Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: Urmează șapte ani istorici pentru dezvoltarea României!

Guvernul Ludovic Orban a lansat, în prezența Președintelui României, Klaus Iohannis, Planul Național de Redresare și Reziliență prin care România are șansa istorică să folosească 30,4 de miliarde de euro pentru dezvoltare, acesta fiind un plan strategic orientat spre reforme structurale care promovează investițiile în infrastructură, investiții în mediul de afaceri, investiții în creșterea capacității de reziliență a sistemelor publice.

România este fără îndoială una dintre țările europene care a câștigat cel mai mult în urma negocierilor purtate cu partenerii europeni pentru obținerea acestor fonduri de reziliență și redresare.

Unul dintre pilonii principali ai PNRR este reprezentat de Tranziția verde și schimbări climatice, care vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport în mod sustenabil, bazat pe tranziția verde și digitalizare.

România are restanțe majore la capitolul de infrastructură- rețea de transport subdimensionată, conectivitatea redusă din cauza coridoarelor principale de transport europene fragmentate, lipsa sistemelor de gestiune a traficului și material rulant învechit.

Portofoliul de proiecte identificate in cadrul PNRR pe domeniul de transport totalizează aprox. 16,3 mld Euro, din care sectorul rutier reprezintă 49%, sectorul feroviar 34%, iar a treia componentă, infrastructura de metrou, care include si partea de material rulant, 17%. Au fost analizate proiecte care îndeplinesc condiționalitățile de eligibilitate și anume contractele de lucrări să fie semnate până în luna decembrie 2022, lucrările să fie finalizate până în 2026, iar proiectele să fie corelate cu prioritățile europene de mediu și digitalizare.

La nivel de indicatori, ne propunem ca sumele investite prin PNRR să aibă următoarele efecte in teren:

Construirea a 662,82 km de autostrăzi:

o Peste 250 km de autostradă și drumuri expres cu un buget de 3,54 mld. euro

o Peste 330 km de variante ocolitoare și drumuri de legătură la rețeaua primară cu un buget de 1 mld. euro

Conectarea la rețeaua transeuropeană TEN-T

Punerea în funcțiune a peste 318 km de cale ferată modernizată/electrificată

Extinderea rețelei de transport cu metroul cu 37,8 km.

Suntem conștienți de faptul că resursele financiare mobilizate în cadrul PNRR pot acoperi doar o parte din totalul nevoilor de investiții la nivel național pe componenta de infrastructură, dar ne bazăm pe acești bani si de aceea vorbim despre un mix de finanțare în care punem la bătaie toate resursele posibile – buget de stat, POIM 2014-2020, POT 2021-2017, PNRR.

Sunt încrezător că proiectele pe care le propunem in cadrul PNRR sunt proiecte valoroase, cu valoare adăugată mare care vor contribui la dezvoltarea comunităților locale, vor genera o dezvoltare echilibrată a regiunilor prin asigurarea conectivității și a accesabilității la principalele coridoare de transport care să conducă la îmbunătățirea legăturilor între principalii poli economici de creștere.

Guvernul Orban va reconstrui economic România prin intermediul celui mai mare pachet de stimulente financiare din istoria Uniunii Europene și avem șanse reale să construim cu adevărat infrastructură de transport în România!

