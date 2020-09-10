Candidaţii partidelor politice pentru Primăria municipiului Zalău şi oraşelor Şimleu-Silvaniei, Jibou, Cehu-Silvaniei

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One Thought to “Candidaţii partidelor politice pentru Primăria municipiului Zalău şi oraşelor Şimleu-Silvaniei, Jibou, Cehu-Silvaniei”

  1. Campania la Simleu
    10 septembrie 2020 at 20:37

    La Simleu meciul e jucat sunt curios doar cati consilieri ia Turcas si PNL. Din exterior nu am vazut nimic interesant, doar un doctor tanar care isi face campanie prin vocea unui hot din italia.

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