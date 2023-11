Spațiul european generează oportunități și avantaje în domeniul educației. 2023 – Anul european al competențelor reprezintă o bună ocazie de a promova importanța perfecționării continue, indiferent de vârsta unui profesor. Tranziția digitală a educației ne solicită pe noi, profesorii, să ne adaptăm predarea și evaluarea la noua normalitate. Acest lucru implică planificarea și furnizarea de servicii de predare-evaluare online, introducerea de conținut și activități digitale în lecții, dar și crearea de conținut digital.

Ca instituție europeană de învățământ, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr” din Zalău vizează o dezvoltare calitativă continuă a actului educațional, pe termen mediu si lung. În acest spirit, o echipă formată din cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazăr” a depus proiectul ,,Școala digitală – o școală incluzivă și performantă” în cadrul programului ERASMUS+Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară – (SCH), sesiunea 2023. Pornind de la nevoia identificată în școala noastră, aceea de a dezvolta competențele digitale ale profesorilor pentru a oferi elevilor un proces educativ de calitate, am optat pentru programul de formare ,,The Digital Teacher: A 21-Century Introduction to Digital Education” oferit de Europass Teacher Academy.

În perioada 16 – 21 octombrie 2023, s-a desfăşurat la Florența, în Italia, cursul de formare continuă pentru profesori intitulat „The Digital Teacher: A 21-Century Introduction to Digital Education”, la care au participat următoarele cadre didactice: Margin Daniela, Pintican Alina, Ciurean Ramona și Iacob Diana. Scopul cursului a vizat promovarea excelenței în educație prin abilitarea profesorilor de a integra noile tehnologii în activitățile educaționale.



Cele 5 module ale programului au clarificat și au permis obținerea de practici cu o varietate de instrumente digitale. Am avut posibilitatea să exersăm instrumentele propuse, să discutăm și să împartășim experiențe privind utilizarea acestora în sala de clasă. Am descoperit modalități eficiente de utilizare a aplicațiilor și a software-ului educațional pentru:

– prezentarea conținutului;

– proiectarea elementelor grafice rapid și ușor;

– crearea de lecții interactive live într-un mediu digital de învățare;

– evaluare online și chestionare;

– gestionarea unei table albe online.

Cursul ne-a permis dezvoltarea competențelor digitale într-un mod practic, concret și creativ, dobândind astfel o înțelegere mai largă a educației în Europa și făcând schimb de bune practici și experiențe cu profesori din Germania, Portugalia, Lituania și Italia. Am conștientizat necesitatea introducerii în actul educațional a unor activități menite a sensibiliza elevii cu privire la efectele tehnologiei digitale și la importanța utilizării acesteia în mod sustenabil, urmărind creșterea calității vieții lor și a comunității din care fac parte.

Perspectivele valoroase asupra diferitelor aspecte ale domeniului digital oferite de formatori au fost secondate de perspectivele istorice și culturale ale orașului Florența. Centrul istoric al Florenței este pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Muzeele din Florența adăpostesc cea mai mare concentraţie de opere de artă renumite în întreaga lume. Profesorii participanţi au avut şansa de a lua parte alături de grupuri de profesori din alte țări, la activităţi culturale interesante, asigurate de furnizorul de formare.

Pentru profesorii participanți a fost o experiență revelatoare, care a oferit perspective noi asupra educației europene. Toți doresc continuarea perfecționării prin programele Erasmus+, considerând acest tip de finanțare ca fiind o oportunitate a școlii noastre de a oferi elevilor un proces educativ de calitate menit să le crească performanțele și să faciliteze integrarea și incluziunea elevilor defavorizați.

Activitățile proiectului se vor derula pe parcursul anului școlar 2023-2024. Profesorii și elevii din școală vor fi implicați în variatele activități prevăzute în proiect.

Echipa de proiect: prof. înv. primar Pintican Alina, prof. Margin Daniela, prof. Iacob Diana, prof. Ciurean Ramona