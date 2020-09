ReclădimSălajul – Sub administrația PNL, Consiliul Județean va sprijini mediul de afaceri din Sălaj

Dinu Iancu Sălăjanu, viitorul președinte al Consiliului Județean Sălaj, s-a întâlnit joi, 17 septembrie, cu membrii Clubului Oamenilor de Afaceri pentru a-și prezenta programul pentru următorii patru ani. Liderul liberal a fost însoțit de Florin Iordache, partenerul de la USR PLUS, susținut și de PNL Sălaj pentru Primăria Municipiului Zalău. În cele aproape trei ore de dialog, Florin Iordache și Dinu Iancu Sălăjanu au interacționat cu oamenii de afaceri, le-au prezentat direcțiile de dezvoltare din programele PNL Sălaj și USR Plus, dar au preluat și idei din partea mediului de afaceri.

„Vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să ne întâlnim, deoarece consider foarte importante aceste dezbateri. Dumneavoastră reprezentați motorul dezvoltării județului și a comunităților unde vă desfășurați activitatea, iar pe viitor acest gen de întâlniri vor deveni parte integrantă a agendei mele de președinte al Consiliului Județean. Așa după cum am mai spus și cu alte ocazii, dincolo de proiectele punctuale pe fiecare domeniu de activitate în parte, eu îmi propun, în primul rând, să reclădesc încrederea partenerilor noștri – mediu de afaceri, sindicate, asociații profesionale, societate civilă – în administrația județeană. Îmi doresc o relație onestă, bazată pe respect și care să ducă la dezvoltarea unor proiecte benefice pentru toți sălăjenii”, a declarat Dinu Iancu Sălăjanu.

Printre principalele teme de discuție abordate în întâlnirea cu oamenii de afaceri s-au numărat construirea unui parc industrial în municipiul Zalău, punerea în valoare a Văii Someșului, prin sisteme de irigații pentru agricultură, înființarea unor centre agricole, care să preia și să depoziteze produsele fermierilor sălăjeni, investiții coerente și adaptate nevoilor în infrastructură. „De asemenea, voi înființa, la nivelul Consiliului Județean, un birou de consultanță și vom organiza, periodic, conferințe de instruire pentru mediul de afaceri. Voi face demersuri pentru construcția unei relații instituționale privilegiate cu ministerele și autoritățile locale sau județene implicate în gestionarea banilor europeni, iar Consiliul Județean Sălaj va stabili un parteneriat cu mediul de afaceri local pentru implementarea unor proiecte comune”, mai spune Dinu Iancu Sălăjanu.

