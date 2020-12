NEGOCIERI ÎNTREITE PENTRU VIITOAREA COALIŢIE PNL, USRPLUS şi UDMR, în chinurile facerii viitorului guvern

Negocierile pentru constituirea coaliţiei politice de centru-dreapta care să asigure majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea viitorul guvern intră în linie dreaptă. Mâine dimineaţă, liderii PNL, USRPLUS şi UDMR se vor întâlni pentru a stabili care va fi programul de guvernare, care va fi structura viitorului guvern şi cum se vor împărţi conducerile celor două Camere ale Parlamentului, precum şi conducerile comisiilor din viitorul Legislativ.

Liderii celor trei formaţiuni politice sunt pregătiţi să semneze şi un acord privind constituirea coaliţiei de centru-dreapta, pentru a merge, luni, la consultările cu partidele parlamentare convocate la Palatul Cotroceni de preşedintele Klaus Iohannis, cu majoritatea necesară pentru învestirea guvernului.

După ce, ieri, a avut o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis şi şefii celorlaltor două formaţiuni politice ce vor intra în coaliţia guvernamentală, Ludovic Orban, preşedintele PNL a declarat: „Am luat decizia să formăm o coaliţie care să genereze o majoritate de centru-dreapta pentru formarea unui guvern. România are nevoie cât mai repede de învestirea unui guvern. (…) Va exista un acord care să arate existenţa unei majorităţi parlamentare. Am hotărât ca negocierile să demareze sâmbătă dimineaţă. Vor fi trei echipe de negociere: una va negocia programul, echipa politică va negocia structura guvernului şi politicile pentru următorii ani, iar a treia echipă va negocia cu privire la conducerile celor două Camere ale Parlamentului, la comisiile parlamentare şi la reprezentarea politică. Până acum nu a existat nicio discuţie legată de repartizarea de portofolii. Ne dorim finalizarea rapidă a negocierilor astefl încât să se ajungă la învestirea guvernului în conformitate cu majoritatea parlamentară dată de voinţa cetăţenilor”.

Preşedintele PNL a precizat că nu vor fi înfiinţate ministere pentru ca cineva să beneficieze de un anumit număr de portofolii, ci viitorul guvern va fi unul suplu cu maximum 18 ministere.

„Există deja un criteriu obiectiv pentru împărţirea ministerelor, în funcţie de numărul de mandate parlamentare ale fiecărui partid. (…) Există majoritate parlamentară certă în Senat şi în Camera Deputaţilor. Vom discuta şi despre preşedinţia celor două Camere, deoarece aceste funcţii sunt extrem de importante în procedurile parlamentare pentru adoptarea proiectelor de lege trimise Parlamentului de Guvern”, a spus Ludovic Orban.

Liderul liberal a spus că este posibil ca în 21 decembrie să fie convocat noul Parlament şi să fie declanşate procedurile de intrare a acestuia în exerciţiu, după care să înceapă audierea viitorului Cabinet şi să avem o învestire a noului Guvern înainte de Crăciun sau cel mai târziu până la finalul anului.

• Liberalii îşi doresc zece portofolii

Consultările oficiale ale preşedintelui Iohannis cu partidele vor avea loc luni, iar la finalul acestora se aşteaptă ca Florin Cîţu să fie desemnat oficial drept candidat la funcţia de prim-ministru. Propunerea liberalilor ar fi fost deja agreată atât de liderii USRPLUS cât şi de cei ai UDMR.

Conform unor informaţiilor oferite de surse politice citate de mass-media, dar despre care Ludovic Orban a declarat că trebuie tratate cu prudenţă, liberalii ar fi pregătit o schiţă de guvern pe care o vor prezenta mâine celor de la USRPLUS şi UDMR. În varianta PNL va creşte numărul de portofolii prin spargerea actualelor ministere, dar vor fi şi trei funcţii de vicepremier. Astfel, funcţiile de vicepremieri ar putea fi ocupate de Raluca Turcan, Dan Barna şi Kelemen Hunor.

PNL nu este dispus să renunţe la ministere precum Apărare, Externe, Justiţie, Transporturi sau Dezvoltare. Liberalii ar fi început discuţiile despre ce persoane ar putea să primească portofoliile respective.

Conform surselor citate, lista cu care PNL începe negocierile ar include, pe lângă Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru, pe Nicolae Ciucă la şefia Ministerului Apărării Naţionale, Bogdan Aurescu la Externe, Cătălin Predoiu la Justiţie, Robert Sighiartău la Ministerul Dezvoltării, Lucian Bode la Transporturi, Marcel Boloş la Fonduri Europene, Virgil Popescu la Ministerul Economiei şi Marcel Vela, Rareş Bogdan şi Laurenţiu Leoreanu pentru Interne.

