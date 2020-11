PNL are cea mai bună echipă pentru a dezvolta Sălajul

Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, alături de Bogdan Ilea, candidat PNL la Senat, și de Vasile Bulgărean, candidat PNL la Camera Deputaților, au susținut o conferință de presă în prima zi a campaniei electorale.

Mă aflu astăzi, în prima zi de campanie, alături de colegii mei, pentru a reitera sprijinul meu față de echipa PNL, condusă de Lucian Bode, candidat de pe prima poziție la un nou mandat de deputat. Așa după cum am spus adeseori în timpul campaniei pentru alegerile locale, eu cred că dezvoltarea Sălajului ține și de o bună relație între administrația locală, cea județeană, Parlament și Guvernul României, a declarat Dinu Iancu Sălăjanu.

În opinia liderului liberal, echipa PNL Sălaj are oameni competenți și pregătiți pentru a pune județul nostru pe calea dezvoltării.

Astfel, Bogdan Ilea a fost cel mai tânăr decan al Baroului din România și este membru în Uniunea Națională a Barourilor, cel mai important for profesional la nivel național. De asemenea, candidatul liberal cunoaște în detaliu și mecanismele de funcționare ale unor instituții importante la nivel național, iar experiența practică în domeniul justitiției va reprezenta un avantaj major pentru viitorul membru al legislativului național.

Despre Vasile Bulgărean știm cu toții că este un profesor de excepție, doctor în matematici, dar și un foarte bun manager. Activitatea lui ca director al școlii Corneliu Coposu l-a recomandat să preia conducerea celei mai reprezentative unități de învățământ preuniversitar din Sălaj – Colegiul Național Silvania. Și, evident, a avut rezultate remarcabile și aici, CNS fiind ani la rândul în topul celor mai importante colegii din România. Din luna martie a acestui, Vasile Bulgărean conduce destinele învățământului sălăjean într-o perioadă extrem de complicată. Dar și aici, cu echilibru și profesionalism, a reușit să gestioneze eficient provocările cu care se confruntă cadrele didactice, părinții și elevii sălăjeni.

Nu în ultimul rând, Lucian Bode, președintele PNL Sălaj, a demonstrat că #sălăjeniicontează și la nivel național. Prestația lui ca deputat și, mai ales, ca ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, îl califică printre cei mai eficienți miniștri ai Guvernului Orban. În doar un an de zile, Lucian Bode a reușit să deblocheze proiecte de infrastructură extrem de importante pentru Sălaj și pentru România.

“Mă voi rezuma doar la câteva exemple relevante pentru sălăjeni – semnarea celor trei contractate de execuție pentru tronsoanele dintre Nădășelu și Suplacu de Barcău, (anul viitor vom avea șantiere deschise pe cei 57 de km de autostradă), contractul de proiectare și execuție în derulare, cu finanțare europeană asigurata pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Zalău (în anul 2022 antreprenorul are obligația să predea acest obiectiv către beneficiar), investițiile extrem de semnificative in rețeaua de drumuri naționale din județul Sălaj etc.

Pe listele PNL regăsim și alți colegi care au excelat în domeniile lor de activitate (antreprenori, juriști, ingineri, bancheri, profesori), astfel încât consider că împreună, cu sprijinul sălăjenilor, vom reuși să transformăm în realitate sloganul #DezvoltămSălajul”, a mai precizat Dinu Iancu Sălăjanu.

Bogdan Ilea – Suntem în prima zi de campanie electorală. E o perioadă dificilă pentru noi toți, mai ales că județul nostru e printre cele mai afectate din țară. S-ar putea ca în săptămânile care vin lucrurile să fie la fel de complicate și va trebui să gestionăm fiecare dintre noi această situație. Nu e ușor dar nici bunicilor noștri nu le-a fost și va trebui să privim lucrurile în față.

Peste 4 săptămâni mergem la vot și le spun sălăjenilor că responsabilitatea celor care ne conduc e și mai mare și e nevoie de cei mai buni și în Parlament și la guvernare. Am dat Sălajul pe mâini bune, avem un președinte al CJ serios și dedicat bunului mers al comunităților noastre. Peste 4 săptămâni trebuie să trimitem în Parlament oameni buni, onești și profesioniști care să gestioneze cât mai bine situația actuală și să relanseze economia.

PNL a demonstrat acolo unde a condus, în marile orașe ale Transilvaniei că știu ce au de făcut și au și făcut multe lucruri bune pentru oameni. Ca parlamentar sunt decis să mă implic și să fiu parte a dezvoltării și bunului mers al județului nostru. Împreună cu ministrul Lucian Bode, cu Dinu Iancu și cu domnul profesor Vasile Bulgărean facem cea mai bună echipă din 1990 încoace. E o șansă bună pentru toți mai ales că putem aduce bani europeni și vom putea face un salt economic în anii care vin.

Vom reuși!

Vasile Bulgărean – Îi mulțumesc lui Dinu pentru cuvintele frumoase. În toate instituțiile unde am activat și în filosofia mea managerială am apreciat meritocrația și am încercat să las în urmă realizări concrete, care să dăinuie peste ani. Toate astea au ținut, în primul rând, de calitatea echipelor din care am făcut parte sau pe care le-am condus. De aceea, vă spun cu toată onestitatea că mă simt onorat să fac parte și din echipa PNL Sălaj pentru alegerile parlamentare.

Eu nu mă consider un politician experimentat și nici măcar nu voi încerca să vin în fața dumneavoastră cu un discurs politicianist sau de complezență. Odată ajuns în Parlamentul României, voi încerca să aduc un plus în domeniul pe care îl cunosc cel mai bine – cel al educației. Și s-ar putea să vă surprindă abordarea mea, ținând cont de legătura mea cu Colegiul Național Silvania și cu învățământul de excelență. Dar una dintre principalele mele preocupări va viza dezvoltarea învățământului tehnic și profesional. Ca liberal, consider că școala trebuia să vină în întâmpinarea pieței muncii, iar noi constatăm lipsuri pe acest segment în județ și în municipiul Zalău. Legislația trebuie să încurajeze dezvoltarea acestui tip de învățământ, iar bazele materiale trebuie dezvoltate în școli profesionale sau licee. Nu e suficient să îmbrăcăm pereții în polistiren, trebuie să ne asigurăm că există dotări suficiente, profesori pregătiți și o programă adecvată în acest sens. Există deja exemple de bune practici în învățământul dual în România – în Alba Iulia, Brașov etc., iar cu un cadru legislativ adecvat și o bună colaborare între administrația locală/județeană, instituțiile de învățământ și mediul de afaceri lucrurile se pot schimba în bine și pentru sălăjeni. Vă mulțumesc!

Comandat de PNL Sălaj, Cod AEP – 11200025