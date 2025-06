Simpozion internațional la Valcău

Sâmbătă, 28 iunie, Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos a găzduit prima ediție a Simpozionului Internațional cu tema „STEM și Eco-Educația: Parteneriat pentru Sustenabilitate Globală”. Evenimentul a reunit cadre didactice, cercetători și reprezentanți instituționali din țară și din străinătate, oferind un cadru solid pentru reflecție și schimb de bune practici în domeniul educației ecologice integrate cu STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică).

Organizat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, simpozionul a fost coordonat de Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj și alte instituții academice și organizații non-guvernamentale din România și Europa.

Deschiderea oficială a avut loc la ora 9, primii care au luat cuvântul fiind prof. Claudia Blaga – directorul școlii gazdă, prof. Bancea Gheorghe – inspector școlar general, ing. Roșan Ioan – primarul comunei Valcău de Jos, prof. univ. dr. Zsoldos-Marchiș Iuliana-Hortensia de la Universitatea „Babeș-Bolyai” și studenta doctorandă Criste Roxana Mădălina.

În cadrul secțiunilor de prezentări, desfășurate între orele 11 și 13, participanții au susținut lucrări originale, împărtășind strategii didactice inovatoare și proiecte educaționale cu impact ecologic. Simpozionul a inclus două secțiuni paralele – una în limba română și alta în limba engleză – subliniind caracterul internațional al evenimentului.

După pauza de prânz, între orele 13 – 15, au fost organizate ateliere tematice care au abordat subiecte, precum: matematică aplicată, robotică și reducerea consumului, eco-STEM în clasele primare și activități creative de reciclare. Aceste ateliere au fost susținute, atât în format fizic, cât și online, reflectând adaptabilitatea organizatorilor la nevoile diversificate ale participanților.

Parteneriatul internațional s-a concretizat prin implicarea unor instituții educaționale din Portugalia, Italia și Turcia, demonstrând că educația pentru sustenabilitate nu are granițe. Printre instituțiile partenere s-au numărat The Institute Polytechnic of Viana do Castelo (Portugalia), Istituto Comprensivo di Taviano (Italia) și KEÇİÖREN BİLİM ve SANAT MERKEZİ School (Turcia).

Evenimentul s-a finalizat cu o festivitate de încheiere și concluzii. Participanții au primit adeverințe de participare, publicare, susținere de ateliere și implicare în redactarea volumului simpozionului, care urmează să fie disponibil în format PDF, până la 15 septembrie 2025.

Prin tematica sa vizionară și organizarea riguroasă, simpozionul a consolidat o rețea de educatori preocupați de un viitor durabil, oferind elevilor din întreaga lume un orizont educațional bazat pe cunoaștere, responsabilitate și colaborare.

M. S.