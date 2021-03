Cristian Lazăr – candidat al PNL Șimleu Silvaniei pentru funcția de primar

Comunicat de presă

Zalău, 14 martie 2020 – Comitetul de Coordonare Local (CCL) al Partidului Național Liberal

(PNL) Șimleu Silvaniei, întrunit în ședință sâmbătă, 13 martie, a validat numirea lui Cristian

Mihai Lazăr în funcția de președinte interimar al organizației locale. Totodată, Cristian Lazăr a

fost desemnat și candidat al PNL Șimleu Silvaniei pentru funcția de primar la alegerile locale

parțiale care vor avea loc în cursul acestui an. La ședința liberalilor șimleuani au participat

Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și președinte al PNL Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu,

președintele Consiliului Județean Sălaj, precum și subprefectul Virgil Țurcaș.

Tânărul avocat Cristian Lazăr are 27 de ani, este originar din Șimleu și a urmat cursurile Școlii

Gimnaziale Silvania și ale Colegiului Național Simion Bărnuțiu. După absolvirea liceului,

Cristian Lazăr a studiat în cadrul Facultății de Drept – Universitatea Babeș Bolyai, din Cluj

Napoca, iar din anul 2017 a devenit avocat în cadrul Baroului Cluj. A urmat și a absolvit în 2018

programul de masterat ”Științe penale și criminalistică” din cadrul Facultății de Drept,

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Încă din timpul liceului și a facultății, Cristian Lazăr s-a remarcat atât la nivel național cât și

internațional prin implicarea în cadrul asociațiilor de elevi și studenți sau a organizațiilor non-

guvernamentale. Fie ca elev al Colegiului Național Simion Bărnuțiu, fie ca student, acesta a

participat în mai multe rânduri la „Parlamentul Tinerilor”, un proiect educaţional organizat de

Asociaţia Pro Democraţia, în parteneriat cu Camera Deputaţilor, unde a și fost ales președinte.

În plan extern, a reprezentat România la mai multe lucrări ale summitului de tineret al

Parlamentului European al Tinerilor ( Kiev, Tulln (Viena), Friedrichshaffen sau Strasbourg) sau

la NATO Youth Summit de la Belgrad din 2013.

Ca avocat, și-a dus la bun sfârșit proiectele atât la nivel intern, cât și la nivel internațional în

afaceri judiciare aflate pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene a

Drepturilor Omului sau pe rolul insatanțelor altor state membre.

