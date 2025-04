Florin Florian, candidat pentru Primăria Zalău: „Sunt un om dedicat dezvoltării Zalăului. Voi continua, împreună cu majoritatea din Consiliul Local, toate proiectele bune, pentru generațiile care vin din urmă.”

Florin Florian (50 de ani) este inginer constructor, cu vastă experiență profesională și administrativă, și candidează pentru funcția de primar al Municipiului Zalău la alegerile parțiale din 4 mai.

Cu o largă susținere și încredere din partea locuitorilor municipiului, social-democratul Florin Florian a intrat în competiția electorală cu un program consistent. Acesta este singurul care se bucură și de încrederea Consiliului Local Zalău, ales în 2024, fără susținerea căruia oricare primar nu ar putea să-și îndeplinească promisiunile.

Programul electoral cuprinde proiecte pentru modernizarea tuturor cartierelor, proiecte de infrastructură rutieră, educație, sănătate, mediu de afaceri și locuri de muncă, administrație transparentă, mediu și regenerare urbană, cultură, sport și timp liber.

Am considerat oportun să aflăm ce a stat la baza deciziei de a candida, ce planuri are și cum va arăta Zalăul cu administrația Florian.

R: Ați luat decizia de a intra în competiția electorală pentru administrația Municipiului. Cum o explicați?

Florin Florian: „Eu cred că în administrația locală nu este timp de experimente. Avem nevoie de un primar cu experiență profesională, dar și administrativă, care să vină cu soluții realiste. Mai mult, pentru realizarea proiectelor este nevoie de susținerea acestora în Consiliul Local Zalău, și le mulțumesc consilierilor locali pentru susținerea lor declarată! Mai e nevoie de susținere parlamentară și guvernamentală pentru a reuși să obții fonduri pentru investiții. Și sub acest aspect am onoarea să mă bucur de susținerea majorității parlamentarilor sălăjeni, oameni cu vastă experiență administrativă și legislativă, iar experiența mea ca reprezentant al Guvernului în teritoriu mă ajută foarte mult în tot ceea ce voi avea de întreprins în calitate de primar.

R: Propuneți o parcare cu 300 de locuri și regenerare urbană în centrul Zalăului. Cum va fi realizat acest proiect?

Florin Florian: „După cum știm cu toții, una dintre cele mai dorite investiții publice vizează zona centrală a Zalăului și anume soluționarea problemei locurilor de parcare și, concomitent, a nevoii de spațiu verde.

De aceea, consider proiectul de regenerare urbană din locația actualei parcări din zona adiacentă Primăriei, drept unul dintre cele mai importante și așteptate investiții.

Eu sunt un om care construiește, deci știu ce am de făcut. Și voi explica cum voi face. Am lucrat împreună cu o echipă de ingineri și arhitecți cu experiență pentru a analiza serios dacă un astfel de proiect este fezabil, eficient și realist. Concluzia este clară: se poate.

Parcarea ar avea o suprafață totală de aproximativ 6300 de metri pătrați construiți, împărțiți pe cele două niveluri. Terenul din zona actualei parcări și din jurul instituțiilor din apropiere, cum ar fi Primăria sau Poșta, are 4700 de metri pătrați. Pentru proiectul nostru ar fi suficienți 3150, adică doar două treimi din această suprafață. Asta înseamnă că putem construi fără să sufocăm zona, cu retrageri generoase față de clădirile importante din vecinătate.

Adâncimea necesară este de aproximativ 4,5 metri, analizată atent în funcție de construcțiile deja existente. Iar costurile sunt cât se poate de transparente: între 420 și 485 de euro pe metru pătrat, ceea ce duce la un cost total de aproximativ 3 milioane de euro. Rezultă un cost mediu de 10.000 de euro pentru un loc de parcare, exact în linie cu proiecte similare deja finalizate la Oradea, în parcările din Piața Rogerius și de pe Strada Independenței.

Și nu doar că nu pierdem spațiu verde, ci vom crea unul nou: deasupra parcării vom amenaja un parc modern, adaptat la nevoile actuale ale orașului, un spațiu verde deschis pentru toți locuitorii.

Valea Zalăului nu este un obstacol, așa cum nici Crișul nu a fost o problemă la Oradea. Cu viziune, cu planuri serioase și cu oameni dedicați, putem face acest proiect să devină realitate. Știu că este o investiție de care Zalăul are nevoie. Și mai știu că eu o pot realiza, cu susținerea Consiliului Local și a tuturor celor care cred într-un oraș mai bine organizat, mai civilizat și mai european.

R: Ionel Ciunt a făcut performanță în administrație. Dumneavoastră veți continua în același ritm?

Florin Florian: „În 2016, Ionel Ciunt a fost singurul candidat cu un proiect clar pentru Zalău. Și, an de an, și-a respectat promisiunile. Pot spune asta cu toată convingerea, pentru că am fost colegi, am colaborat foarte bine în perioada în care eram prefect și apoi subprefect. Am văzut din interior cum s-a construit această dezvoltare continuă a orașului.

Astăzi, Zalăul e într-un punct bun, dar are nevoie de un nou impuls, de o viziune adaptată la ritmul și nevoile actuale. Iar experiența mea în administrație și formarea mea profesională îmi dau încrederea că pot duce mai departe acest parcurs, cu rezultate foarte bune pentru oameni, pentru oraș și pentru viitorul generațiilor care vin.

Sunt onorat de încrederea pe care mi-o arată Ionel Ciunt, azi deputat, și toți colegii care cred în mine. Este o responsabilitate mare, dar sunt pregătit să mă ridic la nivelul așteptărilor – sau chiar să le depășesc. Cred cu tărie că un om dedicat trebuie să lase ceva valoros în urmă. Iar pentru mine, asta înseamnă un Zalău mai bine administrat, mai bine gândit, mai aproape de oameni.”