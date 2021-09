Dacian Cioloş a câştigat primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR PLUS în faţa lui Dan Barna, urmează turul doi

Dacian Cioloş a câştigat primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR PLUS cu 46% din voturi, în faţa lui Dan Barna (43,9%) şi Irinel Darău (10%), au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Urmează turul doi al alegerilor interne, care va avea loc în perioada 23 – 30 septembrie.

Dacian Cioloş a primit 15.111 de voturi, Dan Barna – 14.404 de voturi şi Irineu Darău – 3.300 de voturi. Totalul voturilor a fost de 32.815 (adică 74,4% din totalul alegătorilor, adică 44.114).

În competiţia internă s-au înscris trei candidaţi: Dan Barna, Dacian Cioloş şi Irineu Darău.

Membrii USR PLUS au început să voteze pentru noul preşedinte al partidului de miercuri, 15 septembrie, dar votul a fost întrerupt timp de o zi din cauza faptului că au primit drept de vot mai mulţi membri suspendaţi pentru neplata cotizaţiilor. Votul s-a reluat pe 16 septembrie şi s-a încheiat azi.

Votul s-a desfăşurat online, prin intermediul unei platformei informatice, şi este programat în două tururi dacă niciunul dintre candidaţi nu reuşea să obţină peste 50% din voturi în primul tur.

Turul 1 – start vot 16.sep. 10:00 am, stop vot: 22.sep. 10:00 am

Turul 2 – start vot: 23.sep. 10:00 am, stop vot: 30.sep. 10:00 am

Rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti. În cadrul congresului, delegaţi ai filialelor din toată ţara vor alege şi membrii Biroul Naţional al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.

În luna mai 2021, USR şi PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la toate scrutinele electorale: alegeri europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.

Conducerea partidului este asigurată de cei doi copreşedinţi Dan Barna şi Dacian Cioloş şi de Biroul Naţional Reunit format din liderii liderii USR PLUS.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro