”. Conducerea PSD Sălaj nu a comentat, deocamdată, rezultatul alegerilor, urmând ca un comunicat în acest sens să fie făcut după afișarea rezultatelor finale. Nici UDMR nu a trimis, până la închiderea ediției, un punct de vedere legat de rezultatul obținut în Sălaj în aceste alegeri, urmând să-l publicăm în momentul în care va fi remis redacției Magazin Sălăjean. Procentele prezentate în articol sunt aproximative, bazate pe numărătoarea voturilor, operațiune nefinalizată la închiderea ediției

M. S.