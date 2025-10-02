Zalăul, gazda concursului „Sălajul autentic”

Concursul „Sălajul autentic” a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Asociația Qualis et Progressus în colaborare cu Universitatea „Babeș – Bolyai”, Facultatea de Geografie, Extensia Universitară Zalău și susținut de către Consiliul Județean Sălaj

Scopul concursului a fost Promovarea județului Sălaj prin creații artistice și digitale care reflectă autenticitatea, frumusețea și valorile culturale ale zonei, văzute prin ochii elevilor.

Premii pe secțiuni:

Pictură:

Locul I – Mondek Diana de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor coordonator Baltă Ioan Ovidiu

Locul II – Toldaș Raluca de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, profesor coordonator Baltă Ioan Ovidiu

Locul III – Bordean Maria – Natalia de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Crăciun Claudia

Mențiune – Iluț Georgiana de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor coordonator Păun Adriana – Elena



Postere:

Locul I – Soós Loránd Krisztián de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor coordonator Păun Adriana – Elena

Locul II- Borz Robert de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei,profesor coordonator Crăciun Claudia

Locul III- Sârca Roberta – Ioana de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Crăciun Claudia

Mențiune – Erdei Andrei de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Crăciun Claudia

Site-uri:

Locul I -Tököli Patrick de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Vasil Otilia

Locul II-Szilagyi Gabriel – Nicolae de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Vasil Otilia

Locul III- Crișan Daria de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor coordonator Păun Adriana – Elena

Mențiune-Brisc Camelia de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Crăciun Claudia

Asociația Qualis et Progressus a recompensat efortul și implicarea elevilor care s-au clasat pe primele trei locuri cu smart watch-uri, casti wireless si boxe portabile.

Premierea a fost realizată în cadru festiv, cu ocazia aniversării a 25 de ani de învățământ universitar în județul Sălaj, organizată de Facultatea de Geografie, Extensia Zalău, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj – Napoca.

Felicitări elevilor și cadrelor didactice!

Președintele Asociației Qualis et Progressus,

Pop Horațiu Lucian