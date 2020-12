Posibile concluzii după votul din 6 decembrie

Daniel Săuca

SĂLAJUL REDISTRIBUIRILOR. Doar doi candidați sălăjeni la parlamentare, Lucian Bode și Seres Dénes, ar fi obținut „din prima” mandatul de deputat. Restul de patru mandate ce revin județului, două de deputat și două de senator, vor fi stabilite de la București prin redistribuire. Așa că ne putem aștepta la parlamentari surpriză. Desigur, cea mai „spectaculoasă” listă o are AUR: mecanic, administrator, operator CST, mecanic auto, șofer, liber profesionist, horticultor, lăcătuș mecanic, zugrav, țesătoare.

DE FAPT, NU AUR E PROBLEMA. Români „antisistem” au fost, sunt și vor fi. Și ei trebuie să se regăsească în anumite partide, chiar dacă oferta acestora e, să spunem delicat, confuză. Problema e că PNL nu a câștigat alegerile parlamentare, iar PSD nu dă semne că vrea la guvernare. De fapt, problema e la dl Iohannis. Și telefonul dat dlui Kelemen Hunor pentru a discuta dacă UDMR intră la guvernare dovedește, a nu știu câta oară, implicarea directă a președintelui țării în viața internă a PNL, ceea ce nu este în regulă. Demisia dlui Ludovic Orban din fruntea Guvernului ține și de relația directă a acestuia cu președintele României.

SOLUȚIA? Normal, în pandemie, toate forțele politice responsabile ar merita să-și dea mâna. Spuneți-i cum vreți guvernului, „de uniune națională”, de „mare coaliție”. Probabil, politic nu e în regulă, dar în război, zic eu, important e să salvezi țara, nu un partid sau altul.

ORICUM, viitorul sănătos al României eu nu-l văd fără educație și cultură. Am trăit și fără drumuri, și fără apă (vă mai aduceți aminte de Zalău?). Fără școli bune, profesori dedicați, de exemplu, e mai greu. Chiar dacă cam toată lumea asta își dorește: bunăstare și iar bunăstare!

AM CITIT destule comentarii, analize despre alegerile parlamentare din 6 decembrie. Costi Rogozanu: „Primele concluzii după parlamentare: Populismul lui Iohannis a produs mai mult AUR decât voturi pentru PNL” (libertatea.ro); „Culisele demisiei lui Orban. PNL intră în era Dragnea” (adevarul.ro); Ion M. Ioniță: „Suntem în război şi cei care ar fi chemaţi să guverneze se izmenesc învăluiţi de vorbe goale. PNL şi USR nu înţeleg nici acum că au pierdut alegerile. PSD le-a câştigat şi toată lumea să scrie de o sută de ori pe caiet, poate că aşa se fixează mai bine în memorie. Că PSD nu poate guverna, asta este altă poveste. Dar noua guvernare are nevoie de cu totul altă abordare, decât cea cu care ne-au obişnuit până acum. Situaţia e prea serioasă. Un nou eşec nu ar mai putea fi suportat de societate” (adevarul.ro); Cătălin Tolontan: „Înfrângerea lui Klaus Iohannis: votanții nu sunt toxici, iar AUR are cei mai mulți tineri după USR-PLUS, dublu ca pondere față de PSD și PNL!” (libertatea.ro); „Cristian Tudor Popescu a spus luni la Digi24 că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este «partidul moaștelor», iar scorul obținut de formațiunea politică în alegerile parlamentare de duminică vine pe fondul atitudinii șovăielnice a PNL în timpul pelerinajelor și al prezenței reduse la vot” (republica.ro)…

CU AUR, FĂRĂ AUR, e greu de crezut că dl Klaus Iohannis poate fi singur liderul care va scoate țara la liman. Și atunci, cu cine va colabora domnul președinte?

Share Tweet Share