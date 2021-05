Ludovic Orban – vizită de lucru în Sălaj

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a făcut sâmbătă o vizită de lucru în județul Sălaj, fiind însoțit de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, președinte al Partidului Național Liberal filiala Sălaj, ministrul Agriculturii, Adrian Oros și de europarlamentarul Daniel Buda. Oficialii au fost întâmpinați și însoțiți, pe parcursul vizitei, de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu. Vizita a început la Nădășelu, nodul rutier al Autostrăzii Transilvania. Ministrul Lucian Bode și Ludovic Orban au făcut scurte declarații de presă: „După cum se știe, autostrada Transilvania are aproape 100 de kilometri finalizați, din care 25 de kilometri dați în trafic anul trecut. Autostrada are 110 kilometri în execuție, iar aici ne aflăm pe un tronson de 43 de kilometri pe care se lucrează. Mai avem două loturi, de aproximativ 70 de kilometri, loturi aflate în licitație, respectiv Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău și Suplacu de Barcău – Chiribiș”, a spus Lucian Bode. Ministrul Internelor i-a mulțumit președintelui Camerei Deputaților pentru sprijinul acordat în perioada în care a condus Guvernul, menționând că fără acest sprijin, și în prezent s-ar fi vorbit despre această autostradă ca despre o „poveste”. Lucian Bode a vorbit și despre subiectul cel mai important în acest moment, cel referitor la pandemia de coronavirus, spunând că după recentele măsuri de relaxare adoptate, autoritățile vor monitoriza cu aceeași atenție campania de vaccinare și numărul de cazuri noi raportate zilnic. „Nu vorbim de o relaxare totală, ci de una prudentă. Îi îndemn pe toți să respecte în continuare toate măsurile care sunt, încă, în vigoare”, a punctat ministrul Bode. La rândul său, Ludovic Orban a declarat: „Mă bucur că se lucrează serios (la autostradă, n. red.) pentru că așa mi-am dorit să văd – o Românie în care se lucrează, care își modernizează infrastructura și care alocă din ce în ce mai multe investiții, de la an la an”. Vizita oficialilor a continuat la Zalău, la Spitalul de Boli Infecțioase, unitate medicală ce a fost complet renovată și dotată în timpul Guvernului Orban. În programul vizitei președintelul Camerei Deputaților în Sălaj a mai fost inclusă o întâlnire cu membrii organizaţiei PNL Sălaj.

