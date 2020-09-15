Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Plopiş, Poiana Blenchii, Românaşi, Rus şi Someş Odorhei:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GHERMAN DAN-MIHAI
|PRIMARI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRISTE NICOLAE
|PRIMARI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|COŢE GABRIEL-FLORIN
|PRIMARI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PIŞEK FRANCISC
|PRIMARI
|PLOPIŞ – 45
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GHERMAN DAN-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MOISI GHEORGHE-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GAL DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPOU ANA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPOU GABRIELA RAMONA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPOU DĂNUŢ-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BODEA MARIUS-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPOU TINCUŢA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GALE RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SÂRCA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPOU ANA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRIŞAN DUMITRU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUF MARIUS-FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRIŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GUI TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎRCA PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FIŢ GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUPOU LAVINIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÂRCA ANCA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GALE CORNEL-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BELE AUREL-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRISTE VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUPOU MARIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABOU GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GALE DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COMAN NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRISTE NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎRCA PETRICĂ
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GAL NICOLAIE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|LUPĂU DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|IUHAS SAMUIL-MARTIN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BODEA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COROIAN NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TALPA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COŢE PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|STRAVA MARIANA-FLORICA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|FIŢ ADRIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CUC ANA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|COŢE GABRIEL-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GALE DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|COROIAN GHEORGHE-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PIŞEK FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GUI NICOLAE-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RACIAK IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOISE PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IUHANIAC IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRĂGAN CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LINGURAR AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SÎRCA IULIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BORZ FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUPO DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|TROJAK ANA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|SEKACI ANA
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|KUREK FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|FRÎNCA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|CONEARIC VINŢE
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA
|SULAN IANO
|CONSILIERI LOCALI
|PLOPIŞ – 45
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BIRTAŞ AUGUSTIN
|PRIMARI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HATOS VASILE
|PRIMARI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂLC MARŢIAN-IOAN
|PRIMARI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VĂŞCAN AUGUSTIN-VASILE
|PRIMARI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BĂLC VASILE-AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BLENCHE VALER
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BLENCHE LUCREŢIU-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BIRTAŞ AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MOCANU ANAMARIA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|CHIFOR NICOLAE-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MEZEI VASILE-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COSMA DORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MOCANU VASILE-RAUL
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HATOS VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|FĂGĂRAŞ DANIEL VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ILIE VALERIA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP ANDREI-IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GRAUR ANICUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MIHUŢ VASILE-SILVIU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|DUMA VIOREL-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP EUGEN-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MIHUŢ ANA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|LAZAR ADRIAN-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP REMUS
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COSTE LIVIA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUMB LUCIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUMB LIVIU-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LĂCĂTUŞ MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLENCHE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUMB ARSENTE-VALER
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DUNCA DAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COSTE FLORIN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DUNCA LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PLOSCAR GAVRIL-EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUMB ARSINTE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂLC MARŢIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SĂVAN MARIAN-VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CONŢIŞ MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIHIŞ PAUL-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂLC EMIL-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞOLOMONEAN NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BÂLC GEORGE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CONŢIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PLOSCAR MIHAI-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CENTEA MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CONŢIŞ PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|HATOS LIVIA-AUGUSTA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ŞANDOR LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|HATOS LIVIU-AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂLC VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|KERESZTES PAULA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BLENCHE ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MĂGUREAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUNTEAN GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MIHIŞ CĂLIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BODEA MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OLAN OVIDIU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VĂŞCAN LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SĂVAN AUGUSTIN-GHERASIM
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CENTEA AXENTE-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TEGLAŞ LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|POIANA BLENCHII – 46
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|VLAICU MIHAI-IOAN
|PRIMARI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞAMŞODAN VASILE
|PRIMARI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUDA IOAN
|PRIMARI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CUIBUŞ IONUŢ-VIOREL
|PRIMARI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BORZAN MARIUS-DANIEL
|PRIMARI
|ROMÂNAŞI – 47
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POPA CAMELIA-VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|VLAICU MIHAI-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GAGA CRISTINA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CHIRILĂ MIHAELA-RAMONA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|NICULĂUŢ ANA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ADOLEAN ADRIAN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CORB SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CUCUIAN IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CORB MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COSMA EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAGA MARIA-STANCA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAGA MARIN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MARINCAŞ VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RUS ANCA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞAMŞODAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHICHIŞAN AUREL-MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢIRIAC DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MĂLĂESCU SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DÎRJAN NICOLAE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUS ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SUCIU AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHIURUŢAN VIORICA-IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUDA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VAIDA IOAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ANDREI CRISTIAN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIURBE FLORIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHIURUŢAN LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHICHIŞAN GABRIEL-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|JECAN MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VLAICU IOAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂUŞAN LUCIAN-MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHIURUŢAN ADRIAN DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CUIBUŞ DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CUIBUŞ IONUŢ-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|TODORAN MĂLINA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MESAROŞ MARIUS VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SĂLĂJAN FELICIA-GAROFIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|WERNER MICHAEL-RUDOLF-ALBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BORZAN MARIUS-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|JIMBOREAN SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BÎRJAC GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ILUŢAN ALINA-MELANIA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DUMA FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURUŢAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BRISCAN MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CĂŢĂNAŞ ALEXANDRU-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HANDUC ADRIAN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LINGURAR NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GORON GHEORGHE-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ALIN-OCTAVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SEICHE IOANA-ILEZIA
