Record de elevi înscriși la Școala Populară de Arte și Meserii

Managerul Centrului de Cultură și Artă Sălaj, Daniel Săuca, a prezentat, azi, rezultatele obținute de instituția pe care o coordonează în anul 2023 și direcțiile programate pentru acest an. Un aspect important este că la Școala Populară de Arte și Meserii, instituție educațională aflată în subordinea Centrului, au fost înregistrați în acest an școlar aproape 500 de cursanți, cel mai mare număr de elevi din istoria unității de învățământ. Aceasta arată, în opinia lui Daniel Săuca, încrederea tot mai mare a sălăjenilor în activitatea școlii. Potrivit managerului, școala are profesori foarte bine pregătiți, profesioniști în domeniul muzical, al dansurilor și celorlalte segmente educaționale. Cele mai multe solicitări sunt pentru cursurile de dansuri populare, urmate de cele în care sunt studiate instrumente muzicale clasice: pian, vioară și chitară. Există tot mai mulți doritori și pentru cursuri de canto. Un aspect important este calificarea cadrelor didactice și a altor profesioniști care predau cursurile în cadrul școlii. În anul școlar 2022 – 2023, toate cursurile de specialitate au fost predate de profesori cu studii superioare, angajați cu contract individual de muncă, dar și cu contracte de prestări servicii. Procesul de învățământ s-a desfășurat la clasă, programele școlare fiind parcurse și însușite de toți elevii, foarte mulți depășind nivelul programei prevăzute pentru anul școlar trecut. Orarul a fost fixat în funcție de posibilitățile fiecărui elev. An de an, fiecare elev înscris în procesul de admitere susține o serie de probe eliminatorii. În cadrul școlii ajung să studieze elevii cu aptitudini, cei pasionați, dornici să învețe să cânte la un instrument muzical, să danseze sau să urmeze alte cursuri de specialitate. Vestea bună este că școala a fost dotată și cu anumite instrumente muzicale noi, dar și cu materiale tehnice pentru cursurile de pictură. Cei mai buni elevi ai școlii au obținut rezultate notabile la concursuri județene și naționale, competiții desfășurate pe întreg parcursul anului trecut.

