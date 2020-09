Ionel Ciunt și Tiberiu Marc pun la zid Guvernul PNL: “Sălajul și Zalăul au primit zero lei!”

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt și președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc au participat, miercuri, la o conferință de presă desfășurată la sediul PSD Sălaj, pe tema situației alocărilor de bani din fondurile de rezervă guvernamentale. Revoltați din cauza faptului că municipiul Zalău a fost singura unitate administrativ-teritorială din județ care nu a primit, în urma ultimei Hotărâri de guvern, nici un leu din fondul de rezervă, celelalte 60 de UAT-uri primind anumite sume de bani, dar și pentru că persoanele cu dizabilități din Sălaj n-au primit nici ele și nici asistenții, banii de la guvern, cei doi oameni politici sălăjeni au criticat aspru aceste decizii, considerându-le discreționare și nejustificate, decizii ale căror consecințe se răsfrâng, după cum au lăsat să se înțeleagă, asupra sălăjenilor, asupra investițiilor, dar mai ales asupra traiului, oricum greu, al persoanelor cu probleme medicale permanente și al celor care au aceste persoane în grijă.

Primarul Ionel Ciunt: “Deși avem un sălăjean în Guvern, Zalăul nu a primit niciun ban!”

Faptul că Zalăul nu a primit niciun ban de la Guvern prin ultima alocare de fonduri guvernamentale din fondurile de rezervă l-a luat prin surprindere pe primarul Ionel Ciunt. Edilul a criticat această decizie, spunând că ea este cu atât mai dezamăgitoare cu cât în Guvern există în fruntea unui minister, un sălăjean. “Banii alocați din fondul de rezervă al Guvernului, banii pentru cheltuieli materiale și cheltuieli de capital, banii alocați UAT-urilor din județ – despre acestea vreau să le vorbesc cetățenilor. Deși avem un sălăjean în Guvernul PNL, acest lucru nu a contat pentru municipiu. Aș vrea ca zălăuanii să cunoască cât valorează ei în ochii Guvernului liberal: valorează zero! Pentru că zero este, de fapt, suma pe care municipiul Zalău a primit-o de la Guvernul PNL (din fondurile de rezervă, n. red.) pentru a rezolva problemele urbei. Vă reamintesc faptul că, în 10 septembrie, prin HG 758, au fost alocate din fondul de rezervă al Guvernului liberal, sume de bani pentru unele UAT-uri, anumite sume de bani. De ce doar << unele >> au primit fonduri, așa cum scrie, de altfel, în această HG? Nu am un răspuns la această întrebare. Prin această HG se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente și a cheltuielilor de capital. Sălajul a primit suma de 28,2 milioane de lei. Dintre cele 61 de UAT-uri, au primit bani 60. Una, cea mai mare, respectiv municipiul reședință de județ, a primit 0 (zero) lei. Consiliul Județean, ca persoană juridică și ca instituție care gestionează problemele județului a primit, de asemenea, suma de 0 (zero) lei. În procente, sumele repartizate de Guvern pentru 21 de primării conduse de PSD a fost de 5.200.000 de lei adică 18 la sută din totalul general alocat. Pentru 21 de primării conduse de primari PNL, suma a fost de 11,6 milioane de lei, adică 41,2 la sută. Pentru 14 primării conduse de primari UDMR, suma primită a fost de 8,5 milioane de lei, adică 30,2 la sută. Pentru cinci UAT-uri conduse de primari care, mai nou, se consideră independenți, s-au alocat 5,2 milioane de lei, mai precis 10,1 la sută. Eu, în calitate de primar al unui municipiu – reședință de județ, nu stau cu mâna întinsă în fața Guvernului. Solicit doar și insist totodată, ca acest guvern să-și plătească obligațiile pe care le are față de cetățeni. Vă dau niște exemple în ceea ce privește plata asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități și indemnizațiile pentru aceste persoane cu handicap; actualul Guvern are o datorie față de această categorie socială din Zalău de 4.107.000 de lei. Noi, din bugetul local, față de 1.415.000 de lei – cât era obligația Primăriei Zalău – am alocat deja 3.343.000 din bugetul local, deci de trei ori mai mult suma pe care aveam obligația să o alocăm acestui tip de cheltuială, dar nu putem sta să așteptăm luarea deciziilor care, iată, nu se mai iau sau rectificările bugetare care nu se mai fac, o perioadă în care acești oameni au nevoie de bani pentru a putea trăi. Au nevoie de hrană, au nevoie de bani pentru achitarea cheltuieli de zi cu zi.

