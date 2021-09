Tech Teach League: metode inovative de predare pentru profesori din Zalău, Şimleu şi Jibou

Profesori de la licee tehnice din Sălaj, Călărași și Câmpina şi-au dezvoltat competenţe pe palierul digital și au aprofundat metode noi de predare și îmbunătățire a relației cu elevii, în cadrul proiectului Tech Teach League. Este vorba despre un proiect propus și finanțat de TenarisSilcotub și implementat de „Școala de Valori” – organizație non-guvernamentală specializată în educație, cu experiență de peste 10 ani în domeniu, programul fiind derulat pe parcursul anului școlar 2020-2021. Astfel, cadre didactice ale liceelor tehnice partenere din Zalău, Jibou, Şimleu Silvaniei, Călărași și Câmpina au ales să participe la Tech Teach League, un program dedicat lor, conceput pentru a-i susține în managementul schimbării, gestionarea eficientă a suitei Google și Microsoft, înțelegerea specificului generațiilor și a diferențelor dintre acestea. Observarea la clasă a fost un exercițiu relevant pentru participanți care, pe baza unor observații constructive, au contribuit la schimbarea structurii orelor online și nu numai. 23 de cadre didactice care au participat la peste 80 la sută din activitățile propuse sunt acum absolvenți ai programului Tech Teach League. În cadrul atelierelor lunare organizate de „Școala de Valori”, profesorii participanți au înțeles și utilizat avantajele lucrului în echipă în clasă cu elevii, în cancelarie cu colegii și în întreaga școală cu toate părțile implicate pentru o performanță mai bună la toate nivelurile. Ei au deprins și aprofundat metode de învățare adecvate elevilor din secolul XXI, care au ca țintă directă atenția și implicarea activă a elevilor în actul educațional, astfel încât, la absolvire, aceștia să aibă competențe potrivite pentru piața forței de muncă. “Cred că orice cadru didactic, la un moment dat, după ce finalizează formarea inițială, are nevoie de astfel de cursuri, o adaptare la ceea ce este nou şi la ceea ce deja ştiam. Această formare a venit la momentul potrivit, mai ales pentru competențele digitale și mediul online, majoritatea dintre noi neavând o formare în acest sens. Am rămas cu foarte multe informații de la acest curs și ceea ce voi duce mai departe va fi să le ofer elevilor, pe lângă învățarea clasică, o meta-învățare, prin care să duc la un alt nivel tot ceea ce am făcut până în prezent,” a precizat Camelia Bîrsan, de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei.

Activităţi de învăţare în echipă şi utilizarea platformelor digitale

Cadrele didactice au apreciat că cele mai folositoare aspecte învățate în cadrul acestui proiect au fost utilizarea platformelor și facilităților digitale, activitățile de învățare în echipă și colaborarea cu ceilalți, a oferi și primi feedback, a construi o dezbatere și a corela teoria cu exemple cotidiene sau prin intermediul studiilor de caz. “Vremurile se schimbă şi, odată cu vremurile, se schimbă şi generațiile de elevi. Noi trebuie să stăpânim foarte bine didactica, pedagogia, metodele moderne şi clasice de predare, astfel încât să descoperim pasiunile și calitățile fiecărui elev. Elementul care m-a surprins a fost abordarea temelor propuse, respectiv faptul că ne-a făcut să căutăm valoarea în fiecare elev și să îi facem şi pe ei să înţeleagă acea valoare și să-l ajutăm să-şi dezvolte pasiunile şi competenţele”, a spus un alt participant la proiect, Sandor Csatlos de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou. De asemenea, Codruţa Hodrea – manager Relaţii cu comunitatea TenariSilcotub a menţionat faptul că acest program afost creat cu scopul de a-i sprijini pe dascăli în procesul de predare online. “Schimbarea, impactul și îmbunătățirea rezultatelor educației tehnice se pot obține doar prin acțiuni axate pe patru linii definitorii ale sistemului de educație: elevi, cadre didactice, curriculum şi dotări educaționale. Programul Tech Teach League a fost creat pentru o cadrele didactice din liceele tehnice partenere din comunitățile noastre, cu scopul de a-i sprijini în procesul de predare online şi de a le oferi perspective noi asupra abordării tematicilor la clasă și a relaţiei cu elevii”, a precizat managerul.

În întâlnirea de feedback după finalizarea programului, desfăşurată în cursul săptămânii trecute în TenarisUniversity la sediul TenarisSilcotub, participanții au confirmat calitatea sesiunilor de instruire și profesionalismul trainerilor, iar echipa de cadre didactice participante şi-a asumat misiunea de a aplica la clasă cât mai multe din tehnicile și noțiunile dobândite, odată cu începerea noului an școlar. De menţionat este faptul că TenarisSilcotub este companie parte din grupul Tenaris – cel mai important producător român de țevi fără sudură de diametre mici, utilizate în diverse aplicații din industriile energiei, mecanică și auto. Cu o echipă de peste 1.700 de oameni în România, aceasta are unități de producție la Zalău, Călărași și Câmpina. Prin programele de dezvoltare socială, compania investește în educație, sănătate, cultură și protecția mediului.