Olimpici ai CNS Zalău, premiați de TenarisSilcotub

Mai mulți elevi cu rezultate deosebite la concursuri școlare naționale au fost premiați de producătorul de țevi TenarisSilcotub, companie care a oferit de-a lungul anilor și nenumărate burse de studiu.

„Aplauze pentru noua generație de olimpici ai Colegiului Național Silvania la Olimpiadele Naționale de Informatică și Matematică: Nora Alexandra Brege, Mihai Sabou, Cristian Alexuțan și pentru îndrumătorii lor: Simona Daniela Lucaci, Paula – Cristina Deac, Cristina Vlaicu, Gheorghe Revnic și Florin Morar, datorită cărora liceenii din Zalău se află constant pe podiumurile naționale.Ne-am bucurat să îi avem invitați speciali la TenarisUniversity, unde am avut șansa să îi premiem și să le arătăm susținerea noastră. Colaborarea noastră cu Clubul de Excelență al liceului, deja ajunsă la al treilea an, ne aduce în fiecare an satisfacții, fiind un proiect ce inspira pasiune, excelență și o atitudine de învingători. Suntem mândri de voi și vă mulțumim pentru că promovați excelența”, este mesajul oficialilor companiei.

Foto: TenarisSilcotub