Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Boghiș, Buciumi, Băbeni, Bălan și Bănișor

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Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Boghiș, Buciumi, Băbeni, Bălan și Bănișor:

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