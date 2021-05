EMIL BOC: ”Din punctul meu de vedere, Florin Cîţu este viitorul României şi al Partidului Liberal”

Emil Boc consideră că Florin Cîţu este opţiunea cea mai bună pentru conducerea Partidului Naţional Liberal, iar în ceea ce priveşte un eventual tandem pe care să îl facă cu actualul premier la vârful PNL, primarul Clujului a declarat, la Digi24, că nu o să se implice „mai mult decât îi permite funcţia” actuală de edil.

Declaraţia vine în contextul în care Ludovic Orban şi Florin Cîţu au intrat în competiţie directă pentru şefia PNL.

Ludovic Orban deja şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat la conducerea liberalilor, iar prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan declarase că actualul lider PNL va avea „un contracandidat foarte puternic”, informează Digi24.

Pe de altă parte, surse liberale spun că Florin Cîţu şi Emil Boc ar fi avut mai multe întâlniri pentru a stabili un parteneriat în vederea unui eventual tandem la Congresul PNL din septembrie, însă nu era clar dacă Florin Cîţu va fi contracandidatul lui Ludovic Orban sau primarul Clujului, Emil Boc. Cert este că cei doi discută intens de câteva săptămâni despre un parteneriat pentru Congres, care ar putea să însemne o candidatură a lui Emil Boc pentru şefia partidului şi a lui Cîţu pentru o poziţie secundă, sau invers.

Declaraţiile pe care Emil Boc le-a făcut miercuri seara, la Digi24, par să nu mai lase loc de îndoială. Edilul de la Cluj i-a schiţat un portret măgulitor actualului premier, subliniind că în opinia sa, ar trebui să candideze pentru şefia PNL şi ar fi cel mai potrivit lider.

”Mă bucur că avem un premier precum Florin Cîţu, care înţelege bine mecanismele economice. Avem nevoie de un guvern şi de un preşedinte la PNL care să fie racordat la timpul prezent al României şi al Europei. Dacă se adânceşte în continuare pandemia, vom avea recesiune, dar dacă lucrurile merg aşa cum arată acum, că ieşim treptat, dar sigur din pandemie, vom putea să reuşim să evităm o recesiune economică şi de aceea mă bucur că avem un premier precum Florin Cîţu, care înţelege bine mecanismele economice, înţelege bine că locul de muncă este cea mai bună formă de protecţie socială, înţelege bine că avem nevoie de reformarea acestei ţări cu măsuri concrete şi este un om politic recent, venit în această sferă cu foarte multe gânduri pozitive şi care îşi dedică energia pentru ceea ce înseamnă viitorul României”, a spus Emil Boc.

Întrebat dacă premierul Florin Cîţu ar trebui să candideze la şefia PNL, Emil Boc a răspuns: „Din punctul meu de vedere, cred că da, dar decizia îi aparţine domnului prim-ministru. O competiţie este binevenită în PNL, este un partid viu, un partid dinamic, are nevoie de a avea o confruntare ideologică, repet, care să unească, nu să dezbine, pe proiecte, pe propuneri, cei mai buni din PNL, astfel încât să formăm o echipă puternică pentru următoarele competiţii politice”.

Rugat să-i compare în activitatea lor de prim-miniştri pe Ludovic Orban şi Florin Cîţu, fostul premier Emil Boc a spus: „Premierul Orban şi-a făcut datoria la momentul la care a fost premier. A dus ţara printr-un moment greu, de criză sanitară, şi a terminat în picioare această bătălie. (…) Florin Cîţu a preluat din mers ştafeta şi confirmă în fiecare zi. Cred că acesta e marele avantaj al PNL, că are ocazia să aibă oameni care preiau ştafeta şi duc ştafeta mai departe. Asta este viaţa politică: să ai în echipă întotdeauna oameni capabili să ducă şi partidul, şi România la nivelul următor. Din punctul meu de vedere, Florin Cîţu este viitorul României şi al Partidului Liberal”.

Întrebat dacă va face un tandem cu Florin Cîţu, aşa cum se vehiculează pe surse, primarul Clujului a spus că după ce se va stabili data congresului şi se vor anunţa candidaturile, îşi va exprima şi el opţiunea politică în interiorul partidului. Va fi o opţine „care să ţină cont de a scoate tot ce-i mai bun din PNL şi de a ne putea prezenta în viitor cu o echipă politică credibilă în ochii românilor”, a precizat Boc.

Ar fi important pentru clujeni să vă implicaţi mai mult la vârful partidului? a mai fost întrebat Emil Boc la „Jurnalul de Seară” de la Digi24.

„Eu nu o să mă implic mai mult decât îmi permite funcţia (de primar – n.r.), pentru că pentru mine prioritar a fost, este şi rămâne Clujul. Clujul mi-a dat şansa să ajung şi premier şi să revin primar, Clujul mi-a dat şansa să fiu ceea ce sunt azi ca om politic şi le datorez clujenilor acest lucru şi muncesc de zi până noapte să nu-i dezamăgesc. Clujenii reprezintă pentru mine de departe cea mai importantă prioritate pe care o am”, a arătat Emil Boc.

„Dar, evident, nu sunt în afara unui partid politic şi voi susţine o echipă care să ducă şi partidul, şi România la nivelul următor. Florin Cîţu are multe argumente, nu ştiu dacă va candida sau nu, dar are multe argumente prin care poate duce şi partidul, şi România în Europa pe care ne-o dorim cu toţii şi de a aduce Europa mai mult la noi acasă, pentru că un proiect de ţară major şi în care crede şi Florin Cîţu este să ne aducem românii acasă, pentru că resursa umană este cea mai importantă resursă a planetei (…) Oameni care să scoată ce-i mai bun dintr-o naţiune sunt rari, or Florin Cîţu este un om care poate să scoată ce este mai bun din România”, a punctat Emil Boc. El a adăugat că neueste interesat de funcţii, pentru că le-a avut „pe toate”.

În prezent, edilul Clujului nu deţine nicio funcţie în PNL, notează sursa citată.

Emil Boc a explicat şi de ce nu a apărut public la Cluj în compania preşedintelui partidului, Ludovic Orban, venit în vizită: s-a întâlnit cu el la Primărie, au vorbit despre PNRR şi aspecte care ţin de politica internă, dar la conferinţa de presă nu a fost, pentru că a era organizată de preşedintelele organizaţiei PNL Cluj, împreună cu ministrul de interne, secretarul regional al organizaţiei, şi „nu avea de ce” să fie acolo.

Întrebat de ce, în schimb, s-a afişat alături de Florin Cîţu la Bucureşti şi dacă a vrut să transmită un mesaj, Emil Boc a spus că a participat la multe evenimente alături de Florin Cîţu şi când acesta a venit la Cluj şi că au avut multe discuţii pe teme administrative. „Dl. preşedinte Orban este preşedinte la Camera Deputaţilor şi mai puţine lucruri sunt în legătură directă cu activitatea de primar”, a arătat Emil Boc.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro