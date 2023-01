Sute de părinți, copii și adolescenți implicați în proiectul educațional MBAKids Academy – noul fenomen în dezvoltarea personală a copiilor români

MBAKids este noul proiect de țară și singurul program MBA pentru copii care oferă cursuri de educaţie financiară, antreprenoriat, comunicare, mentalitate și leadership.

Cu siguranță, că părinte, iți dorești pentru copilul tău să aibă și alte activități decât statul pe telefon. Cu siguranță vrei că al tău copil să-și administreze mai bine timpul, să înceapă să se dezvolte mai mult și să fie motivat, să-și crească încrederea în sine, să-și gestioneze mai bine emoțiile, să fie mai responsabil și mai autonom, să se simtă liber, fără frici și rușine socială, să-și crească curiozitatea și disponibilitatea, să afle lucruri noi, să exploreze, experimenteze și interacționeze mai mult, să socializeze mult mai mult!

Această este viziunea și misiunea academiei MBAKids, un concept unic în România, un proiect de țară despre mentalitatea succesului și pregătirea liderilor de mâine, copiii de azi. MBAKids Academy este prima și singură academie de MBA pentru copii din România, dar și din Europa Centrală și de Est. De săptămâni bune, presă din România, inclusiv radioul și televiziunea, discută despre cursurile MBAKids că despre nouă referință în educația de afaceri și leadership pentru copii, noul fenomen al educației de dezvoltare personală pentru tinerii din România. Academia MBAKids a fost fondată în 2022 de către Răzvan Vasile, cetățean român și australian, celebru pentru pioneratul său în industria software-ului și a mentoring-ului.

79% dintre părinți văd școala tradițională drept insuficientă pentru dezvoltarea copiilor, în special legat de pregătirea lor pentru viață. 85% dintre elevi consideră că școala nu a integrat educația digitală iar 72% dintre ei cred că sistemul educațional nu este adaptat pentru meseriile viitorului și nu îți dezvoltă aptitudinile necesare pentru acestea. Predarea clasică pe elemente teoretice, plafonarea materiilor studiate și regulă bazată pe memorarea și redarea informației, nu ajută la dezvoltarea copiilor de azi, generațiile Z și Alpha.

Copilul are nevoie de o alternativă educațională serioasă unde să învețe cum să învețe, cum să citească eficient, cum să mănânce sănătos, cum să se odihnească și să facă sport, cum să comunice, cum să identifice oportunități, cum să economisească și să facă rapid bani, cum să-și managerieze emoțiile și cum să devină adevărați lideri. Cursurile MBAKids sunt concepute pentru a reduce discrepanțele existente între cunoștințele predate în școală și cerințele realității actuale.

Conceptul și obiectivele cursurilor MBAKids au pornit atât de la cerințele viitorului pentru copii cât și de la punctele forțe ale sistemelor educaționale din Australia, Anglia și Singapore. Aceste sisteme de învățământ sunt unele dintre cele mai apreciate din lume și recunoscute pentru rezultatele lor excepționale în domeniul educației. La academia MBAKids, copiii între 6 și 18 ani învață să decidă cu privire la viitoarea lor carieră și să obțînă abilitățile necesare în economie, finanțe, comunicare, negociere, bune maniere, inteligență emoțională. MBAKids încurajează copiii să pună întrebări dificile, să exploreze necunoscutul și să fie pasionați de descoperirea propriului potențial.

Structura pachetului de cursuri MBAKids ține cont de realitatea zilelor noastre: copiii au nevoie de instrumente, metode și abilități noi pentru a-și putea crea și susține viitorul. Deținerea abilităților de succes și de afaceri sunt cerințe esențiale pentru copii că viitori lideri. În consecință, pachetul de MBA include următoarele cursuri: Mentalitate de Succes, Leadership, Inteligență Emoțională, Educație Financiară, Afaceri și Startups, Tehnici de Negociere, Marketing și PR, Principiile Fundamentale ale Succesului, Comunicare și Dicție, Restart în Gândire, Etichetă și Bune Maniere, Vorbit în Public, IT & Robotică și Supraviețuire.

Cine este fondatorul Academiei MBAKids, Răzvan Vasile?

