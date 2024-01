Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Zalău, 30 de ani de tradiție și inovație

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Zalău s-a aflat vineri în sărbătoare, un eveniment festiv care a marcat împlinirea a trei decenii de când unitatea de învățământ a primit numele poetului național pe care îl sărbătorim în data de 15 ianuarie.

La eveniment au participat profesori care, de-a lungul timpului au predat la această școală, foști directori și directori adjuncți, elevi și foști elevi, dar și invitați din administrația publică și județeană. Au avut loc momente artistice, elevii au recitat din poezia lui Mihai Eminescu, au cântat și au jucat îmbrăcați în straie populare. Au mai fost prezentate mesaje de la actuali și foști dascăli, iar în prezența autorităților publice locale și județene, conducerea școlii a dezvelit o placă aniversară pentru marcarea celor 30 de ani de când școala a primit numele Mihai Eminescu.

„Am ajuns azi și la evenimentul aniversar mult așteptat. Deși abia luni va fi sărbătorit, noi am considerat că poetul nostru național, Mihai Eminescu, al cărui nume îl poartă cu mândrie școala noastră, are nevoie de mai mult timp și spațiu pentru omagiere, motiv pentru care am organizat începând de azi Zilele Școlii Gimnaziale < > – 30 de ani de tradiție și inovație. Am denumit evenimentul așa, deoarece anul acesta se împlinesc 30 de ani de când avem privilegiul de a folosi numele < >. Tot de 30 de ani funcționăm cu cele trei secții de predare: română, maghiară și germană. De asemenea, tot de 30 de ani ne ținem de promisiunea de a ne ridica prin deschidere și perseverență la măreția numelui marelui poet. Am reușit vineri să realizăm un moment festiv de suflet, la care am lucrat de multe luni de zile și se pare că eforturile noastre nu au fost deloc zadarnice, deoarece am adus împreună, alături de elevi și dascălii actuali ai școlii, pe câțiva dintre foștii directori ai școlii, foști dascăli sau, cel mai important, foști elevi ai școlii noastre, oameni de succes pentru care noi am avut onoarea de a le fi călăuze în formarea și desăvârșirea lor. Nu vă ascundem emoția pe care am trăit-o cu toții, fie pentru bucuria revederii, fie prin evocarea unor amintiri care au fost cu drag împărtășite și cu mult dor păstrate în suflete sau pentru simpla bucurie de a fi împreună, mai multe generații adunate într-un loc, la acest moment aniversar. Este greu de redat în cuvinte trăirea simțită azi, motiv pentru care lăsăm și fotografiile să vorbească de la sine, fiindu-ne cel mai bun martor și narator, în acest sens”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalău, Anca Făgărași.