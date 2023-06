Olimpia Satu Mare, adversara Bălanului la barajul pentru promovarea în Liga a III-a

Misiune dificilă pentru campioana Sălajului, Luceafărul Bălan, la barajul pentru promovarea în Liga a III-a. Formaţia condusă de Emil Ionaş va întâlni campioana judeţului Satu Mare – Olimpia Satu Mare. În penultima etapă a Ligii a IV-a Elite, Olimpia a câştigat cu 4 – 1 duelul cu Sportul Botiz, însă sătmărenii deveniseră campioni matematic cu o etapă înainte.

„Înseamnă foarte mult acest titlu! De cinci ani, această echipă încearcă să ia titlul, iar acum am reuşit. Ne-am organizat toţi, am fost uniţi, am muncit mult, s-a muncit mult de când am venit”, a declarat antrenorul sătmărenilor, Cristian Popa, pentru Informaţia Zilei.

Denumirea completă a echipei este Olimpia MCMXXI Satu Mare, MCMXXI reprezentând 1921, anul înfiinţării vechiului club Olimpia Satu Mare. Clubul a fost înfiinţat de suporterii echipei fanion a judeţului.

Luceafărul Bălan şi Olimpia Satu Mare se vor întâlni în dublă manşă, turul fiind programat în 17 iunie, de la ora 18, iar returul, o săptămână mai târziu, de la ora 17:30.

În 2015, Luceafărul Bălan, cu Marius Paşca pe bancă, a eliminat Olimpia Satu Mare la barajul pentru promovare în Liga a III-a. Antrenorii Olimpiei din acea vreme erau regretatul Mircea Bolba şi actualul principal al Olimpiei, Cristian Popa. Acel club s-a desfiinţat, iar în 2018, suporterii au decis să ducă mai departe spiritul olimpist, înfiinţând Olimpia MCMXXI Satu Mare.

În jocul cu Botiz, Olimpia Satu Mare a evoluat în următoarea formulă: Vlăduţ Duca – Denis Batin, Markus Varga, Alin Lung (cpt.), Luca Crainic, Duca Mariş, Alin Sombar, Artem Tserr, Alex Micle, Erich Şrepler, Remi Emirau. Rezerve: Adelin Oltean, Raul Apai, Cristian Varga, Maxime Aidebe, Florin Palinceac, Laurenţiu Caba, Panin Kostiantyn, Raul Ştef, Elisama Padila, Loois Bicknell. Antrenori: Cristian Popa, Csaba Fedak şi Ovidiu Suciu.