Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a fost respinsă. Un deputat sălăjean, printre semnatarii moțiunii

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a picat la Camera Deputaților. Votul în plen a avut loc miercuri, în jurul prânzului, iar moțiunea a fost respinsă. În favoarea demiterii ministrei USR au votat 87 de deputați, în timp ce 200 au votat împotrivă. De asemenea, 15 parlamentari s-au abținut de la vot.

Printre semnatarii moțiunii, intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, se numără și deputatul AUR de Sălaj, Doru-Lucian Mușat, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Camerei Deputaților. Acesta a votat pentru demiterea ministrei.

Moțiunea, depusă de AUR, a fost dezbătută luni. Formațiunea condusă de George Simion o acuză pe Buzoianu că ar bloca o serie de proiecte strategice, în contextul în care securitatea energetică a statului român ar fi, potrivit AUR, vulnerabilă.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat rezultatele, în urma cărora Diana Buzoianu a declarat: „Vă mulțumesc că ați transmis un mesaj clar: că Parlamentul nu poate fi folosit ca un instrument de propagandă pentru AUR. Domnule Simion, dacă sunteți atât de îngrijorat de cum s-au petrecut negocierile, să știți că am discutat despre legi, procedurile legal.”, a declarat Buzoianu.