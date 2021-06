DE CE CRISTIAN MIHAI LAZĂR ESTE PRIMARUL POTRIVIT PENTRU ȘIMLEU SILVANIEI?

Avocatului Cristian Mihai Lazăr i-am fost profesor de limba și literatura patriei în anii de liceu. Am început să-l cunosc deja după prima teză din clasa a IX-a. A reușit să conceapă și să realizeze un eseu argumentativ care efectiv m-a convins și impresionat cu argumente concrete, logice și sentimentale de ce este fan autentic al echipei Poli Timișoara. Citindu-i textul, mi-am zis: iată un tânăr liceean care știe să răspundă competent și într-un stil plastic, expresiv. (-Când joacă Poli, toată lumea trebuie să știe că inclusiv cerul de la Timișoara se îmbracă violet.) la întrebarea de ce? De atunci, am început să văd în el un tânăr ieșit din rând.

Evoluția lui ulterioară mi-a confirmat previziunea. De ce consider că avocatul Cristian Mihai Lazăr este omul potrivit pentru a fi ales primar al Șimleului ? Voi concretiza doar câteva aspecte ce-i definesc personalitatea și care sunt cartea de vizită a omului, cetățeanului, șimleuanului, intelectualului, avocatului Mihai Cristian Lazăr, a unui primar de care urbea șimleuană are nevoie. În primul rând, el este un șimleuan get-beget. Aspect esențial pentru un edil care pornește la drum cunoscându-și pe de rost specificul comunității, bucuriile și nemulțumirile ei, spiritul șimleuan și , mai ales, așteptările ei față de un nou primar. Candidatul Cristian Mihai Lazăr este născut, crescut și educat după 1989. Așadar, lui nu i se va putea reproșa că are o mentalitate specifică „Epocii de Aur”. N-are complexe, nu este îndoctrinat, îi displac prejudecățile, limbajul de lemn îi este străin, iar de nostalgii după trecute vremuri nici nu poate fi vorba. A fost crescut în cei 6 ani de acasă după un cod moral în care primează cinstea, omenia, bunul-simț, corectitudinea, iubirea de oameni și de locurile natale. Unul din primele texte pe care le-a învățat în familie este „Tatăl nostru”.

Anii de școală i-a parcurs cu plăcere la timpul cuvenit, fără pauze, până când a absolvit cu brio Facultatea de Drept din Cluj-Napoca. Încă înainte de obținerea licenței, un profesor de-al său, în semn de prețuire a valorilor sale moral-spirituale și profesionale, l-a ales drept colaborator în avocatură. Până acum, în general, cetățenii alegeau primarul având drept criteriu principal capacitatea sa de a gospodări localitatea. Consider că în secolul al XXI-lea altele trebuie să fie considerentele după care ne alegem edilul. Pe prim-plan cred că este bine să punem pe tapet personalitatea celui care ne solicită votul. Aceasta înseamnă să-i cunoaștem virtuțile moral-spirituale, ce studii are și unde le-a făcut, nivelul de cultură, abilitățile, competențele, motivele pentru care candidează, capacitatea de a comunica și de a relaționa cu cetățenii, ideile constructive pe care vrea să le implementeze, să fie un inovator, creativ etc. Nu în ultimul rând, el este de dorit să rămână și după alegeri cel care a fost înainte de acestea.

Are tânărul Cristian Mihai Lazăr astfel de calități apreciate de șimleuani? Multe din ele da! Cred că acestea îl recomandă drept un posibil prototip al politicianului de tip nou. Faptul că are doar 27 de ani nu este un handicap. Dimpotrivă, este vârsta-simbol a tinereții, a noului, a celor ce doresc o Românie în care să-ți fie drag să trăiești. Totul depinde și de ceea ce ai făcut până la această vârstă. Până acum Cristian Mihai Lazăr s-a format uman, civic, profesional, dar și ca lider al generației tinere. Și-a dovedit potențialul spiritual și de cultură generală în toți anii de școală. Este un om îndrăzneț, faptele sale sunt epidemice, are harul de a cataliza oamenii în jurul său pentru a realiza un obiectiv. Este un intelectual comunicativ, știe să vorbească fiecărui om pe limba lui, este persuasiv, sociabil și multilateral în preocupări. A învățat lecția diplomației, are șarm, constant cu el însuși, un om de cuvânt. Acest potențial primar poate reprezenta Șimleu Silvaniei într-un mod care ne va face să fim mândri de el.

Că aspectele consemnate de mine referitor la acest candidat nu sunt doar vorbe electorale și nici superlative ieftine, ci realități autentice confirmate de ce a fost și ce a făcut încă din anii de liceu: a fost căpitanul echipei de volei a liceenilor orașului nostru care s-a calificat în faza națională a competiției; președinte al Consiliului elevilor pe liceu; membru în Consiliul Național al Elevilor. A fost membru de mai multe ori în Parlamentul Tinerilor din România, iar în 2015 a fost ales președinte al acestui parlament. De asemenea, a fost delegat la mai multe summituri la Parlamentul European al Tinerilor. Totodată, a participat la Nato Youth Summit din Belgrad. La aceste manifestări ale elitei tineretului european, fiecare candidat avea obligația de a prezenta un proiect în funcție de tema summitului, în care să vină cu soluții, propuneri. O astfel de experiență trăită nu ca spectator, ci ca un participant implicat, actant , nu înseamnă nimic pentru formarea unui tânăr? Dorind să fie ales primar al orașului natal, el nu își caută un loc de muncă. El are unul la Cluj-Napoca, cel de avocat. Mihai Cristian Lazăr doar în Șimleu se simte acasă. Vrea ca prin ceea ce-și propune pentru mai binele nostru, să facă din acest oraș unul în care să-ți fie drag să trăiești.

Un ultim atu al acestui nou tip de politician pe care-l evidențiez este acela că el se bucură de sprijinul peneliștilor și nu numai a lor de la toate nivelurile. Lansarea candidaturii sale făcută în 11 iunie 2021 n-a fost una convingătoare și în acest sens?

Prof. Octavian Guțu

