Dinu Iancu Sălăjanu: „Organizarea Congresului PPE demonstrează că suntem puternici în Europa”

Partidul Național Liberal (PNL) găzduiește, în perioada 6 – 7 martie, la București, congresul Partidului Popular European (PPE). Congresul PPE este cel mai important eveniment politic al Europei înainte de alegerile europarlamentare.

“Îi felicit pe colegii din conducerea PNL, care au făcut din capitala României capitala Europei, cel puțin pentru câteva zile. Organizarea Congresului PPE la București demonstrează că suntem puternici în Europa. Iar în perspectiva alegerilor europarlamentare, trebuie să conștientizăm că aceste instituții nu reprezintă un construct abstract, ci pot fi o realitate imediată. Zeci de mii de sălăjeni pot vedea beneficiile aparteneței noastre la structurile europene. Și e suficient să vă amintesc că anul trecut, un an cu investiții record pentru Consiliul Județean (peste 309 milioane de lei), mai bine din 75 la sută din banii investitiți au venit din finanțări europene. Într-un singur an, am investit mai mult decât în cei 16 ani din mandatele 2004 – 2020, iar în ultimii trei mai mult decât în ultimele trei decenii. Aportul fondurile europene a fost unul covârșitor, iar Europa, pentru sălăjeni, începe din fața casei sau în imediata apropiere – prin investițiile în infrastructură, în domeniul medical sau în educație”, declară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Partidul Popular European este cel mai mare partid din Parlamentul European (177 membri), iar la Congresul din București vor participa 13 șefi de state și de guvern și peste 1500 de delegați din 44 de țări.

Potrivit organizatorilor, Congresul PPE din acest an stă sub semnul nevoii de a fi uniți, solidari în a răspunde provocărilor interne și externe cu care se confruntă Uniunea Europeană. Pe 9 iunie, românii vor avea de ales între democrație și extremism, între a fi puternici în Europa și a fi izolați, între a continua să construim și a ne întoarce în trecut, între seriozitate și aventuri politice riscante. La alegerile europarlamentare din acest an securitatea Europei este pe buletinul de vot.

