Noul an școlar începe în Sălaj cu două unități de învățământ desființate

Scăderea numărului de elevi a determinat autoritățile sălăjene să desființeze două unități de învățământ. Începând cu noul an școlar, în Sălaj nu își vor mai deschide porțile pentru elevi și preșcolari Școala Primară Tetișu, parte a Școlii Gimnaziale Fildu de Mijloc, și Grădinița cu Program Normal Subcetate, parte a Școlii Gimnaziale Valcău de Jos. În schimb, Sălajul are și două unități de învățământ redeschise pe fondul creșterii numărului de elevi și preșcolari. Este vorba despre Școala Primară Mesteacănu, parte a Școlii Gimnaziale Almașu, și Grădinița cu Program Normal Mesteacănu. Tot pentru eficientizarea procesului de învățământ s-a ajuns în situația comasării anumitor școli. Datele Inspectoratului Școlar Sălaj arată că s-a luat decizia comasării Școlii Gimnaziale Cosniciu de Jos care devine Școala Primară Consiciu de Jos, structură a Școlii Gimnaziale Ip. Potrivit acelorași date, în noul an școlar sunt autorizate să funcționeze la nivel de județ și patru unități de învățământ privat. Acestea sunt Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Inimă a lui Isus” Zalău, Grădinița cu Program Normal „David” Zalău, Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Zalău și Școala Postliceală FEG Zalău.

Fotografie cu caracter ilustrativ