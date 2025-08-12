Zeci de absenți la prima probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă

Zeci de candidați au lipsit luni de la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, desfășurat la nivelul județului în cadrul sesiunii din august. La Limba și literatura română au fost înscriși 168 de candidați, iar în sălile de examen au fost prezenți 138, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.

Deși la nivel național au fost descoperite mai multe tentative de fraudă și incidente, în Sălaj nu s-a înregistrat nicio astfel de situație. Mai mult, pentru această sesiune s-au înscris 349 de candidați sălăjeni. Dintre aceștia, 204 fac parte din promoția curentă, iar 145 din promoțiile anterioare. Aceștia susțin probele scrise integral sau parțial, în funcție de rezultatele anterioare.

Examenul se desfășoară la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău. Toate probele încep la ora 9, iar sălile de examen sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar contestațiile vor putea fi depuse în urma vizualizării lucrărilor. Rezultatele finale, după recorectări, vor fi publicate în 26 august.