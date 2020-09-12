Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Boghiș, Buciumi, Băbeni, Bălan și Bănișor:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|CANDIDAT INDEPENDENT
|SZABÓ ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOISI DUMITRU-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CSORBA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CSORBA ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CSENGETYÜS CLAUDIU ŞERBAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GHILE ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVÁCS BÉLA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|HORVATH FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KINCSES LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BORDÁS BARNA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MOLNÁR CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABO LASZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KÁSA ERIKA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BUDAI ÁRPÁD-FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FEKETE KLARA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TÖNKŐ FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BUDAI BARNA
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BICAN MIRCEA-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FLORE ŞTEFAN-MIRON
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CUC DORU TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LĂCĂTUŞ IONELA-CLAUDIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUJOR AURELIAN-CORNELIU
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MĂRGINEAN MARINELA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUJOR ELENA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ZEPA AUREL-GEORGIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BĂRBÂNŢĂ VALER
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ONACA ANDREEA-RALUCA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BEJAN IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ZEPA ANCA-CAMELIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VARGA IULIAN-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MOLDOVAN VENUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VARGA ANCA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BĂRBÂNŢĂ LUDOVICA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LINGURAR FELICIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MĂRGINEAN TEODOR-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LONGODOR ADRIAN-MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIOREAN GRIGORE-NICOLAIE
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DOBRE TEODOR-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HOLHOŞ SORIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUCACIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BEJAN AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DOBRE VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOLDOVAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢAP ADINA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NIAGU NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TĂRĂU VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIOREAN MARIA-ANGELA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CIUPE LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DUCA TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CIUPE ADRIAN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ŢĂNDĂRICĂ MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SĂLĂJAN FLAVIU-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ŞTIRB LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂNUŢ GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAZAR IOAN-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PAVEL DAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUIE MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂNUŢ AURELIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ONACA CORNEL-AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAXIM ANGELICA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞTEFAN EMILIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU IOAN-GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUIE IONUŢ-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŢOC IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ALEXANDRA-ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HOLHOŞ DOREL-NELU
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LONGODOR DAN
|CONSILIERI LOCALI
|BUCIUMI – 14
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PETREAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|DAVID NICOLAE-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ILIEŞ ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COSTIN ION
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BUS MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|AVRAM ROMI
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OANCE AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAXIM IOAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RIZA RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŢICLE VALENTIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DOSA VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LAZAR CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DOSA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAXIM ANGEL VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COMAN GHEORGHINA-VIOLETA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GĂVRĂ MARIA-ANGELA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TEGLAŞ MARIUS-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OPRIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ALEXA ALIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COSTE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DOSA TRĂIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP VOICHIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TRIF AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VANCEA DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ACHIM DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COZMUŢA DINU-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IENCIU GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CABA IOAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|REVNIC ANTONIA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRETEA VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ACHIM ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOTA ANDREI-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GAVRE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|AVRAM NICULAIE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ZAHARIE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|OANCE SAMIR-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COMAN NICOLAE-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MUREŞAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|AVRAM OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BENTU VICTORIA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GAVREA ROMI
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTIN LIVIU-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ILIEŞ BOGDAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ALIN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP RADU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN RAREŞ-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOLDOVAN REMUS
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|INCEU FELICIA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VANCEA LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DĂNILĂ-MUREŞAN MARIANA-ALINA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂBENI – 7
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PINTICAN DAVID-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PRODAN LEONTINA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BERCEAN BENIAMIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BOGDAN OSTINA-AURORA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|CANDIDAT INDEPENDENT
|TRIPON GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|CANDIDAT INDEPENDENT
|POP VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RĂCĂŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BĂLĂNEAN IOAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGHEAR VICTOR-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GOG CĂLIN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RĂCĂŞAN SUSANA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GÎRBOAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GROZA ZAMFIR-CORNELIU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOCMAN VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGHEAR VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RĂCĂŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OLAR GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OLAR MARIUS-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGHEAR MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BĂLĂNEAN DANA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RUS ISAI
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MICLEA LIVIA-LUCIA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BREBAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRUHORA VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GROZA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PUŞCAŞ DARIUS-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUS LOREDANA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GROZA EMANUEL-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GOG LAZAR
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DAMŞA DANIEL-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IANCHIŞ LUDOVICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VAIDA DORIN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OŢET MIRCEA-LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREBAN VERONICA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DAMŞA NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IANCHIŞ IOANA-RAMONA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PINTICAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GOG OLIMPIA-CĂTĂLINA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÎNĂ MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ROMITAN AMALIA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHETE-ŞTEFAN DOINA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ONAŢ PATRIŢIU-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GÎRBOAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BUDA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|UŞURELU COSMIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP DANIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GHILEA LUDOVICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SORAN LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BENŢA MIHAELA-SUSANA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CHIT VASILE-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LUPOIAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CHEŢA MARIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAGHIAR ISAIA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DAMŞA GHEORGHE-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUPOIAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RODINA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOLDOVAN NICU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FĂZĂCAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HAIDUC DANIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CĂLĂCEAN GHERASIM
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GROZA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PORFIRE RAUL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MĂRCEAN MARIUS-GHERASIM
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CÂMPEAN CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEŢA CLAUDIU-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MĂRCEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HAIDUC VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BREBAN MIRCEA-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FECHETE ISIDOR
|CONSILIERI LOCALI
|BĂLAN – 8
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BUT IOAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ILEŞ CORNEL-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TARBA FLORICA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PEŞTEAN FLORIAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GLIGUŢA-FIZEŞAN MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MOGA AUREL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BREBAN DANIEL-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ONICA CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BUT DAN-CRĂCIUN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CRAI FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SAS DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|JULA IOAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TARBA COSTEL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|CANDIDAT INDEPENDENT
|SABOU ADRIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BRÂNDUŞAN IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PEŞTEAN TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STOICA LIVIU-TRĂIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GLIGUŢA AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ONACA AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STOICA ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|JULA CRISTIAN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BONŢE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUT TEODOR-FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUT LIVIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STOICA NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUPUŢ VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞERBAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ TABITA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CĂDAR MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ONICA ALEXANDRU-DAVID
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂTCAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SACOTA ADRIAN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ONICA FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ARDELEAN TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHIŞ ALEXANDRU-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CADAR DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BUT DANIEL-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DAVID IOAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BONŢEA VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|IEPURE MIRELA-AURICA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAXIM EUGEN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|JULA FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SOPONEA FLORIAN-IULIU
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CADAR IOSIF-CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ OVIDIU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTE MIHAI-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PALCE OVIDIU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN MARIN-IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SACOTA LEONTIN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOŢEA IOAN-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURCA FLORINA-ANA
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞERBAN TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TARBA DUMITRU-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IEPURE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BĂNIŞOR – 9