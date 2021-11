În situaţii extreme

Ce vremuri trăim! Unice de-a dreptul. Eu una am observat că devine tot mai greu să discut cu oameni pe care i-am considerat, mai demult, persoane normale. Parcă în ultima perioadă am devenit cu toţii mai încrâncenaţi. Dacă înainte cu ceva ani, nu mulţi la număr, unele prietenii sau relaţii de amiciţie s-au distrus pe teme politice, actualmente tot acestea s-au distrus, din nou, pe tema pandemiei şi în special a vaccinului. Cunosc oameni care refuză să mai comunice unul cu celălalt tocmai din această cauză. Pierdem prieteni şi cunoştinţe inclusiv din lumea reală şi virtuală, care refuză să mai vorbească cu noi tocmai pentru că au opinii despre pandemie. Nu știu dacă putem da vina numai pe stresul generat de acest virus și de măsurile restrictive, dar cu siguranță lumea de acum nu este deloc mai bună decât era în urmă cu un an. Văd şi eu zeci de articole idioate cu fel de fel păreri ale unor aşa-zişi “specialişti”. Parcă totul este dus la extrem, iar dacă nu te încadrezi într-o extremă ești considerat un fraier sau un fricos, care nu înțelege realitatea. Cum mai mult de jumătate din populație este pe rețelele de socializare, putem spune că acesta este trendul general, că unii oameni au ajuns să fie extremiști, să fie confuzi și să nu mai înțeleagă nimic din ce se întâmplă. Numărul știrilor false a ajuns la apogeu, iar cei mai mulți dintre noi nu sunt capabili să facă diferența. Parcă ne-am împărţit în două tabere: cea a revoltaţilor care nu cred că există boala creată de grupuri oculte care vor să ne invadeze tot, inclusiv corpurile, iar a doua este cea a celor care cred. A celor responsabili care respectă restricțiile şi care consideră că vaccinare este salvarea. Pe internet rămân aproape exclusiv părerile extreme și se creează impresia că doar acestea există. Şi așa s-a ajuns ca toate știrile să fie interpretate din perspectiva extremiștilor. Orice se anunță despre originea virusului, despre tratamente, despre vaccinuri, despre situația din spitale, despre restricții sau chiar despre subiecte care n-au nicio legătură cu Covid-19, este trecut prin filtrul ideilor preconcepute ale “luptătorilor”. Deși datele arată clar că vaccinarea accelerată combinată cu procentul celor imunizați natural va duce la ieşirea din anormalitate, cei “şcoliţi bine de tot” nu mai cred asta. De ce? Pentru că pe net şi la anumite posturi TV s-a anunțat demult că a venit apocalipsa, că forțele malefice globaliste au început în forță procesul de dominație a întregii lumi, că vom avea toți cipuri 5G implantate și după “the great reset”… Cert este faptul că situațiile extreme ne arată adevăratul fel de a fi, iar odată ce ni l-am expus este greu să mai pretindem că suntem altfel. Este mai bine așa! Ştim exact la ce să ne așteptăm de la alții, iar alţii ştiu la ce să se aștepte de la noi.

Share Tweet Share