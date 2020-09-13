Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Crasna, Creaca, Cristolț, Crișeni și Cuzăplac:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|PAP SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|BARTHA FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|SZABÓ FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|HAJAS KRISZTINA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|SZABÓ ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|BUCIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|PAP SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|ÁBRÁNY FERENC-ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|MAJOR ENIKÖ
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|HARAKLANYI SZABOLCS-MIKLÓS
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|KABAI ATTILA-ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|PAP ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|SERES ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|BARTHA FERENCZ
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BAIDOC PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHIRILA IOAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SAS BOGDAN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|NEMES-BIRTALAN ROMEO
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎRCA CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂTĂLĂU MARIUS-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUSTE CORNELIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHILE VIOREL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HULUJAN IONUŢ-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PEŞTEAN CLAUDIU-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLONTA LUCICA IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TÓTH LEVENTE-BÉNIAMIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLONTA MIHAI-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAZAR VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SANDOR OVIDIU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR BOGDAN-CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢÎRLE MIHAI-ION
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLONTA MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IOAN-FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR CONSTANTIN-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ VALENTIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|LAZĂR ALIN-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|LAZĂR FLOARE
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BALOG LUCIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HOSU AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIRILĂ ALIN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BACIU MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAZĂR PETRU-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HOLHOŞ PETRICĂ
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PEŞTEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FILIP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIRILA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VINCZE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVACS ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SÜTŐ ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VINCZE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NYESTE ARPAD
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TORMA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSEKE ZOLTÁN-FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SERES ARPAD
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SERES KLÁRA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSOKA ERZSEBET
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VALKI KATALIN-IBOLYA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZASZ FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KATONA IBOLYA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOCSIS ÉVA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|OLÁH LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BODIZS ZOLTAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|OZSVÁTH ILONA
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BRISC GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRASNA – 20
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BUDUŞAN ROMEU-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PASTOR IONUŢ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TALOŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MUNTEAN CRISTIAN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ZAHARIE MARIA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|IACOB MIRCEA-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROSTAŞ CĂLIN-ARGENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|RUS SORIN-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|FARCAŞ DAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SABOU CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUNTEAN DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|VARGA DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIŞ ZAMFIR
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHERECHEŞ MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SILAGHI BIANCA-ZAMFIRA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHERECHEŞ FLORIN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OROSZ ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TAMAŞ COSTEL-SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARIAN IOAN DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OROS DORIN-NATANAEL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSMA CAMELIA-VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUSU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BARNA MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂLĂNEAN LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUS ANCA-MIRELA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ONŢIU DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OPRIŞ MIRCEA-MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUS DAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHERECHEŞ ANCA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|VOINESCU CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BUJOR SORIN-GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CATRINU ALEXANDRU-CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|NILAŞ DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHIRA IULIANA-GENA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CATRINU LAURENŢIU
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DUMA DĂNUŢ-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VAIDIS VISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PERNEŞ VASILE-GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TALOŞ SAMIR
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN DAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GĂLPÂIAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TALOŞ IULICA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GREC VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU FABIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHERECHEŞ PUIU GIGEL
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAC VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GREC LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TEREC CLAUDIU-MIHĂIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ORTELECAN DOINA
|CONSILIERI LOCALI
|CREACA – 21
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|CORNEA BOGDAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TOMA DĂNUŢ-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PASCUŢĂ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CÂMPAN IONUŢ-MIHĂIŢĂ
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DÂNGĂ OSTACHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MICLE TIT
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CERNUCAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NECHIFOR CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PLEŞA TRAIAN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIASCAI VLĂDUŢ-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN FELICIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DÎNGĂ DARIUS-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ILIEŞ GEORGETA-MARINELA
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ILIEŞ LUCIAN-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN SORIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DÎNGĂ IOAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SIMA LEONTIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BACOCI CRISTIAN-NICUŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP IOAN-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ILIEŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARCHIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TURBUCIAN ALIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ILIEŞ FLORIN-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DÎNGĂ VICTOR-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PRODAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|POP VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TRIPON GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ILIEŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|DAVID DĂNILĂ
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHIRA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|TOMA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BREBAN IONUŢ-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BREBAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BREBAN MIHAELA-ANDREEA
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETRAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PRODAN ZAHARIE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABO TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HÂRDO VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PAH VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DAVID IOAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HÂRDOU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CERNUCAN VLAD-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAGDAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURUŢAN MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETRULE IOAN SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|CRISTOLŢ – 22
