Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Valcău de Jos, Vârşolţ, Zalha, Zimbor, Şamşud, Şimişna şi Şărmăşag

|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|LIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CRISTE ANTON-JAN
|PRIMARI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROŞAN IOAN
|PRIMARI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ GHEORGHE
|PRIMARI
|VALCĂU DE JOS – 58
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CRISTE ANTON-JAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|UNGUR GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MARKUS CECILIA-ANGELA
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SÎRCA SEBASTIAN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GAL NICOLAE-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|SAV HORAŢIU
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BULZAN FLORIN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SÎRCA FLORICA
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SÎRCA DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BORZ MARIUS-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRISC IOAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RAD NICOLAE-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RAD VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARUŞCA MARIUS-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOCA ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎRCA-BRISC FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRISTEA PAUL-ONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎRCA ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP IOAN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIRILA MARIUS-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABĂU VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRISC IOAN MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RAD FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRISTE DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GAL ADRIAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SĂUTEA FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEAGA GABRIEL DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOCA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BRISC ALIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GUI CORNELIA
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞANDOR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHILE GAVRIL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTE CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BODE NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BODE VASILE-GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FILIP CRĂCIUN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞUTIC GAVRIL-IOVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MARUŞCA DAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOBOIU VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ DAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|VALCĂU DE JOS – 58
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DENES IOAN-BALAZS
|PRIMARI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POCOLA NICOLAE-IOAN
|PRIMARI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN DORIN-VASILE
|PRIMARI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BREDA LAJOS
|PRIMARI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DÉNES CAROL-MÁTYÁS
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|MÁTÉ CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|SZABO TAMAS-ELEMER
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BALINT MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DENES ATILA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DÉNES FERENC-ERNŐ
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DENES IOAN-BALAZS
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BRUMAR ALEXANDRU-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MUREŞAN IOANA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|IUONAŞ ALINA-GEORGETA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CSÓKA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BARNA BOGDAN-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CODREA MARINELA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ANTAL BOGDAN-SILVIU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GUDEA DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CODREA CORNEL-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MIRŞIDAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRAGOS NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MELEG IOANA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞANDOR FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PĂUŞAN DUMITRU-TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BARNA GRIGORE-DORU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MĂRGĂRINT FLOARE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CSÓKA RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HODOSAN DENES DECEBAL MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POCOLA OANA-SILVANA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GOZMAN LAZĂR
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN DĂNILA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VARGA IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DEÁK VIORELIA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRAGOŞ ADRIAN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POCOLA FLAVIU-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BICA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BORDAŞ RODICA-LILIANA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POCOLA NICOLAE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DUCA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MACOVEI AUGUSTIN-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BĂRNUŢ IOAN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MOCAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP DORINA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SFĂT ADRIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ADRIDAN DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|VERDES IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN DORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OEGAR DIANA-CAMELIA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SICIAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN DOINA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN DELIA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CODRE MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OEGAR CRISTIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BRUMAR TRAIAN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MIRŞIDAN ELENA-DORINA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LĂPUŞTE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIRAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN FLOARE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LĂPUŞTE EUGENIA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BARTUS SZENDE-MÁRIA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSAR CSILLA-EDIT
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DENES ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DENES JÓZSEF
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KADAR ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BREDA LAJOS
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VARGA ZSOLT-EMŐD
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DENES IRINA
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FAZAKAS SANDOR
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KASZA FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOROS NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KIS ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VARGA GELLÉRT-DÓNÁT
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ORDAS RÓBERT-DÉNES
|CONSILIERI LOCALI
|VÂRŞOLŢ – 59
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SELIŞTEAN VASILE-TRAIAN
|PRIMARI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROGOZ SIMION
|PRIMARI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROGOZ IOAN
|PRIMARI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|VARGA MĂDĂLINA-ANCUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PRODAN MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MARC SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ALMAŞ MIRCEA-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MARC IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PRODAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|VARGA VICTOR-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|VARGA RADU-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ŞUTEU IONUŢ-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SELIŞTEAN VASILE-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETER ANICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ROGOZ MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VASIAN NICULINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MORAR LILIANA ILEANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GAVRE POMPEI
