Candidatul suveranist la Primăria Zalău, Cristian Lungu: Interzicerea candidaților suveraniști sau cum să elimini opozanții pentru a rămâne la putere

Dacă mă întrebați pe mine personal și dacă ar sta în puterea mea, eu nu aș relua turul 2 al Alegerilor Prezidențiale din 2024. Ar fi un lucru nedrept și care nu ar rezolva cu adevărat situația scârboasă în care ne scăldăm. De ce? Pentru că nu prin anularea ilegală a turului 2 a fost înfipt pumnalul în inima democrației șubrede din Romania. Nu atunci s-a născut abuzul. Pumnalul a fost scos din teacă și împins adânc, încă de dinainte de turul 2 și chiar înainte de turul 1, mai exact odată cu interzicerea Dianei Șoșoacă. Perioada rămânerii definite a candidaturilor a fost perioada de desacralizare a procesului democratic de a ne algele președintele. Tot în respectiva perioadă au mai fost interziși, ați ghicit, încă doi suveraniști: doctorul Răzvan Constantinescu și preotul Ciprian Mega. Nu ați auzit neapărat de ei pentru că aveau o expunere inferioară Dianei Șoșoacă, dar s-au luptat și au susținut aceleași idei suveraniste.

Însă, natura umană e de așa fel construită de Dumnezeu încât are anticorpi pentru exact acest tip de situație. Care situație? Situația în care o clasă politică formată din partidele mari, partide care au dezamăgit prin politica dusă la nivel central și care au fost manevrate de Iohannis într-o manieră care a afectat întreaga societate, se regăsesc în fața judecății poporului la urne. Iar respectivele partide nu pot concepe că ar putea fi scoase de pe scena politică. Astfel, recurg la singurul lucru pe care îl mai pot face, interzicerea candidaților de care le este frică, adică exact candidații suveraniști.

Și care sunt anticorpii poporului în astfel de situații? E suficient să observăm ce se întâmplă. După peste patru luni de propagandă aprigă contra lui Georgescu și dosare penale, Sistemul rămâne cu aceeași soluție – interzicerea lui! De fapt, lui Georgescu i se întâmplă acum exact ce i s-a întâmplat lui Trump anul trecut, când adversarii politici au vrut să-l interzică de pe buletinul de vot, i-au făcut 4 dosare penale, a fost împușcat, dar în cele din urmă s-a ajuns la urne, la judecata electoratului.

Ce nu înțeleg partidele mari este faptul că în România acum se petrece un fenomen social care nu are legătură directă cu Georgescu. Este doar o întâmplare să fie Georgescu acum „Trump de România” (în ultimele luni), dar vor apărea și „Georgescu 2” și „Georgescu 3” etc. în perioada următoare.

Interzicerea lui Georgescu NU va rezolva problemele din România. Voturile lui nu se vor duce spre Nicușor, Antonescu, Bolojan, Ponta sau Lasconi. Se vor duce tot în zona așa-zis suveranistă. Asta pentru că nu poți „omorî” toți opozanții pentru a rămâne la nesfârșit la putere. Nu ai cum. Istoria a arătat demonstra acest lucru.

Vom avea noi alegeri și noi candidaturi. În afara unei condamnări penale definitive însoțită de interzicerea dreptului de a candida, posibila interzicere a lui Călin Georgescu agravează situația în care se află România. Iar fără alegeri libere, fără un buletin de vot pe care să apară doar candidații preselectați de CCR, spectrul dictaturii ne va urmări pentru decadele următoare.