Am considerat că trebuie să alocăm bani din bugetul local, renunțând la multe alte cheltuieli necesare, chiar dacă am depășit suma cu care eram obligați să participăm la acest tip de cheltuieli. Dacă am fi așteptat ca în urma deciziilor Guvernului liberal să ne fie alocate sumele, ar fi fost deja a treia lună în care aceste persoane nu ar fi făcut față cheltuielilor. Solicit ca Guvernul să-și plătească datoria de peste 4 milioane de lei pe care o are față de Zalău”. Nici pentru începerea anului școlar lucrurile nu stau bine, spune edilul Ionel Ciunt. Banii sunt puțini, organizarea a lăsat mult de dorit, tabletele lipsesc, amânări, lipsa alocărilor de fonduri pentru materiale necesare în combaterea coronavirusului – au fost doar câteva dintre lucrurile esențiale în acest sector important, pe care primarul municipiului le-a adus la cunoștința zălăuanilor prin intermediul conferinței de presă de miercuri. Totodată, primarul Ionel Ciunt a criticat conducerea Ministerului Educației, implicit Inspectoratul Școlar Județean, spunând că “aceste instituții stau ca într-un turn din fildeș și privesc cum alții trebuie să le îndeplinească obligațiile, mai ales în contextul deosebit de dificil în care acest an școlar a debutat” – cu stângul – în opinia edilului zălăuan.

Președintele Tiberiu Marc: „Sălajul și Zalăul nu au contat la împărțirea banilor!”

Președintele Consiliului Județean, Tiberiu Marc, a spus, în cadrul conferinței de presă de miercuri, că nu își amintește de niciun Guvern care, în perioadele de campanie electorală să fi acordat bani. „Oricât de mult s-ar dori ca sistemul de repartizare a banilor să fie echitabil, mereu vor exista favorizați și vitregiți, în această privință. Există o conotație electorală evidentă, iar procentele comunicate de președintele PSD Ionel Ciunt relevă limpede că unii au fost recompensați, iar alții n-au primit nimic. Acesta va fi tratamentul și de acum înainte. Mai mult, cei care sunt ultimii veniți, vor fi și ultimii tratați, însă între a aloca mai puțin și a aloca nimic, este o diferență mare, iar acest lucru este vizibil și în cazul Consiliului Județean (CJ) și în cel al municipiului Zalău. Constatarea este că cele două instituții n-au contat deloc, nefiindu-le alocată nicio sumă. Cele mai afectate sunt, în acest moment, Asistența Socială și Protecția Copilului. Se merge pe cota de avarie în acest moment. Guvernul s-a angajat să acopere 90 la sută din cheltuielile necesare în aceste sectoare, având, în prezent, o datorie de 18 milioane de lei.

În acest moment nu sunt plătite și nici șanse să fie plătite nu există, până în ziua de 25 septembrie, obligațiile legate de salarii, iar pentru lunile următoare nu există alocări pentru plata salariilor. În sistemul gestionat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt aproximativ 800 de persoane, dintre care jumătate sunt copii. Toți sunt cu nevoi speciale. Acest sistem, odată cu apariția crizei sanitare, a devenit mai vulnerabil decât oricum era, nu doar la noi, ci și la nivel național. Cheltuielile au crescut față de nivelul evaluărilor inițiale. Sumele pe care CJ le-a alocat deja acestui sistem sunt de șase ori mai mari față de cele care ar fi trebuit alocate potrivit repartizării inițiale, mai precis, Guvernul s-a angajat să suporte cheltuielile până la 90 la sută din totalul cheltuielilor și autoritățile locale să suporte diferența. Nu am înțeles și nu înțeleg nici acum dacă acest sistem este unul de interes local sau unul de interes național. Adică persoanele cu nevoi speciale sunt în grija Guvernului sau a autorităților locale? Asta ca să lămurim aceste lucruri. Pentru că dacă este o problemă în responsabilitatea autorităților centrale, atunci și alocările ar trebui să fie pe măsură. Dacă nu, ar trebui să ni se spună că nu mai reprezintă responsabilitatea guvernanților și fiecare, la nivel teritorial, să se descurce cum poate!”.

Președintele Consiliului Județean a atras atenția și asupra situației persoanelor vârstnice internate în centrele din județ, a vulnerabilității accentuate în cazul lor, în pandemia de coronavirus, dar și a personalului din aceste unități, spunând că există prin lege obligativitatea testării acestor persoane o dată la două săptămâni. „De o lună și jumătate aceste teste nu s-au mai făcut. Nu s-au plătit nici sporurile angajaților din aceste instituții”, a spus Tiberiu Marc. (P)