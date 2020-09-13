Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Crasna, Creaca, Cristolț, Crișeni și Cuzăplac

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One Thought to “Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Crasna, Creaca, Cristolț, Crișeni și Cuzăplac”

  1. Anonim
    13 septembrie 2020 at 11:57

    La Crasna Emeric Pop si Miclos Bogya, bastionii UDMR de ce nu candideaza ?

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