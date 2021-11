Teze mai puţine în acest semestru

Numărul de teze pe care trebuie să le susţină elevii s-a redus. Măsura se aplică atât clasele de gimnaziu, cât şi la cele de liceu. Elevii de gimnaziu vor da numai doua teze, în loc de trei, iar elevii de liceu vor susţine trei teze, în loc de patru. “Am decis să reducem numărul de teze pe care elevii le vor susține în acest an prin excepție. La clasa a opta vom avea doar două teze, nu trei. Așadar, toți elevii de gimnaziu vor avea doar două teze, care se vor da fizic. Pentru liceu, am redus numărul tezelor de la patru la trei. Atât vreme cât am avut foarte multe școli în online, nota la teză va avea o pondere mai mică în raport cu notele pe care elevul le va primi”, a explicat Sorin Cîmpeanu ministrul Educaţiei şi Cercetării. Tezele vor putea fi susținute după 6 decembrie şi va fi la latitudinea fiecărui profesor perioada optimă de susținere a acestora, pentru ca fiecărui elev să îi rămână la dispoziție o perioadă în care să-și poată corecta rezultatele. Elevii care nu vor putea susține teza fizic vor putea face acest lucru după revenirea la școală, chiar dacă revenirea se va face în semestrul al II-lea. De asemenea, nota la teză va avea o pondere mai mică în raport cu oricare dintre notele pe care elevul le va primi. Fiecare notă va avea o pondere de 37,5 la sută, iar nota la teză de 25 la sută.

