Proiectele echipei PNL și ale lui Dinu Iancu Sălăjanu, viitorul președinte al Consiliul Județean, pentru #Reclădirea Sălajului

Atragerea fondurilor europene va reprezenta o prioritate zero pentru mine și pentru echipa mea. Voi înființa, la nivelul Consiliului Județean, un birou de consultanță și vom organiza, periodic, conferințe de instruire pentru mediul de afaceri. Voi face demersuri pentru construcția unei relații instituționale privilegiate cu ministerele și autoritățile locale sau județene implicate în gestionarea banilor europeni, iar Consiliul Județean Sălaj va stabili un parteneriat cu mediul de afaceri local pentru implementarea unor proiecte comune.

Pentru că eu cred în dezvoltarea sectoarelor economice cu potențial local. Împreună, cu oamenii de afaceri, vom identifica oportunitățile de investiții, vom sprijini investitorii în obținerea de avize și în relația cu instituții finanțatoare de la nivel european. Nu în ultimul rând, voi sprijini asocierea producătorilor agricoli locali pentru rentabilizarea activităților agricole.

#AdministrațiaPNL va însemna modernizarea infrastructurii de transport. Promovarea mobilității urbane multimodale și modernizarea drumurilor județene in corelație cu obiectivele economice ale județului trebuie să aducă un plus pentru mediul de afaceri, dar și pentru fiecare sălăjean. Nu în ultimul rând, Consiliul Județean va sprijini finalizarea proiectelor de autostradă de pe raza județului Sălaj pentru că îmi doresc un județ conectat prin infrastructură de calitate la întreaga regiune.

Cetățeanul este stăpânul alesului local și nu invers – Cred că fiecare ales local trebuie să-și organizeze întreaga activitate în jurul acestui principiu. Pentru a respecta acest deziderat, încă din primele zile ale mandatului meu voi implementa măsuri concrete pentru modernizarea procesului administrativ și profesionalizarea resurselor umane din aparatul administrativ județean. Digitalizarea serviciilor și gestionarea electronică a documentelor, transparentizarea procesului de luare a deciziilor vor veni în sprijinul sălăjenilor. Iar eu îi voi încuraja pe sălăjeni să se implice implice în luarea deciziilor.

O altă prioritate a #administrațieiliberale o va reprezenta modernizarea sistemului medical județean. Îmi propun, alături de specialiști în domeniu, extinderea blocului operator din cadrul spitalului județean, înființarea unui laborator de biologie moleculară și construirea unei piste de aterizare pentru elicopterul SMURD în muncipiul Zalău. Nu vom ignora nici sălăjenii din mediul rural și vom sprijini medicii din satele sălăjene pentru înființarea de cabinete medicale la sat cu ajutorul fondurilor europene.