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FECHETE ANDREI-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ŢÂRTIU CĂTĂLIN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BORZ DANIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POP FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|STEGERAN CIPRIAN-VALER
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FECHETE IONUŢ-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SEICHEI ARNOLD-LAJOS
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GIUGIUM IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|FAZAKAS ADRIAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|FAZAKAS PAUL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|DUDAŞ ADINA-BIANCA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUREŞAN GHEORGHE-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SPRÎNCENATU CAMELIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|IANCU VLĂDUŢ-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP ALIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUREŞAN IONUŢ-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRIŞAN CLAUDIU-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|VARGA FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MAIOR GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BALAN SILVESTRU-AURELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SAVA CĂLIN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUREŞAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGHIAR GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOGDAN DANIEL-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IANCU VASILE-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SABO SORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IONUŢ-ZAMFIR
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BACIU LOREDANA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PRUNE GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IANCU ADELA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP JUTHKA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VARGA CĂLIN-MARGOT
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOTA ANCA-ROXANA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LACATOS BÉLA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|HOMORODAN ANCA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ILIEŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STOICA DANIEL-ERVIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VARGA SUNITA-CAMELIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DUDAŞ GLIGOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUNG CĂLIN-MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOCAN VASILE-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GÎLGĂU RADU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂUŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|JECAN DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLORIAN CRISTINEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN VASILE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FUTÓ TIBERIU-ATILLA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IACOB RAUL-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN MIRCEA-CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN TEODORA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CĂLĂCEAN VASILE-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FARKAS ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GEORGESCU ALEXANDRU-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MORAR VASILE-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DOBOCAN MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POJAR CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CRIŞAN TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BUCUR BIANCA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|LAŢEA CONSTANTIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|IACOB GELU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|JECAN IULIA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CRIŞAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|JECAN TÜNDE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|JECAN CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BACIO VASILE-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COSMA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|POP VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|VANCA RADU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|IACOB VLAD-LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SABOU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|PINTEA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CIONTOŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CRISTEA RADU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BOGDAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BODEA EUGENIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CRIŞAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MARIAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NERŢAN EUGENIA-NICULINA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GHIURCO VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|JECAN GRIGORIU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOCAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU DANIEL-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|JECAN VASILE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VĂSCAN SORIN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IRIMEŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ORŢAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BENE ELISABETA-ANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUCACIU VIORICA MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHENDE RADU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BACIU AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOCAN IULIA-ONIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ORŢIAN IONUŢ-CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|JECAN DANIEL-COSTEL
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TITEA IOAN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IRINI LORIN-CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOTA TEODOR-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂLĂNEAN PETRU-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LUKA MÁRK-SZILVESZTER
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KASA JUDIT
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS TIBOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BREZSÁN SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MAIOR OTTO
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DULL BENIAMIN
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FAZAKAS-MAJOR ANNA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CHENDEA KRISZTA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MAJOR ŞTEFAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DENES BELA-ATILA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KASA FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DULL EMA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MAIOR ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SEPSI EMIL-IMRE
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FAZAKAS IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ZAY DÁVID
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LŐRINCZ GYŐRGY
|CONSILIERI LOCALI
|CRIŞENI – 23
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|VARGA VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|VARGA MARCELA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RĂCĂŞAN IONUŢ-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FIŢ DĂNUŢA-NICOLETA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ISPAS LAVINIU-SEBASTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|KOZMA ZSIGA-ISTVAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MASTAN FLORICEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢÎRLEA IONEL-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP CLAUDIU-MUGUREL
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FIŢ ADRIAN-AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GALOŞ OLIMPIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|JAKAB LÁSZLO-ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOCEAN MARIUS-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BAIDOC HOREA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ZAGOR OLIMPIU
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MĂRGĂOAN CIPRIAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MAIGRADEAN CRISTIAN-GHIŢĂ
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CRIŞAN RADU
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TRIF LIVIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PORUŢIU EMIL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MIRON ERIKA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|POP CAMELIA-SABINA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ŢÎMPĂU VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|FARCAŞ SORIN-CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CRIŞAN DORIN COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BĂRBÎNŢĂ IOAN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TOPAI CLAUDIU-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BOŞCA DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞIMON VASILE-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|KOZMA ARPAD
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|AGOSTON GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OLPRETEAN ADRIAN-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VLAICU MARIUS-GELU
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GIURGIU CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŢÎRLEA IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SALCĂ DAN CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ GHERASIM
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CUŞMAŞ FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞERBAN CAMELIA-MIRELA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GALACZI ELLA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LIPPAI STEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FAZAKAS ARPAD-ADALBERT
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|JAKAB EDITH
|CONSILIERI LOCALI
|CUZĂPLAC – 24
One Thought to “Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Crasna, Creaca, Cristolț, Crișeni și Cuzăplac”
La Crasna Emeric Pop si Miclos Bogya, bastionii UDMR de ce nu candideaza ?