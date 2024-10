Monica Băgărean – „Valorile liberale sunt singurele aplicabile pentru bunăstarea comunității noastre și a României”

În 1971, în luna septembrie, m-am născut la Românași, iar după clasele primare, împreună cu familia, m-am mutat în Zalău, locuind aici din 1982.

După absolvirea Liceului de Matematică – Fizică (actualul Colegiu Național Silvania), am optat pentru Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice. Totodată, am mai urmat cursuri de perfecționare și am obținut și o diplomă de Manager în Turism.

Familia din care provin și familia pe care mi-am întemeiat-o alături de soțul meu constituie baza dezvoltării mele ca om. Am doi băieți de care sunt deosebit de mândră.

Lucrez în mediul privat din 2003. Împreună cu soțul meu manageriez hotelul Griff din Zalău. Educația primită de-a lungul timpului și deschiderea și dezvoltarea afacerii personale au făcut ca opțiunea mea politică să fie una firească – Partidul Național Liberal. În urmă cu două mandate am fost membru al Consiliului Local Zalău, având asftfel oportunitatea de a-mi face o imagine despre modul în care funcționează administrația locală.

Calitățile mele ca om consider că mă reprezintă și mă recomandă. Pe de altă parte, PNL este singurul partid din care am făcut parte, iar valorile liberale sunt, în opinia mea, singurele aplicabile pentru bunăstarea comunității noastre și a României.

Cu recunoștință pentru tot ceea ce am primit, sunt dispusă să mă pun în slujba sălăjenilor, candidând pentru funcția de deputat.

(P)