Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Plopiş, Poiana Blenchii, Românaşi, Rus şi Someş Odorhei

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Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Plopiş, Poiana Blenchii, Românaşi, Rus şi Someş Odorhei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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