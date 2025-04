Există un pericol al stagflației?

Da, acest pericol există, deoarece creșterea economică pentru anul 2025 nu a început sub cele mai bune auspicii, iar inflația este una dintre cele mai mari din U.E., de peste 5%. Stagflația înseamnă scăderea creșterii economice combinată cu o inflație mare și un șomaj în creștere, ceea ce pentru România, din păcate, este foarte posibil. În primele 2 luni ale anului 2025 producția industrială a scăzut, iar creșterea economică prognozată de a fi de 2,5% în 2025 este improbabil să se realizeze. Șomajul la nivel de țară este undeva pe la 3,3%, dar există județe unde acesta trece de 6%, lucru care nu ne face prea optimiști pentru perioada care va urma. De altfel, pe Wall Street-ul american fantoma stagflației produce fiori reci investitorilor, mai ales în urma măsurilor luate de administrația americană în ceea ceea ce privește tarifele vamale, iar acest fenomen al stagflației este mult mai rău decât o recesiune economică obișnuită. Din păcate pentru România, în anul 2025 vom avea în față niște provocări foarte dificile: pe de o parte, bugetul a fost construit pe o creștere economică de 2,5%, așadar se mizează pe anumite venituri din creșterea economică, însă după 3 luni trecute din acest an deja mulți specialiști se îndoiesc că această creștere va avea loc, unii vorbesc de o creștere de 1,5%, cu consecințele de rigoare, adică nerealizarea veniturilor prognozate, cel puțin nu la nivel real, iar pe de altă parte deficitul bugetar este o amenințare și mai mare decât în 2024, iar acest lucru va obliga guvernul să crească impozitele și taxele. De altfel, chiar și dinspre președinție vin semnale de creștere a impozitelor și taxelor. Nici nu poate fi altfel în condițiile în care economia încetinește, cheltuielile bugetare se mențin peste posibilitățile bugetului, ba mai mult, ținând seama de necesitatea creșterii cheltuielilor militare, așa cum ne-am obligat să creștem procentul pentru contribuția la NATO, intrăm pe o spirală a creșterii deficitului bugetar, ori bugetul este construit pe un deficit de 7%. Cum vom armoniza toate aceste condiționalități fără o creștere a impozitelor și taxelor? Iar creșterea impozitelor și taxelor vor inhiba creșterea economică, plus că taxele vamale ale SUA, suspendate deocamdată, ne dau o perspectivă și mai neagră. Așadar, există un pericol real de a avea stagflație într-o perioadă nu prea îndepărtată, poate chiar în anul 2025.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro