Profesorii nu renunță la grevă, se așteaptă noi negocieri

Greva profesorilor la nivel național continuă, dar guvernul pare că a înghețat pentru moment dialogul cu sindicatele. Contactat în legatură cu acest subiect pe cât de sensibil pe atât de actual, Vasile Sîrb, Președintele Ligii Sindicatelor din Învățământ Sălaj, a declarat că în acest moment nu se știe ce va urma, dar că greva dascălilor continuă. În prezent 86% din personalul care activează în învățământul sălăjean se află în grevă, în timp ce la nivel național media este de 83%, în ciuda semnalelor guvernanților care spun că numărul profesorilor aflați în grevă ar fi de fapt mult mai mic. Liderul LSI Sălaj spune că această grevă va continua pe perioadă nedeterminată, deoarece conflictul nu s-a încheiat și conform legislației în vigoare guvernanții ar trebui să continue negocierile până la stingerea definitivă a conflictului. Acesta nu deține în prezent detalii cu privire la o eventuală înghețare a anului școlar, dar se știe că pentru absolvenții clasei a XII-a a fost prelungit termenul pentru înscrierea la BAC până în data de 9 iunie, iar mai departe situația cel puțin până la această dată este incertă. Ceea ce este puțin ciudat este modalitatea în care guvernanții au decis să tacă în prezent și să nu mai reacționeze la solicitările sindicatelor din învățământ. Din acest motiv, în seara de 6 iunie, printr-un comunicat trimis în scris la guvern, federațiile din teritoriu au cerut în mod explicit guvernului să reia rapid negocierile. Vasile Sîrb ne-a transmis că liderii sindicatelor din toată țara și întreg colectivul didactic din Sălaj își doresc ca „acest conflict să se încheie favorabil, dar ne deranjează pe toți atitudinea guvernului și modul în care suntem tratați inclusiv de către președinte”. Această supărare și nemulțumire este cu atât mai îndreptățită și justificată cu cât liderul LSI Sălaj spune că încă din decembrie 2022, federațiile sindicale din toată țara au cerut guvernanților să le respecte revendicările și să le ofere niște soluții clare pentru a evita organizarea de greve la nivel național. De atunci și până în prezent au fost în jur de șapte pichetări ale guvernului, cu reprezentanți din toată țara, dar fără a se ajunge din păcate la vreun consens. Și în județul Sălaj au fost organizate mitinguri și s-a ajuns și la pichetarea Prefecturii în decembrie 2022, și în acest an în lunile martie și iunie. Vasile Sîrb a afirmat că „neavând niciun răspuns favorabil din partea guvernanților, răbdarea noastră a ajuns într-un punct critic, iar federațiile au mers înainte cu ultima lor modalitate legală prin care-și pot exprima public doleanțele și anume prin grevă”. Dată fiind situația de față, Vasile Sîrb a afirmat pentru cotidianul nostru că „dacă există voință politică, orice se poate rezolva”. Liderul sălăjean mai spune că și prin Ordonanța de Urgență adoptată săptămâna trecută, guvernul nu a fost parolist. Și aceasta în contextul în care federațiile naționale au solicitat ca începând cu noua lege a salarizării, care va aparea la sfârșitul acestui an, debutantul să aibe salariul net la nivel național, iar pentru restul funcțiilor din învățământ salariul să crească progresiv în funcție de vechime și de gradele didactice deținute. Atâta doar că acest amendament nu a fost inclus în textul OUG adoptat, ci doar în textul actului adițonal care evident că nu are același impact, fapt care i-a iritat desigur și mai mult pe liderii sindicatelor la nivel național. Imediat după citirea textului acestei ordonanțe, președintele FSLI a ieșit public și a declarat că solicită o nouă ordonanță care să prevadă expres ceea ce s-a cerut inițial, iar de atunci și până în prezent nu a mai existat nicio urmă de dialog cu membrii guvernului, aceștia alegând pur și simplu să nu mai comunice cu sindicatele. Sălajul este solidar cu acțiunile întreprinse de liderii sindicatelor la nivel de țară, Vasile Sîrb declarând că „noi suntem dispuși cât de repede să încheiem conflictul și să ne reluăm activitățile la catedră”. Referitor la noua lege a salarizării aflată momentan în proiect, acesta spune că sindicatele se vor lupta ca învățământul să fie poziționat mult mai sus în grilă, având în vedere că acum ei se găsesc la „subsolul clasamentului”. Întrebat cu privire la faptul că mulți analiști economici și politici au afirmat în repetate rânduri, în spațiul public național, că în contextul în care profesorii vor primi până la urmă majorările salariale solicitate, această victorie va provoca haos în buget, pe fondul apariței de noi greve a liderilor sindicatelor din alte domenii de activitate bugetară, Vasile Sîrb ne-a declarat că profesorii nu pot purta vina unui așa-numit efect de domino în contextul în care așa cum am menționat chiar la începutul materialului, federațiile s-au adresat guvernanților încă din luna decembrie a anului trecut în vederea soluționării amiabile a revendicărilor lor, și prin urmare ei luptă pentru drepturile lor. Așa cum era de așteptat, inevitabilul s-a și produs și iată că în 7 iunie a apărut și semnalul sindicatelor din sistemul sanitar național prin organizarea unei greve japoneze, pe perioadă nedeterminată, și care se poate tranforma chiar și într-o grevă națională de proporții începând de la 1 iulie, așa după cum a declarat pentru cotidianul nostru Kelemen Hodiș – președintele Sanitas Sălaj. Este de așteptat ca lor să le urmeze și alte ieșiri în stradă din partea altor medii de activitate bugetară. În contextul în care se pare că țara fierbe la propriu, și nu din cauza gradelor din termometru, mulți lideri politici sunt calmi și mult prea încrezători că situația încă se află sub control.

Pe pagina de facebook a primului ministru Nicolae Ciucă a apărut astăzi, în jurul orei 14, mult așteptata reacție din partea guvernului: „Așa cum ne-am angajat încă de la începutul dialogului cu reprezentanții profesorilor, prioritatea Guvernului și a Coaliției majoritare a fost și rămâne aceea ca toți copiii să beneficieze de un sistem de învățământ performant, iar dascălii lor să primească recunoașterea importanței lor în societate. De aceea, ne-am asumat astăzi, printr-un Acord Politic al liderilor Coaliției de guvernare, garanțiile solicitate de sindicate privind majorările salariale din viitoarea grilă din sistemul de învățământ. Mâine, Guvernul va aproba un memorandum prin care confirmăm decizia politică de majorare a salariilor din Educație. Noua lege va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/ asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie”. Contactat de îndată de la publicarea acestei reacții în spațiul online și întrebat dacă crede că așa se va înheia greva, președintele Ligii Sindicatelor din Învățământ Sălaj ne-a comunicat că nu deține în acest moment un punct de vedere al federațiilor la nivel național, iar situația nu este una atât de ușoară. După publicarea memorandumului de care vorbește premierul, Federațiile se vor întâlni și vor solicita părerea membrilor de sindicat si aceștia vor decide dacă vor înceta sau dacă vor continua greva până la îndeplinirea tuturor revendicărilor.

Contactat telefonic în legătură cu poziția sa cu privire la impactul grevei profesorilor la nivel de județ, președintele Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu Sălăjeanu a preferat să nu comenteze acest subiect, argumentând că situația trebuie gestionată de guvernanți și că Bucureștiul știe ce decizii trebuiesc luate în acest caz. Deoarece ne-am dorit să aflăm totuși opinia PNL Sălaj, am solicitat o reacție a partidului cu privire la greva profesorilor și la efectele care vor apărea, pe termen mediu și lung, pe plan economico-finaciar-social. Am primit din partea Biroului de Presă al PNL Sălaj următoarea poziție: „După publicarea Ordonanței de Urgență prin care salariile angajaților din Educație au crescut, aproximativ 15 mii de persoane au renunțat deja la grevă. Mai mult, semnalele arată că tot mai mulți profesori sunt hotărâți să renunțe la grevă. Este un semnal că majorările decise de Guvern au convins o bună parte dintre participanții la grevă. De aceste majorări vor beneficia 270.000 de angajați din categoria personalului didactic și didactic auxiliar care vor primi 1000 de lei brut în plus la salariu și 65.000 de angajați din categoria personalului nedidactic care primesc 400 de lei brut. De menționat că debutanții primesc cea mai mare creștere salarială, de aproape 25%, iar restul profesorilor peste 18%. Vorbim, deci, despre o creștere care este mai mare decât rata inflației și care încearcă să aducă veniturile angajaților din Educație mai aproape de veniturile pe care le merită. Totodată, Guvernul și partidele Coaliției de guvernare s-au angajat ca salariul profesorului debutant să fie adus, prin noua lege a salarizării care va fi gata în următoarele luni, la nivelul salariului mediu brut pe economie. Acest angajament a fost luat în cadrul notei de fundamentare a Ordonanței de Urgență prin care au fost decise majorările de salarii din Educație. De precizat că această modalitate aleasă de asumare a acestui angajament este singura posibilă din punct de vedere juridic, având în vedere că prin Ordonanță de Urgență nu poate fi asumat ceva ce va fi prevăzut într-o lege viitoare, respectiv viitoarea lege a salarizării.Toate aceste aspecte au fost aduse la cunoștința liderilor sindicali.Mai mult, Guvernul, cele trei partide aflate la guvernare și Președinția României s-au angajat public să crească salariile din Educație. Este garanția că un astfel de angajament va fi pus în aplicare.Ceea ce ne dorim, însă, este ca profesorii să știe că au fost auziți, iar angajamentele pe care ni le-am asumat ca partid de guvernare vor fi duse la îndeplinire. În mod evident, angajații din Educație merită un salariu mai bun. Ceea ce a făcut până acum Guvernul a fost să ofere o creștere de salariu care va fi urmărită în continuare prin noua lege a salarizării”.

