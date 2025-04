Candidatul suveranist Vasile-Cristian Lungu cere respectarea legii și modernizarea administrației

Într-o perioadă în care administrațiile moderne prioritizează sănătatea publică, protecția mediului și infrastructura urbană, municipiul Zalău continuă să fie ținut pe loc de o administrație care ignoră legea și realitatea. În ultimii ani, sub conducerea Partidului Social Democrat, orașul a fost gestionat în mod repetat prin metode învechite, păguboase și, în unele cazuri, ilegale.

Una dintre cele mai flagrante abateri rămâne utilizarea nisipului ca material antiderapant pe drumurile publice, în condițiile în care acest lucru este interzis prin legislație națională și contravine direct recomandărilor Uniunii Europene. Potrivit Ordinului 82/2015 și Ordinului 289/2013, nisipul nu mai are ce căuta pe drumurile publice din România, indiferent de tipul acestora. Fondanții chimici precum clorura de sodiu, calciu sau magneziu sunt considerați mult mai eficienți, nepoluanți și mai siguri pentru infrastructură.

Cu toate acestea, Primăria Municipiului Zalău a continuat, an de an, să ignore reglementările. Iarna se aruncă nisip pe carosabil, iar primăvara orașul e sufocat de praf, canalizările se înfundă, iar imaginea generală este una de degradare și lipsă de interes pentru cetățean.

Fostul senator și actual candidat suveranist la Primăria Zalău, Vasile-Cristian Lungu, a fost singurul care a atras oficial atenția asupra acestei situații încă din 2017. La acel moment, Lungu a transmis o sesizare administrației locale conduse de primarul de atunci, Ionel Ciunt (în prezent deputat PSD), în care cerea lămuriri și măsuri clare pentru alinierea la standardele europene.

Răspunsul oficial al Primăriei a fost elocvent pentru modul în care este condus orașul: se recunoștea folosirea „unui amestec ce conține nisip”, dar se promitea vag că „împreună cu operatorul de salubritate Citadin Zalău SRL se vor căuta soluții pentru reducerea utilizării acestuia”. O formulare care în opt ani nu a fost urmată de nicio măsură concretă.

„Aceasta nu e o scăpare administrativă, ci o alegere. Este o alegere politică de a menține Zalăul într-o zonă de blocaj, unde legea este ignorată cu seninătate, iar interesele locale par să primeze în fața nevoilor cetățenilor. Iar asta trebuie să înceteze”, susține candidatul.

În timpul mandatului său de senator, Lungu a inițiat un proiect legislativ care viza eliminarea definitivă a posibilității de a ocoli interdicția prin derogări anuale. Legea propusă de el interzicea complet utilizarea nisipului pe drumurile publice și introducea obligativitatea adoptării de soluții moderne, utilizate deja în Europa de Vest. Printre acestea, clorura de magneziu eficientă la temperaturi scăzute, cu impact minim asupra carosabilului, fără efecte nocive asupra aerului și canalizării.

„Zalăul este astăzi un oraș care nu arată a municipiu. Avem potențial, avem oameni harnici, dar suntem conduși de un aparat politic învechit, care nu vrea și nu știe să guverneze modern. Eu nu doar că am vorbit, ci am propus și am acționat. Vreau să aduc aceeași seriozitate și în administrația locală”, afirmă Lungu.

În programul său pentru Primărie, Vasile-Cristian Lungu propune:

interzicerea imediată a utilizării nisipului pe domeniul public,

introducerea de materiale moderne și sigure pentru combaterea poleiului,

și un audit extern asupra cheltuielilor de salubritate și a activității Citadin Zalău SRL, compania responsabilă pentru aceste servicii.

Cu o experiență documentată de inițiative legislative și demersuri oficiale în interesul comunității, Lungu se prezintă ca o alternativă pragmatică și ancorată în realitate, în opoziție directă cu o administrație care a eșuat repetat în a livra rezultate.

CMF: 54250005

(P)