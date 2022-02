Vasile Bulgărean, acuzat că a colaborat cu fosta poliție politică

Profesorul Vasile Bulgărean, actualul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Sălaj, este acuzat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) că a colaborat cu fosta poliție politică de dinainte de 1990, scrie G4media.ro. „Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a cerut judecătorilor de la Curtea de Apel București, la sfârșitul anului trecut, să constate că actualul șef al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Gheorghe Vasile Bulgărean (57 de ani), a fost colaborator al fostei poliții politice comuniste. Bulgărean (PNL) a semnat angajament, a avut nume conspirativ și și-a turnat un coleg de facultate pentru faptul că acesta și-a exprimat dezamăgirea față de nivelul de trai din România”, a punctat G4media.ro. În același articol se mai arată că CNSAS ar fi depus dovezi potrivit cărora „pârâtul a furnizat informații prin care se denunțau activități potrivnice regimului totalitar comunist, precum comentarii negative la adresa realităților social-politice din țara noastră sub regimul comunist”. Contactat, profesorul Vasile Bulgărean nu a dorit să-și exprime un punct de vedere vis-a-vis de acuzațiile care îi sunt aduse.

Vasile Bulgărean neagă colaborarea cu fosta securitate

În schimb, G4media.ro notează punctul de vedere al profesorului sălăjean: „Sunt stupefiat. Nu am fost informat până acum de existența unei spețe. Am încercat să-mi aduc aminte, dar o legătură cu Securitatea nu am avut. Cred că o să intru în posesia acestui dosar și o să vă pot spune mai multe”. Puteți citi articolul integral în G4media.ro.

M. S.