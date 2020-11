Sănătatea românilor rămâne principala preocupare a Guvernului PNL și a președintelui Klaus Iohannis

Primul obiectiv al Guvernării PNL este să oprească creșterea numărului de cazuri, care a depășit pragul de 10.000 zilnic. Obligația noastră, Guvern și autorități, este să protejăm românii, iar a nu lua nicio măsură este un act de lipsă de responsabilitate. Măsurile mai ferme care intră în vigoare de astăzi sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea epidemiei și ne vor permite să avem sărbători liniștite și să evităm lockdown-ul.

Ne așteptăm la rezultate foarte bune ale noilor măsuri de protecție sanitară, iar aceste rezultate depind de modul în care este înțeleasă de fiecare membru al comunității responsabilitatea personală în această luptă comună. Trebuie să fim o echipă, să ne protejăm, pentru a permite medicilor să se ocupe de cei care au forme grave de boală, dar și de oamenii care au alte boli și ajung la spital. Mai mult decât atât, trebuie să respectăm cu toții măsurile pentru a reveni cât mai repede la o viață cât mai apropiată de normalitate.

Sunt deja opt luni de măsuri de protecție, de restricții, sunt decizii care ne-au afectat viața tuturor. Unii dintre noi am stat acasă, unii dintre noi ne-am văzut afacerea afectată de pandemie, copiii au învățat de acasă.

Viețile tuturor s-au schimbat. Am dovedit până acum ca națiune că știm să respectăm regulile, că știm să ne unim în momentele grele. Au existat și excepții, însă românii au fost extraordinari și au dovedit că suntem o națiune puternică. Trebuie să ne mobilizăm din nou.

România intră într-o nouă etapă de protecție a populației de riscul infectării cu noul coronavirus, alături de celelalte state europene, unde evoluția îmbolnăvirilor are aceeași curbă ascendentă ca și în România și chiar mai gravă. În Franța, președintele Macron a instituit starea de urgență, în Belgia s-au închis toate cafenelele și restaurantele, inclusiv cele din exterior și li s-a interzis oamenilor să circule pe stradă între miezul nopții și 5 dimineața, Italia a intrat și ea în carantină, printre măsuri se află interzicerea mersului pe afară între miezul nopții și 5 dimineața, muzeele și alte instituții culturale se închid, transportul public se va putea folosi doar la 50% din capacitate.

În ceea ce privește învățământul, în Slovacia clasele mari de gimnaziu și liceu sunt în online, cele mici și grădinițele sunt deschise; în Letonia învățământul este online pentru elevii de 7-12 ani, restul fiind la școală/grădiniță; în Italia s-a introdus un nou sistem “semafor”, în scenariul roșu sunt închise și clasele mari de gimnaziu alături de licee; Belgia a decis recent să extindă restricțiile, școlile au rămas închise după o scurtă vacanță de toamnă; Cehia a închis școlile în octombrie; Polonia va închide toate școlile săptămâna viitoare; Lituania a anunțat, de asemenea, închiderea școlilor.

Alături de noile măsuri de protecție suplimentară care sunt în vigoare pentru următoarele 30 de zile, Guvernul a adoptat alocări bugetare suplimentare pentru sistemul de sănătate: s-a aprobat OUG privind stocurile strategice, respectiv achiziția a 1.500 de ventilatoare pentru ventilație non-invazivă, 1.000 sisteme de livrare oxigen terapie în flux mare, 3.000 de concentratoare de oxigen individuale și 50 de bucăți concentratoare oxigen mari, 500 aspiratoare portabile de secreție, 3.000.000 de teste rapide antigen, 50 milioane măști chirurgicale, 10 milioane seringi, necesare în pregătirea campaniei de vaccinare anti covid19. Suma totală estimată este de 67 milioane euro.