Din anul 1994, Răzvan Vasile este creditat că pionier al primelor startup-urilor software românești, în special în domeniile software-ului de management de tip ERP, CRM, BI și HR. Tot de atunci a devenit “Growth & Success Coach“ pentru tineri antreprenori și copii. La doar 20 de ani raporta cu ajutorul soluțiilor IT dezvoltate de compania să, situația liderului mondial în construcții de la acea vreme, direct la Bursă din New York. Ulterior, a fost implicat în dezvoltarea de soluții specifice de raportare către Fondul Monetar Internațional și în strategii de structurare a unor sisteme naționale fiscale și de colectare de taxe. În materie de coaching, sunt peste 16 ani de când, intensiv și voluntar, Răzvan Vasile se ocupă de copii și adolescenți că mentor și life coach. Fiind și cetățean australian, a condus din postura de CEO, companii globale și mulți-naționale din industria IT, în principal în industria cybersecurity și business software development.



Cu o familie perfecționistă și orientată spre success, cu un tată colonel, apoi general de armată și o mamă cercetător farmaceutic, Răzvan Vasile a fost unul dintre copiii de excepție ai României din acele timpuri. Fără medii școlare sub 10, cu olimpiade încheiate tot cu maxim de punctaj, cu multe concursuri naționale și internaționale de istorie și geografie câștigate (unul chiar și cu febră 41), adolescentul Răzvan a realizat că își dorește de fapt să devină medic sau om de afaceri. Așa s-a și întamplat când a devenit primul român implicat în dezvoltare de software de afaceri și business intelligence. Totul a pornit din dorința de a o ajută pe mama unei prietene foarte apropiate, o contabilă perfecționistă îngropată până peste cap în hârtii de lucru și documente fiscale. De la acel moment la zeci de mii de client a mai fost doar o chestiune de timp, disciplină și profesionalism. Peste timp, Răzvan s-a mai implicat în ceva, însă în ceva pe care o numește drept chemare, vocație personală: mentoring pentru copii și tineri, unde tocmai a împlinit 16 ani de activitate. Îl ajută acum în această direcție, semnificativ, și copiii săi. Academia MBAKids nu este prima academie dedicată copiilor fondată de Răzvan Vasile. În 2013, aflat în Sydney, Răzvan Vasile a deschis primul club de arte marțiale pentru copii, cu care a câștigat premiu după premiu, ajungând la peste 5000 de copii instruiți în scurt timp. A urmat apoi un al doilea club, mult mai mare, club care a ajuns implicat în mai toate competițiile sportive de anvergură din domeniu în Australia. Răzvan s-a întors în România în 2020 când a pornit patru startup-uri EduTech și HealthTech, cu unul dintre ele, INNOVO PurePearl (în industria oralcare) mergând la Imperiul Leilor. Deoarece a reușit să-l vândă la nici 3 săptămâni după înscriere, a fost nevoit să-l retragă. Răzvan a decis să introducă în emisiune un nou startup, din industria EdTech de această dată, denumit LessonPlaza, startup pe care de asemenea l-a retras datorită aceluiași motiv, a reușit exit-ul. Startup-ul final pe care l-a prezentat în februarie 2022, în direct la Imperiul Leilor, a fost unul din domeniul cybersecurity, denumit Webkiddo, prin care Răzvan își propunea reducerea nivelului de cyberbullying al copiilor printr-un sistem unic de invățare a modului prin care copiii pot stă safe online.

Despre MBAKids Academy

La MBAKids vrem să ne asigurăm că oferim copiilor o experiență transformatoare din punct de vedere intelectual, social și personal, care să-i pregătească pentru o viaţă de succes. Intenționăm să stabilim un standard de educație în arta și știința afacerilor, a economiei și leadership-ului pentru următorii minim 50 de ani. Aceasta este academia MBAKids! O oportunitate de a face diferența pentru viitorul copiilor pentru că întodeauna viitorii lideri se formează azi. Nu este niciodată prea devreme pentru un copil să afle adevăruri despre viață și afaceri. MBAKids este pasul natural către succes al oricărui copil. Prin cursurile noastre, ajutăm copiii să decidă cu privire la viitoarea lor carieră și să obțină cunoștințele necesare în viață și afaceri. Este un concept creat cu scopul de a forma lideri cu mentalitate de creștere, antreprenori inovatori, oameni de afaceri și manageri ai viitorului, oferindu-le ceea ce considerăm că este cea mai bună formare disponibilă din România.

Vasile Răzvan – CEO MBAKIDS ACADEMY