Situaţia Ministerului de Finanţe este un pic mai complicată dacă Florin Cîţu va fi investit ca prim-ministru. Conducerea acestui minister ar putea fi cedată către USRPLUS, care a solicitat acest portofoliu, existănd chiar şi o propunere de ministru – Claudiu Năsui. Totuşi, dacă PNL va dori să păstreze ministerul respectiv, atunci Lucian Heiuş ar putea să fie nominalizat pentru funcţia de ministru de Finanţe.

PNL este dispus să renunţe la ministerele Educaţiei, Sănătăţii, Muncii, Tineret şi Sport, Agricultură şi Cultură.

USRPLUS vrea cel puţin conducerea a două ministere importante din Guvern, care să fie atât ministere avizatoare, cât şi ministere cu resurse financiare. Unul dintre ele este ministerul de finanţe, pentru care sunt doi candidaţi: Claudiu Năsui (USR) şi Anca Dragu (PLUS).

Oamenii lui Barna şi Cioloş îşi mai doresc şi Ministerul Dezvoltării, pentru şefia căruia îl propun pe Ionuţ Moşteanu, precum şi Ministerul Justiţiei, pentru care l-ar pregăti pe Ion Stelian. În joc ar mai fi şi Ministerul Sănătăţii.

UDMR ar dori să primească mai multe portofolii, dintre care unele le-a mai deţinut şi în alte guverne. Printre acestea din urmă se numără Sănătatea, Cultura şi Mediul.

Unul dintre ministerele importante pe care şi l-ar dori UDMR, ar fi cel al Educaţiei, pentru care are pregătite două nume: Hegedus Csilla şi Szabo Odon.

• Candidaţi mulţi pentru 18 ministere

Conform surselor politice, guvernul Cîţu ar putea avea următoarea componenţă: prim-ministru – Florin Cîţu (PNL), vicepremier (unul sau trei) de la PNL/USRPLUS/ UDMR, Interne – Marcel Vela/Laurenţiu Leoreanu/Rareş Bogdan (PNL), Finanţe – Lucian Heiuş (PNL)/Claudiu Năsui /Anca Dragu (USRPLUS), Externe – Bogdan Aurescu, Justiţie – Cătălin Predoiu (PNL)/ Stelian Ion (USRPLUS), Apărare Naţională – Nicolae Ciucă (PNL), Dezvoltare – Robert Sighiartău/Ionuţ Moşteanu (USRPLUS), Economie şi Energie – Virgil Popescu (PNL) / Cristina Prună (USRPLUS), Trans­porturi – Lucian Bode (PNL), Fonduri Europene – Marcel Boloş (PNL), Sănătate – Nelu Tătaru (PNL)/ Cseke Attila(UDMR), Educaţie – Monica Anisie/Sorin Câmpeanu/Raluca Turcan (PNL)/ Hegedus Csilla/Szabo Odon (UDMR), Cultură – Hegedus Csilla (UDMR), Muncă – Violeta Alexandru (PNL)/ Oana Ţoiu/Cristian Seidler (USRPLUS), Agricultură – Adrian Oros/Emil Dumitru (PNL), Mediu – UDMR / USRPLUS, Tineret şi Sport – Ionuţ Stroe (PNL)/Oltean Csongor (UDMR), plus alte două ministere noi – Turism şi Comunicaţii.

Sursele politice menţionează că este o primă schiţă a Guvernului, dar în urma negocierilor care vor începe mâine orice nume se poate schimba şi orice minister poate trece de la un partid la altul.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a declarat, ieri, că deocamdată nu a existat nicio discuţie legată de ocuparea unor poziţii sau funcţii în viitorul Executiv.

„Informaţiile apărute sunt speculaţii, nu au nicio bază reală legat de poziţii, de funcţii, fiindcă nici măcar n-au început discuţiile. Am avut o întâlnire informală, la invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis, unde au fost prezenţi Ludovic Orban, Dan Barna şi Dragoş Tudorache, preşedintele executiv USRPLUS. Preşedintele a stat doar câteva minute, a vrut să ştie dacă aceste trei formaţiuni sunt determinate să încerce formarea unei majorităţi parlamentare şi bineînţeles să guverneze împreună, după care a plecat la Bruxelles. Noi am continuat discuţiile, am făcut agenda şi am luat decizia că sâmbătă vom incepe discuţiile despre formarea unei majorităţi, despre programul de guvernare. Nu am discutat nici funcţiile, nici Executivul, nici Legislativul, fiindcă e prematur să avem astfel de discuţii”, a precizat liderul UDMR.

