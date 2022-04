Proiect ERASMUS la Şcoala Gimnazială nr. 1 Vârșolț

În perioada 21-25 martie 2022, a avut loc în Ungaria, la HAJDUNÁNÁS, prima întâlnire din cadrul proiectului european ERASMUS+KA2 „Act like a pro,preserved H2O!”. În proiect au fost implicate cinci ţări: Portugalia, Italia, Turcia, Ungaria și România.

În primul schimb de experienţă, desfăşurat în Ungaria, au participat cinci elevi și trei cadre didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Vârșolț. Membrii echipei participante au fost: Irén Dénes – coordonator, Judit Mónika Máté – secretar, Éva Bartus – membru, Tibor Aladár Dénes – responsabil, elev în clasa a VII-a B, Erik Ferenc Dénes – elev în clasa a VII-a B, Péter Kevin Miklós – elev în clasa aVI-a.B, Ütő Kevin László- elev în clasa aVII-a.B și Sabou Răzvan – elev în clasa aVIII-a.A.

Întâlnirea a fost precedată de multe alte activități desfășurate în fiecare școală. Cele mai importante dintre acestea au fost: peretele de prezentare a proiectului, crearea logoului proiectului, crealizarea unei picături de apă din dopuri de plastic , descoperirea istoriei Lacului Vârșolț și a importanței acestuia, prezentarea hărții apelor din Ungaria, prezentarea diferitelor experimente legate de apă.

În prima zi din cadrul proiectului european ERASMUS+KA2 „Act like a pro,preserved H2O!” a fost prezentată școala locală. S-a făcut un tur de vizitare a obiectivelor turistice unde participanţii la proiect au admirat cele mai importante clădiri și sculpturi ale orașului, oraș care are și o moneda locală, coroana Bocska, echivalentă cu forintul.

A doua zi a avut loc o vizită la peștera de stalactite de la Aggtelek, unde elevii au fost impresionaţi de stalactitele create de natură în adâncurile Pământului.

În a treia zi a fost vizitat orașul Debrețin, al doilea oraş ca mărime din Ungaria. Prima oprire a fost la patinoarul din Debrețin după care participanții au parcurs un itinerariu interesant prin frumosul oraș. După-amiaza, în clădirea cinematografului local, au avut loc o serie de spectacole sub genericul: „Apa în literatură și artă”. Elevii școlii locale au interpretat povești instructive în limba engleză, au fost reînviate jocurile populare pentru copiii și elevii ansamblului de dans popular local,iar în cadrul activităţii libere au realizat din pâslă un breloc sub formă de picătură. Ziua s-a încheiat cu un spectacol de dans. A fost prezentat portul Hajdunánás cu: pălărie de paie, flori de paie, recipiente din paie, precum și obiecte din piele, genți din pâslă, suporturi pentru ochelari etc.

A patra zi, Ecocentrul Tiszató a fost destinația călătoriei, prilej de a face cunoştinţă cu fauna sălbatică a Lacului Tisa într-un cinematograf foarte frumos 3D, o clădire frumoasă, în formă de pasăre, care găzduiește un acvariu minunat unde sunt expuși pești atât din pârâu cât și din ocean. Cina a fost încununată de un tort de 13 kg. realizat de un profesor de la facultatea locală înfățișând tema proiectului. A fost luată și decizia cu privire la momentul următoarei vizite în Portugalia. Aceasta se va desfăşura la începutul lunii iunie.

Membrii echipei au avut o săptămână intensă, interactivă și instructivă datorită coordonatorului de proiect din Ungaria, Tóth Imre, căruia îi mulţumim pentru implicare şi ospitalitate.

Membrii echipei din Școala Gimnazială nr.1 Vârșolț au avut prilejul de a arăta celor prezenți specificul scolii lor, dar și posibilitatea de a realiza activităși inovative în parteneriat cu alte școli din Europa.

prof. Jozsa Marcela