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BLAJ FLORIN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ROMÂNAŞI – 47
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MÎNZAT OLIVER
|PRIMARI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIOREAN OVIDIU-LIVIU
|PRIMARI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COZMA IOAN-AURELIAN
|PRIMARI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PINTEA ALEXANDRU
|PRIMARI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|FARCAŞ MARTA-SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BORA ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BORA IOAN-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PENEA VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PRUNEAN RODICA-LIVIA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SFARA MARIAN-RĂZVAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MUREŞAN DINU-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MÎNZAT OLIVER
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BORA LIVIU-ANTONIUS-IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RUS VASILE CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CENTEA LUCIAN-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PRECUP NICUŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BANDE EUSEBIU-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETRUŢ NICOLAE-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PRECUP IOANA CATIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRÎNDUŞAN IOAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BORA DAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BORA DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP RAUL-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIOREAN OVIDIU-LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TORSIN DANIEL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ANDREICAN FLORIN-ION
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MERCEA TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COZMA MARIA-DORINA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARC ALIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PRECUP PAUL-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POCOL IOAN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COZMA IOAN-AURELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN SEPTIMIU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BENC COSMIN-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BODEA IOAN-AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MACHEK IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|MUREŞAN VIOREL-RĂZVAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RUNCAN RAUL-ROMULUS
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|HOSSU DANIEL-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|URDA ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|MĂGUREAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|POP ADINEL IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RAFA-MUREŞAN CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|POP ILEANA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|BENCHE DORIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RUNCAN ALINA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|ARDELEAN SANDU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|LĂCĂTUŞ FELICIA-FLORENTINA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PINTEA MELANIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FELECAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ANA-FELICIA
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIROBAN IOSIF ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PRECUP IOAN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COBLIŞ CIPRIAN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN MARINEL-REMUS
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FEIDI VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROCAŞ MIHĂIŢĂ
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIRA VASILE-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|UNGUR IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PINTEA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|RUS – 48
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|HORINCAR LIVIU-DANIEL
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MOŞ GABRIEL-DORIN
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAN RODICA
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IOAN
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOŞ ALEXA
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|STEJERAN ALEXANDRU-CRISTIAN
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞIMONCA VIOREL
|PRIMARI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|HORINCAR LIVIU-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PORUMB RAUL-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ILIEŞ DIANA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SICRA SILVIU-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|DRULEA BOGDAN-VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|OPRIŞ MARIUS-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MOŞ MARIUS-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MATYUS IOSIF-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMAN MONICA-CRINA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MOŞ GABRIEL-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CORNIŞ LAURA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CONŢ GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|BANCE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|ISTOAN FLAVIU-MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MUREŞAN MARIUS-IUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LUCĂCEL IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|ISTOAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|SARCA ANA-AGNETA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|PETRUŢ TRĂIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MATYAŞ DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|POP CRISTINA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|SARCA MARIA-LĂCRIMIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LUCĂCEL IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|ROMAN IONEL-GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRIMBE BOGDAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP MARIUS-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAN RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CORNIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CONŢ LIVIA MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUT VASILE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|JIDOV IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ILIEŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CORNIŞ MIHAI-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CONŢ VASILE-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MOŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRULE CIPRIAN-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP CAMELIA-MARINELA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAN MIRCEA-GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOSTAN RAMONA-LAURA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GAVRA VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GORON OVIDIU-GHEORGHIŢĂ
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRUŢ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ZAHARIE TUDOR-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROMAN DAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIATARÂŞ VASILE-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MERCEA RADU-MIREL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRIMBE CORNELIA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRUŢA ALIN-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CONŢ ALEXA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PROCOP IOAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SZABO ROBERT
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOŞ ELEONORA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ILIEŞ ALIN-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BIDIAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOŞ GRIGORE-MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MIERE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOŞ ALEXA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ROMAN ANGELICA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|STEJERAN ALEXANDRU-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BEŞE DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN ALEXANDRU-TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRULE ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IŞTOAN TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRĂGAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞUTEU ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MATYAS FELICIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞIMONCA VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOŞ MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LODIN IOAN-ROMEO
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OLAR CASIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NEMEŞ LUCIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞIMONCA DANIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOŞ PETRICĂ-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SOMEŞ-ODORHEI – 52