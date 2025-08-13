Număr mare de absenți și la cea de-a doua probă a Bacalaureatului de toamnă

Dacă la prima probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă au absentat 30 de candidați sălăjeni, la proba obligatorie a profilului numărul celor care nu s-au prezentat în sălile de examen a crescut la 40. Marți, 12 august, s-a desfășurat proba scrisă la Matematică sau Istorie, la care erau înscriși 231 de candidați din județul Sălaj. Cu toate acestea, doar 191 au fost prezenți în sălile de examen, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Deși la nivel național au fost descoperite mai multe tentative de fraudă și incidente, în Sălaj nu s-a înregistrat nicio astfel de situație. Mai mult, pentru această sesiune s-au înscris 349 de candidați sălăjeni. Dintre aceștia, 204 fac parte din promoția curentă, iar 145 din promoțiile anterioare. Aceștia susțin probele scrise integral sau parțial, în funcție de rezultatele anterioare.

Examenul se desfășoară la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău. Toate probele încep la ora 9, iar sălile de examen sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar contestațiile vor putea fi depuse în urma vizualizării lucrărilor. Rezultatele finale, după recorectări, vor fi publicate în 26 august.