Se pare că de noua lege a salarizării se agață toate speranțele guvernanților de a fi din nou liniște și pace în rândul sindicatelor din domeniile de activitate bugetară. Contactat tot în legătură cu acest subiect, Ionel Ciunt ne-a declarat că știe că se lucrează intens la o nouă lege a salarizării și că aceasta va fi gata până la finalul acestui an, iar „dacă legea nu va fi perfectă ea va rezolva oricum multe probleme ale diferitelor categorii sociale”. Președintele PSD Sălaj are convingerea că cei care vor discuta cu liderii sindicali din învățământ au capacitatea de a judeca lucrurile astfel încât să se ajungă la o situație favorabilă pentru profesori. Acesta este de părere că „oricine ar guverna acum țara poate face majorările salariale, dar că trebuie să se țină cont de conjunctura financiară actuală, de urgențele țării și desigur de bugetul existent”. În opinia sa solicitările dascălilor la nivel național sunt argumentate dacă ne raportăm la faptul că „fiecare suntem ce suntem datorită celor care ne formează și ne educă”. Din acest considerent liderul PSD Sălaj este convins că „tot ce pot să primească dascălii vor primi acum, iar prin noua lege a salarizării lucrurile se vor mai regla”.

Contactat cu privire la acest subiect, deputatul UDMR Seres Denes este de părere că „legea salarizării trebuie respectată, se dorește să se realizeze una nouă, dar ea trebuie respectată de toată lumea și să se aplice în mod corect”. Acesta a mai precizat pentru redacția noastră că speră să se ajungă cât mai rapd la un consens între sindicate și guvern deoarece cadrele didactice au nevoie de salarii decente. Totodată de noua lege a salarizării trebuie să beneficieze toate categoriile de salariați din mediul bugetar și trebuie să se găsescă parametrii care să genereze echitate, performanță și care să introducă elementele meritocrației în societate. Întrebat cu privire la posibilitatea acoperirii, în acest moment, din bugetul de stat a majorării salariale solicitate de către sindicatele din învățământ, Seres Denes a precizat că pot fi indentificate surse financiare suficiente care să acopere sumele de care este nevoie pentru profesori. Soluțiile indentificate de partidul din care face parte ar fi: o mai bună colectare a taxelor și impozitelor de către ANAF iar o soluție pe care partidul său nu o salută, dar care poate fi luată în calcul în ultimă instanță, ar fi noi împrumuturi ale statului român și indentificarea acelor surse de împrumut cu dobânzi cât mai mici. Cu toate acestea deputatul UDMR este convins că situația va fi rezolvată cât mai curând, deoarece „trebuie să se găsească o soluție, să nu se ajungă la o înghețare a anului școlar. E vorba aici de copiii noștri și de viitorul lor”.

Până la momentul în care a fost trimis la publicare acest material, nu am reușit să obținem nicio poziție din partea USR Sălaj, deoarece nu a răspuns nimeni la numele de telefon afișate în spațiul online.

Întrebarea care se află acum pe buzele multora este: dacă profesorii primesc până la urmă banii atât de mult doriți, atunci cine urmează? Acum rămâne de văzut cum se vor soluționa toate solicitările dascălilor și dacă vor reuși sindicatele să se mai așeze din nou împreună cu guvernanții la masa tratativelor pentru a găsi de comun acord soluții echitabile, pe termen mediu și lung, ținând cont că dacă majorările salariale pe care guvernul le va oferi se vor acorda din nou în tranșe, atunci trebuie avută în vedere și o aliniere și respectiv o actualizare a acestora în raport cu inflația pentru că altfel majorările aprobate nu vor avea efectul mult așteptat în portofelul dascălilor, nivelul de trai fiind unul tot mai greu de la o zi la alta.