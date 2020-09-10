Candidaţii partidelor politice pentru Primăria municipiului Zalău şi oraşelor Şimleu-Silvaniei, Jibou, Cehu-Silvaniei:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|IORDACHE REMUS-FLORIN
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BREBAN LUDOVICA
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POPAN ADRIAN-ALEXANDRU
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN ALEXANDRU
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LUNG IOAN
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIUNT IONEL
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FAZAKAS NICOLAE
|PRIMARI
|ZALĂU – 1
|CANDIDAT INDEPENDENT
|ŢURCAŞ SEPTIMIU-CĂTĂLIN
|PRIMARI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MUREŞAN CLAUDIU IOAN
|PRIMARI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP-SILVĂŞAN DAN-IOAN
|PRIMARI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ CRISTIAN-IOAN
|PRIMARI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BOB VIRGIL-MARIUS
|PRIMARI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POP CORNEL-EUGEN
|PRIMARI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ALMAŞ IOAN
|PRIMARI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IULIUS-EMMANUEL
|PRIMARI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ CIPRIAN
|PRIMARI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BUZURE DANA
|PRIMARI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURCO DAN
|PRIMARI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DEAK ZOLTÁN
|PRIMARI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRULEA DANIEL
|PRIMARI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BLIDAR NELU
|PRIMARI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREA OVIDIU JANEL
|PRIMARI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DOMUŢA CLAUDIU-REMUS
|PRIMARI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁLINT ERVIN
|PRIMARI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
One Thought to “Candidaţii partidelor politice pentru Primăria municipiului Zalău şi oraşelor Şimleu-Silvaniei, Jibou, Cehu-Silvaniei”
La Simleu meciul e jucat sunt curios doar cati consilieri ia Turcas si PNL. Din exterior nu am vazut nimic interesant, doar un doctor tanar care isi face campanie prin vocea unui hot din italia.