PSD contraatacă: Rafila, mai bun decât Cîţu

Referitor la viitoarea coaliţie de centru-dreapta, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD a spus: „În acest moment, PSD are 110 mandate la Camera Deputaţilor şi 48 de mandate la Senat. E partidul cu cele mai multe mandate şi de aceea eu rămân surprins de modul de abordare al negocierilor şi felul în care interpretează preşedintele Iohannis Constituţia. Se pare că asistăm la o confiscare a votului românilor şi o gaşcă de pierzători vor să îşi transforme acest vot de blam oferit de români într-o victorie. Lucru nepermis într-un stat democratic şi european. Negocierile parcă s-au dus într-un ridicol, nu se ţine cont de criza sanitară şi de marile provocări pentru 2021. (…) Într-un stat democratic aceste consultări se fac în urma unui calendar anunţat oficial pe agenda publică a preşedintelui României, deoarece preşedintele nu e al PNL sau USR, preşedintele ia act de rezultate, invită partidul cu cele mai multe mandate primul la consultări şi apoi face negocieri oficial”.

Liderul social-democrat s-a declarat nemulţumit de propunerea de premier din partea PNL – Florin Cîţu – pe care l-a catalogat drept „groparul României şi al economiei româneşti”.

„Noi vorbim de acelaşi Florin Cîţu care a îngropat HoReCa, IMM-urile şi absolut tot. Vorbim de acelaşi Florin Cîţu care a făcut 75 de miliarde împrumuturi. Vorbim de acelaşi Florin Cîţu care închide deficitul de aproape 10%. Nu pot să realizez cum USR va participa la o guvernare cu penalii PNL şi cu domnul Cîţu care este groparul României şi al economiei româneşti. Propunerea noastră clară este domnul Alexadru Rafila. Dacă am fi avut un preşedinte care să îmbrace haina constituţională, în acest moment ar fi fost vorba de un guvern de uniune naţională. Este nevoie de un efort naţional al tuturor partidelor pentru a depăşi această criză sanitară şi economică cu care o să se confrunte România din ce în ce mai mult. E o abordare greşită ceea ce face acum preşedintele invitând nişte perdanţi, neţinând cont de votul românilor. De fapt s-a confirmat că Guvernul PNL al său este un eşec total”, a spus Marcel Ciolacu.

În privinţa unor potenţiali miniştri din partea PSD, domnul Ciolacu i-a nominalizat – pe lângă propunerea de premier, Alexandru Rafila – pe Cristian Socol pentru Ministerul Finanţelor Publice, pe Leonard Azamfirei (rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş) pentru Ministerul Educaţiei şi pe fostul judecător constituţional Simona-Maya Teodoroiu pentru Ministerul Justiţiei.

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis ieri, în unanimitate, ca Alexandru Rafila – reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii – să fie propunerea de prim-ministru cu care social-democraţii se vor prezenta luni la consultările de la Palatul Cotroceni.

Social-democraţii ar vrea să-şi asume o guvernare minoritară PSD sau să contribuie la un Guvern de uniune naţională, orice altă variantă fiind exclusă de către aceştia.

După ce liderii social-democraţi l-au desemnat drept candidat pentru funcţia de prim-ministru pe Alexandru Rafila, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a spus: „Aştept desemnarea pentru funcţia de prim-ministru a domnului Rafila şi pe urmă să avem discuţii politice în vederea creării unei majorităţi. Aceasta este Consituţia şi spiritul ei, aşa se face în orice stat democratic, mai puţin în România”. Referitor la dorinţa liberalilor şi a celor din USRPLUS de a prelua conducerile Camerei Deputaţilor şi Senatului, Marcel Ciolacu a precizat: „Voturile românilor către Partidul Social Democrat trebuie să se regăsească în reprezentarea parlamentară, în Legislativ. Încercăm să obţinem cea mai bună reprezentare deoarece am căştigat alegerile. Nu am avut nicio negociere în acest sens şi nu cred că este o prioritate în acest moment”. Liderul PSD a mai spus că săptămâna viitoare social-democraţii vor analiza situaţia pe cele opt regiuni privind rezultatele înregistrate la alegerile parlamentare din 6 decembrie. „Am avut astăzi în Consiliul Naţional Politic o discuţie grosso-modo despre rezultatele alegerilor de duminica trecută. Din toate administraţiile, peste 3000, am avut câştig în 1700, deci în mai mult de jumătate. Am câştigat şi în 68 de municipii. Aceste lucruri arată că victoria PSD este una de fond, nu de formă”, a concluzionat Marcel Ciolacu. Sursa: www.bursa.ro