Profesori din Sălaj, la cursuri de predare și de relaționare cu noile generații de elevi

Grație unui program care ajută profesorii să aibă acces la noi metode de predare și de relaționare cu noile generații de elevi, Tech Teach League, peste 30 de cadre didactice din Călărași, Câmpina și Zalău au răspuns provocării și s-au înrolat în acest program. Programul este gândit de „Școala de Valori” o organizație non-guvernamentală specializată în educație cu experiență de peste 10 ani în domeniu și finanțat de TenarisSilcotub și se derulează pe tot parcursul anului școlar 2020-2021. Astfel, 37 de profesori din localitățile menționate învăța despre integrare digitală, managementul schimbării, pedagogie trans-disciplinară și crearea unei comunități de învățare activă. Programul include atât cunoștințe teoretice cât și experiențe practice, pentru a facilita profesorilor integrarea acestor noi metode.“După investiții în infrastructură și programe de susținere a elevilor din liceele tehnice, compania noastră a ales, în acest an, să sprijine cadrele didactice pentru a se dezvolta și a folosi metode de învățare inovative. Noua abordare va contribui la întărirea relației elev – profesor, la creșterea interesului pentru noțiunile predate și, pe termen lung, la îmbunătățirea competențelor viitorilor tehnicieni. Adaptarea învățării la noile realități, la așteptările celor care sunt în clasă, fie ea chiar și o clasă online, va duce la creșterea nivelului de încredere a tuturor participanților la educație – elevi, cadre didactice și părinți,” a precizat Codruța Hodrea, manager în relația cu comunitatea TenarisSilcotub. „Asociația Școala de Valori” își propune ca, până în anul 2035, să pregătească dascălii din România pentru a preda inovativ, aproape de elev, și a evidenția potențialul fiecărui tânăr pe care îl pregătesc pentru viață și pentru o profesie pe care să o practice cu satisfacție.

De asemenea, Ionuț Cosma, profesor de „Tehnologia informației” la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău, se așteaptă ca programul să aducă un plus de creativitate în tehnicile sale de predare. „Liceul la care predau este, deja, un beneficiar direct al investițiilor pe care TenarisSilcotub le face în educație, iar proiectele derulate împreună mi-au dat șansa să învăț multe dintre lucrurile noi pe care le aplic la clasă. Tech Teach League este o experiență nouă prin care sunt sigur că mă voi dezvolta”, a precizat profesorul zălăuan. Implementarea acestui program are ca scop naștere unei comunități de învățare activă care să aducă noutate și inovație în liceele tehnice. De menționat este faptul că TenarisSilcotub este o companie parte din grupul Tenaris – este cel mai important producător român de țevi fără sudură de diametre mici, utilizate în diverse aplicații din industriile energiei, mecanică și auto. Cu o echipă de peste 1.500 de oameni în România, TenarisSilcotub are unități de producție la Zalău, Călărași și Câmpina. Prin programele de dezvoltare socială, compania investește în educație, sănătate, cultură și protecția mediului.