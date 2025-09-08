Palatul Copiilor Zalău propune o mulțime de activități pentru elevi și în acest an școlar

Odată cu reîntoarcerea elevilor în bănci, activitățile extrașcolare reprezintă un bun prilej pentru dezvoltarea abilităților copiilor. Și în acest an, Palatul Copiilor Zalău pune la dispoziția celor mici numeroase cercuri și activități.
Înscrierile au început încă din prima zi a lunii septembrie, iar părinții mai au timp până în data de 19 septembrie să-și înscrie copiii la cercurile propuse. Oferta educațională cuprinde activități artistice, sportive și educative, precum:
- Instrumente muzicale,
- Canto,
- Dans modern,
- Dans popular,
- Pictură,
- Cultură și civilizație engleză,
- Tenis de câmp,
- Arte Marțiale/Autoapărare,
- Chimie experimentală de la 9 ani,
- Informatică,
- Fizică aplicată/Robotică,
- Educație rutieră,
- Protecția mediului,
- Ecoturism,
- Navomodelism.