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETER DORIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GAVRE VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MORAR ANASTASIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VASIAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MORAR LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞTEF MARIUS-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VASIAN CIPRIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CĂLĂMAR VASILIE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SELIŞTEAN IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PUŞCAŞ VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TERHEŞ IOAN-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRUŞ CRISTIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞUTEU ADRIAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MURESAN OVIDIU-CRISTINEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP FELICIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ANDRAŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROGOZ SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ŞUTEU SONIA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COMAN OVIDIU-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROGOZ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BASALEH IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETRUŞ VALER
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALHA – 60
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BLIDAR VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN GABRIEL
|PRIMARI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NĂDĂŞAN GAVRIL-UCU
|PRIMARI
|ZIMBOR – 61
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BENDRE GHEORGHE-ROMEO
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SÎRBU AURELIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TUDORACHE ANEMONE-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MARDAN VASILE-NICUŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MORAR CĂLIN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRIE ADRIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRIE ALIN-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IANCU SAMOIL
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|WAGNER ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FLOREA TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LAZAR DAN-SEBASTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FILIP FAHNI-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRIE VOICHIŢA-CARMEN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PAPIŢA BIANCA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SÎNPETREAN ROMAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ZANFIR CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOLNAR GABRIELA-DELIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARTIN MARIAN-CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎNPETREAN VASILE CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BENŢIA PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLOREA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOCAN DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LĂCĂTUŞ SAMOILĂ
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAZAR VOLINAŞ-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PODAR VIORICA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLOREA ADRIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CONDEA PETRU-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CRISTOREAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SÎMPETREAN FLORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAZAR DAVID
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAZAR VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP MARIA-ANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HEGYI GYŐRGY-ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NĂDĂŞAN GAVRIL-UCU
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SUVEROSAN AURELIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SÎNPETREAN IOAN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TRESTIAN VASILE-NICUŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NĂDĂŞAN IONELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MITREA SORIN AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZIMBOR – 61
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BANTO ZOLTÁN
|PRIMARI
|ŞAMŞUD – 54
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BANTO BOTOND
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUCA MIHAI-CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOROS NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|KIS PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS LADISLAU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TATAR GYÖRGY-JÓZSEF
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSÁR LÁSZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BERNAT ANITA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALINT KÁROLY
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TYUKODI ILEANA-ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOMOKOS ATTILA-JÁNOS
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KIRALY ROBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KIS ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁLINT VILHELM
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DARI BRIGHITA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BODA LÁSZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁNTÓ TIBOR
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁNTÓ CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KIS-JUHÁSZ ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VERES GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞAMŞUD – 54
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|REVNIC VASILE
|PRIMARI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PRODAN CĂLIN-CRISTIAN
|PRIMARI
|ŞIMIŞNA – 56
|CANDIDAT INDEPENDENT
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OLTEAN SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRIC CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN ALIN-REMUS
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|REVNIC VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BANDE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP SILVIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PERŞA FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TĂUT HORAŢIU-MARIUS-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MÎRZA ANDREI-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIRA OVIDIU-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SIMION IULICA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HĂŞMĂŞAN SABINA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TĂUT VERONICA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BANDE ANUŢA-MARCELA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂLAN SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COROIAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MANTE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BELDEAN AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIŞAN ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PURCAR ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS DINUC
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETRIC DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PRODAN CĂLIN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞIMIŞNA – 56
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SAS FLORIN-TRANDAFIR
|PRIMARI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEREJI NICOLAE
|PRIMARI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOMBI ATTILA-JÁNOS
|PRIMARI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BALOGH ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ONUŢAN SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VĂSCAN VASILE-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SAS FLORIN-TRANDAFIR
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CSOKA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GÉCZI ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PINJU EUGENIU-EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RONTEA ANIŞOARA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MIRGHIŞ VALENTIN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|VAIDA ADRIAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEREJI NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA EDUŞ-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CUCEU MARIN-CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|REMEŞ CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BUDAI MARIA-ANDREA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CRISTEA VLAD-GELU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEREJI SABINA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOCAN CRISTIAN-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ ALEXANDRU-TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BENŢE GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAPOŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FLORE ANDREI-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOMBI ATTILA-JÁNOS
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DARI TOMA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LUCZA ISTVAN-ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TÓTH CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BŐTI SANDOR-CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVÁCS ZOLTAN-SZABOLCS
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GOMBOS ZSIGMOND
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVACS TIBERIU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DEÁK CSILLA KATALIN
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DAKÓ IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZÉKELY IULIU
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GAL CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALOG ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KERESZTES JÓZSEF-RÓBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZAKÁCS CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOMBI SZILÁRD-ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZÉKELY CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LUKACS MELINDA-OLIVIA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PIKERMAIER ATILLA
|CONSILIERI LOCALI
|ŞĂRMĂŞAG – 55