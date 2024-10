REPER a depus candidaturile pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, la Biroul Electoral Județean Sălaj

Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – a depus oficial astăzi, la Biroul Electoral Județean Sălaj (BEJ), listele de candidați pentru alegerile parlamentare din acest an. Echipa noastră este pregătită să reprezinte județul Sălaj în Parlamentul României, promovând un program bazat pe reforme economice, justiție socială și dezvoltare durabilă.

Printre candidații desemnați se numără lideri politici cu experiență, dar și tineri profesioniști din diverse domenii, toți uniți de dorința de a aduce schimbări pozitive în viața locuitorilor județului Sălaj și de a contribui la dezvoltarea României:

La Camera Deputaților – Alin Prunean (economist), Adriana Pop (medic veterinar), George Baboș (tehnician mecatronist), Radu Ilieș (tehnician IT) și Liviu Fărcaș (economist).

La Senat – Ioana Grindean (jurnalist, specialist politici publice), Radu Marian (inginer zootehnist), Andreea Ember (manager monumente istorice), Tudor Hideg (informatician).

„Astăzi, prin depunerea candidaturilor noastre, ne asumăm un angajament ferm față de cetățenii județului Sălaj. Echipa noastră este hotărâtă să lupte pentru o reprezentare autentică a intereselor sălăjenilor în Parlament și să promoveze soluții legislative care să răspundă nevoilor reale ale comunității”, a declarat Alin Prunean, cap de listă pentru Camera Deputaților.

Programul nostru electoral include priorități cheie pentru județul Sălaj:

Dezvoltare economică locală : Sprijinirea antreprenoriatului și atragerea investițiilor în județ pentru crearea de locuri de muncă bine plătite și creșterea economică durabilă.

: Sprijinirea antreprenoriatului și atragerea investițiilor în județ pentru crearea de locuri de muncă bine plătite și creșterea economică durabilă. Infrastructură modernă : Susținerea finanțării proiectelor de infrastructură rutieră și digitală pentru a conecta mai bine comunitățile din Sălaj și pentru a dezvolta o infrastructură modernă la nivel național.

: Susținerea finanțării proiectelor de infrastructură rutieră și digitală pentru a conecta mai bine comunitățile din Sălaj și pentru a dezvolta o infrastructură modernă la nivel național. Acces îmbunătățit la educație și sănătate : Modernizarea infrastructurii școlare și spitalicești din județ și facilitarea accesului tuturor locuitorilor la servicii de calitate, inclusiv prin atragerea fondurilor europene.

: Modernizarea infrastructurii școlare și spitalicești din județ și facilitarea accesului tuturor locuitorilor la servicii de calitate, inclusiv prin atragerea fondurilor europene. Susținerea agriculturii și a producătorilor locali: Sprijin pentru fermieri și dezvoltarea unei strategii agricole care să asigure sustenabilitatea și competitivitatea producției locale.

Ioana Grindean, cea care deschide lista la Senat a declarat: „Alegerile parlamentare reprezintă o oportunitate pentru cetățenii din Sălaj de a alege o echipă capabilă să-i reprezinte cu demnitate și determinare în forul legislativ al țării. Am ales să mă alătur echipei REPER, din dorința mea pentru a dezvolta politici publice de succes în această țară, așa cum am făcut în toată cariera mea. Sunt încrezătoare că, prin colaborare și dialog, vom putea aduce schimbările de care Sălajul are nevoie pentru a progresa”.

Echipa REPER promovează proiecte legislative menite să contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică sustenabilă, atât la nivel local, cât și național. Candidații noștri sunt pregătiți să aducă o viziune nouă în Parlament, bazată pe transparență, profesionalism și angajament față de comunitate.

Ne propunem să fim un partener activ al cetățenilor din Sălaj și să ascultăm nevoile acestora pentru a construi împreună o Românie mai modernă și mai justă.

Pentru mai multe informații despre candidații noștri și programul electoral, vă invităm să accesați site-ul nostru (www.partidulreper.ro) sau să ne urmăriți pe paginile de social media.

(P)