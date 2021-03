Sărbătoarea Francofoniei la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou

MUZICĂ ȘI CULOARE, BUCURIE ȘI POEZIE!

În această tonalitate optimistă am sărbătorit și anul acesta Sărbătoarea Francofoniei la Jibou, la Liceul Tehnologic „Octavian Goga”. În fiecare an, în luna martie, dedicăm o săptămână limbii franceze, limbă de cultură și de genii, o adevarată provocare într-un secol dornic de senzațional și de tehnologie.



Proiectul educativ local „Les journées de la Francophonie pour les grands et pour les petits” a avut ca obiective: promovarea limbii franceze, sensibilizarea elevilor pentru literatura și cultura francofonă, creșterea interesului pentru învățarea limbii și civilizației franceze, cu ajutorul cântecului și teatrului francofon, dezvoltarea memoriei afective, a atenției și a spiritului de observație. Din activitățile desfășurate pe parcursul săptămânii 15-19 martie putem aminti: Importanța și simbolurile Francofoniei, Atelier de teatru în cadrul căruia am pus în scenă Actul I, Scena III din comedia “Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, karaoke și dans după cântecul “Tous unis- la Francophonie”, Atelier de artă în cadrul căruia am învățat să creăm un afiș de promovare a Francofoniei.

Faptul că unii elevi sunt on-line nu a constituit un impediment, elevii clasei a VI-a A au fost bucuroși să se exprime prin desen și au reușit să contureze genial simbolurile Francofoniei.



Pentru a-i sensibiliza pe cei mai mici, am realizat o activitate interactivă cu elevii clasei a III-a A, care în cadrul orei de Arte si abilități practice au învățat să își confecționeze banderole prin împletire .Elevii au fost încântați să afle culorile Francofoniei și să mimeze un cântecel ritmat “Mains en l’air”.

Consider că acest eveniment, a cărui sărbătorire a devenit o tradiție în școala noastră, și-a atins scopul și în acest an, am reușit valorificarea potențialului intelectual, artistic și creativ al elevilor, precum și a capacității acestora de a folosi limba franceză în diverse contexte. Proiectul dedicat FRANCOFONIEI a reușit stimularea creativității artistice a elevilor, descoperirea și promovarea talentului acestora, mediate de limba franceză ca vector al comunicării interculturale.

VIVE LE FRANÇAIS!

J’AIME LE FRANÇAIS,

J’AIME LA FRANCOPHONIE,

J’AIME LE FRANÇAIS

LA FÊTE DE L’ESPRIT!

VIVE LE FRANÇAIS,

VIVE LA FRANCOPHONIE,

VIVE LE FRANÇAIS!

VIVE LA POÉSIE!

VIVE LE FRANÇAIS,

LA LANGUE DES GÉNIES,

VIVE LE FRANÇAIS!

LA PASSION DE MA VIE!

prof. Baboş Gabriela